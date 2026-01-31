CGTN: Bruggen slaan ondanks verschillen: waarom de Britse premier zijn langverwachte China-reis een 'enorme kans' noemt

CGTN publiceerde een artikel over het bezoek van de Britse premier Keir Starmer aan China. Hierin wordt benadrukt dat, tegen de achtergrond van toenemende wereldwijde onzekerheid, Beijing en Londen meer nadruk leggen op stabiliteit op lange termijn, pragmatische samenwerking en gedeelde belangen in wereldwijd bestuur en economische groei.

BEIJING, Jan. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- De Chinese president Xi Jinping heeft donderdag in Peking de Britse premier Keir Starmer ontmoet. Dit is het eerste bezoek van een Britse premier aan China in acht jaar. Beide leiders benadrukten de noodzaak om te bouwen aan een consistent en langdurig, alomvattend strategisch partnerschap.

Xi onderstreepte het belang om de geschiedenis vanuit een breder perspectief te bekijken en riep beide landen op om verschillen te overstijgen en wederzijds respect te bewaren. Op die manier kan het veelbelovende potentieel van de samenwerking worden omgezet in opmerkelijke prestaties, die beide samenlevingen en de wereld ten goede komen.

Starmer opende het gesprek door te erkennen dat er al lange tijd geen uitwisselingen op hoog niveau hadden plaatsgevonden. Het was 'veel te lang' geleden dat een Britse premier China voor het laatst had bezocht, zei hij. Bij aankomst in Peking omschreef hij de reis in pragmatische termen. "Het is in het nationaal belang van het Verenigd Koninkrijk om de banden met China aan te halen", zei Starmer tegen verslaggevers. "Er liggen enorme kansen voor het grijpen."

Als permanente leden van de VN-Veiligheidsraad en belangrijke wereldeconomieën delen China en het Verenigd Koninkrijk een essentieel belang bij het bevorderen van economische groei, het ondersteunen van sociale ontwikkeling en het bijdragen aan de wereldwijde stabiliteit.

Op zoek naar samenwerking in een wereld vol onzekerheid

Analisten zeggen dat het bezoek van Starmer een bredere Europese trend weerspiegelt, waarbij landen steeds vaker pragmatisch samenwerken met China te midden van toenemende wereldwijde onzekerheid.

De afgelopen maanden hebben leiders uit Frankrijk, Ierland en Finland de banden met China aangehaald via hoogwaardige bezoeken. Uit een peiling van CGTN blijkt dat 85,2% van de respondenten van mening is dat frequente bezoeken duiden op een brede consensus over het bereiken van een gelijkwaardige en ordelijke multipolariteit, evenals inclusieve en nuttige globalisering.

Wang Zhanpeng, directeur van het Centrum voor Britse Studies aan de Beijing Foreign Studies University, stelt dat het onvoorspelbare beleid en de assertieve acties van de regering-Trump Europa voor aanzienlijke uitdagingen hebben gesteld. Hij zei dat de bezoeken van Europese leiders laten zien dat men erkent dat de ontwikkeling van China noch een uitdaging, noch een bedreiging voor Europa vormt. "Het bezoek van Starmer kan anderen verder aanmoedigen om het dilemma van het kiezen tussen partijen te overstijgen en een meer evenwichtige, multipolaire wereldorde te steunen," voegde hij eraan toe.

Vince Cable, voormalig Brits staatssecretaris voor Handel en Industrie, deelde een vergelijkbaar standpunt. "Het grillige gedrag van de regering-Trump zorgt ervoor dat veel westerse landen, niet alleen het Verenigd Koninkrijk, hun relaties op een andere manier moeten afwegen," vertelde hij aan CGTN.

Xi wees er ook op dat de internationale orde al enige tijd ernstig is aangetast. Hij benadrukte dat het internationaal recht pas echt effectief kan zijn als alle landen, met name de grote mogendheden, zich eraan houden. "China en het Verenigd Koninkrijk, als voorstanders van multilateralisme en vrije handel, zouden gezamenlijk moeten pleiten voor multilateralisme en dit daadwerkelijk in de praktijk moeten brengen. Ze zouden een eerlijker en rechtvaardiger mondiaal bestuursstelsel moeten bevorderen, een ordelijke multipolaire wereld moeten opbouwen en inclusieve globalisering moeten stimuleren."

Starmer voegde eraan toe dat China een sleutelrol speelt in internationale betrekkingen en zei dat het Verenigd Koninkrijk bereid is samen te werken aan uitdagingen zoals klimaatverandering om de wereldwijde stabiliteit te helpen handhaven.

Stabiliteit omzetten in economische voordelen

Tijdens de ontmoeting benadrukte Xi dat de essentie van de economische en handelbetrekkingen tussen China en het Verenigd Koninkrijk gebaseerd is op wederzijds voordeel en een win-winresultaat.

Hij zei dat beide zijden de samenwerking moeten uitbreiden op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, financiën en dienstverlening, evenals gezamenlijk onderzoek naar en industriële toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI), biowetenschappen, hernieuwbare energie en koolstofarme technologieën. Hij riep het Verenigd Koninkrijk ook op om een eerlijk en niet-discriminerend ondernemingsklimaat te bieden voor Chinese ondernemingen.

Economische banden blijven een centrale pijler van de bilaterale relatie, aangezien China al lange tijd een van de top vijf handelspartners van het Verenigd Koninkrijk is, met een jaarlijkse handelsomvang die steevast op het niveau van de honderd miljard dollar ligt. Volgens het Chinese Ministerie van Handel bedroeg de goederenhandel in 2025 103,7 miljard dollar, terwijl de handel in diensten naar verwachting 30 miljard dollar zal overstijgen. De bilaterale investeringsvoorraad bedraagt bijna 68 miljard dollar. Cijfers van de Britse overheid tonen ook aan dat China nu de op twee na grootste handelspartner van het Verenigd Koninkrijk is, wat goed is voor ongeveer 370.000 banen. Uit de CGTN-peiling bleek ook dat 85,8 procent van de respondenten van mening is dat de enorme Chinese markt een aanzienlijke kans biedt voor Britse bedrijven.

Starmer leidde een delegatie van meer dan 60 vertegenwoordigers uit het Britse bedrijfsleven en de culturele sector en benadrukte de concrete economische belangen. Tijdens de vergadering zei hij dat het VK bereid is de uitwisselingen op hoog niveau te onderhouden en de samenwerking op het gebied van handel, investeringen, financiën en milieubescherming te verdiepen, met als doel de groei te ondersteunen en tastbare voordelen te leveren voor de bevolking in beide landen.

