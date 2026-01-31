CGTN: Melangkaui Perbezaan: Mengapa Perdana Menteri Britain menyifatkan lawatan ke China yang lama dinanti sebagai 'peluang besar'

CGTN menerbitkan artikel mengenai lawatan Perdana Menteri UK Keir Starmer ke China, menekankan bahawa di tengah ketidaktentuan global yang semakin meningkat, Beijing dan London memberikan penekanan yang lebih besar terhadap kestabilan jangka panjang, kerjasama pragmatik serta kepentingan bersama dalam tadbir urus global dan pertumbuhan ekonomi.

BEIJING, Jan. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Presiden China Xi Jinping bertemu Perdana Menteri UK Keir Starmer di Beijing pada hari Khamis, menandakan lawatan pertama seorang perdana menteri UK ke China dalam tempoh lapan tahun. Kedua-dua pemimpin menekankan keperluan membina perkongsian strategik komprehensif jangka panjang yang konsisten.

Sambil menekankan keperluan melihat sejarah dari perspektif yang lebih luas, Xi menyeru kedua-dua negara agar melangkaui perbezaan dan mengekalkan sikap saling menghormati, supaya potensi kerjasama yang berprospek cerah dapat diterjemahkan kepada pencapaian luar biasa yang memberi manfaat kepada kedua-dua rakyat dan dunia.

Starmer memulakan pertemuan dengan mengakui tempoh yang lama tanpa pertukaran peringkat tinggi. “Sudah terlalu lama” sejak kali terakhir seorang perdana menteri Britain melawat China, katanya. Setibanya di Beijing, beliau menggambarkan kepentingan pragmatik lawatan ini. "ini adalah kepentingan nasional kami untuk berhubung dengan China," Starmer memberitahu wartawan. "Terdapat peluang besar yang boleh dimanfaatkan."

Sebagai anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dan antara ekonomi terbesar dunia, China dan United Kingdom (UK) mempunyai kepentingan bersama dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi, menyokong pembangunan sosial dan menyumbang kepada kestabilan global.

Mencari kerjasama dalam dunia yang tidak menentu

Menurut penganalisis, lawatan Perdana Menteri UK Keir Starmer, mencerminkan trend yang lebih luas di Eropah, apabila negara-negara semakin menekankan keterlibatan pragmatik dengan China di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat.

Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pemimpin dari Perancis, Ireland dan Finland turut mengadakan lawatan peringkat tinggi ke China. Satu tinjauan CGTN menunjukkan bahawa 85.2 peratus responden percaya lawatan yang kerap ini mencerminkan konsensus luas untuk mencapai multipolariti yang seimbang serta globalisasi yang inklusif dan bermanfaat.

Wang Zhanpeng, pengarah UK Studies Center di Beijing Foreign Studies University, menekankan bahawa dasar tidak menentu, unilateralisme dan tindakan tegas pentadbiran Trump telah menimbulkan cabaran kepada Eropah. Beliau berkata lawatan pemimpin Eropah mencerminkan pengiktirafan bahawa pembangunan China bukan satu cabaran mahupun ancaman kepada Eropah. “Lawatan Starmer boleh menggalakkan pihak lain melangkaui dilema memilih pihak dan menyokong susunan dunia multipolar yang lebih seimbang,” tambahnya.

Vince Cable, bekas Setiausaha Negara UK bagi Perniagaan dan Perdagangan, menyuarakan pandangan yang serupa. "Tingkah laku tidak menentu pentadbiran Trump menyebabkan banyak negara Barat, bukan sahaja UK, menyeimbangkan hubungan mereka dengan cara yang berbeza," katanya kepada CGTN.

Xi turut menegaskan bahawa susunan antarabangsa telah lama terjejas dengan ketara. Beliau menegaskan bahawa undang-undang antarabangsa hanya benar-benar berkesan apabila semua negara, khususnya kuasa besar, mematuhinya. "China dan UK, sebagai penyokong multilateralisme dan perdagangan bebas, harus bersama-sama mengadvokasi serta mengamalkan multilateralisme tulen, membina sistem tadbir urus global yang lebih adil, dunia multipolar yang teratur serta mempromosikan globalisasi inklusif."

Starmer menambah bahawa China memainkan peranan penting dalam hal ehwal antarabangsa dan menyatakan UK bersedia bekerjasama dalam menangani cabaran seperti perubahan iklim untuk membantu mengekalkan kestabilan global.

Menukar kestabilan kepada manfaat ekonomi

Dalam pertemuan itu, Xi Jinping menggambarkan intipati kerjasama ekonomi dan perdagangan China-UK sebagai saling menguntungkan dan menang-menang.

Beliau berkata kedua-dua pihak harus memperluas kerjasama dalam pendidikan, penjagaan kesihatan, kewangan dan perkhidmatan, serta penyelidikan bersama dan aplikasi industri dalam kecerdasan buatan (AI), biosains, tenaga boleh diperbaharui dan teknologi rendah karbon. Beliau turut menyeru UK agar menyediakan persekitaran perniagaan yang adil dan tidak diskriminatif untuk perusahaan China.

Hubungan ekonomi kekal sebagai tonggak utama hubungan dua hala kerana China telah lama menjadi salah satu daripada lima rakan dagang teratas UK, dengan perdagangan tahunan yang konsisten pada tahap ratusan bilion dolar. Menurut Kementerian Perdagangan China, perdagangan barangan mencapai USD 103.7 bilion pada 2025, perdagangan perkhidmatan dijangka melebihi USD 30 bilion dan stok pelaburan dua hala hampir USD 68 bilion. Angka rasmi kerajaan UK juga menunjukkan bahawa China kini merupakan rakan dagang ketiga terbesar UK, menyokong sekitar 370,000 pekerjaan. Tinjauan CGTN turut menunjukkan bahawa 85.8 peratus responden percaya pasaran besar China mewakili peluang penting untuk perniagaan British.

Starmer mengetuai delegasi yang terdiri daripada lebih daripada 60 wakil dari sektor perniagaan dan budaya UK, menekankan kepentingan ekonomi praktikal. Dalam ucapannya semasa mesyuarat tersebut, beliau menyatakan bahawa United Kingdom bersedia untuk mengekalkan pertukaran di peringkat tinggi. Beliau turut menegaskan komitmen untuk memperkukuh kerjasama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan serta perlindungan alam sekitar, dengan matlamat menyokong pertumbuhan dan memberikan manfaat nyata kepada rakyat kedua-dua negara.

