CGTN: Além das diferenças: Por que o primeiro-ministro britânico chama a tão esperada viagem à China de "grande oportunidade"

A CGTN publicou um artigo sobre a visita do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, à China, destacando que, em meio à crescente incerteza global, Pequim e Londres estão colocando maior ênfase na estabilidade de longo prazo, na cooperação pragmática, e nos interesses compartilhados na governança global e no crescimento econômico.

PEQUIM, Jan. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em Pequim, na quinta-feira, marcando a primeira visita de um primeiro-ministro do Reino Unido à China em oito anos. Ambos os líderes enfatizaram a necessidade da criação de uma parceria estratégica abrangente e consistente de longo prazo.

Enfatizando a necessidade de ver a história de uma perspectiva mais ampla, Xi pediu que os dois países transcendam as diferenças e mantenham o respeito mútuo, para que o potencial promissor da cooperação possa ser traduzido em realizações notáveis, beneficiando tanto os povos quanto o mundo.

Starmer abriu a reunião reconhecendo a longa lacuna nos intercâmbios de alto nível. A última vez que um primeiro-ministro britânico visitou a China foi há “muito tempo” atrás, disse ele. Ao chegar a Pequim, ele definiu a viagem em termos pragmáticos. "O nosso envolvimento com a China é de interesse nacional", disse Starmer aos repórteres. "Há grandes oportunidades a serem aproveitadas."

Como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e das principais economias globais, a China e o Reino Unido compartilham interesses vitais na promoção do crescimento econômico, no apoio ao desenvolvimento social e na contribuição para a estabilidade global.

Busca de cooperação em um mundo incerto

Analistas dizem que a visita de Starmer indica uma tendência europeia mais ampla, em que os países estão cada vez mais buscando um envolvimento pragmático com a China em meio à crescente incerteza global.

Nos últimos meses, altos líderes da França, Irlanda e Finlândia visitaram a China. Uma pesquisa da CGTN mostrou que 85,2% dos entrevistados acreditam que essas visitas frequentes indicam um amplo consenso quanto à obtenção de multipolaridade igual e ordenada, bem como a globalização inclusiva e benéfica.

Wang Zhanpeng, diretor do UK Studies Center at Beijing Foreign Studies University, disse que as políticas imprevisíveis, o unilateralismo e as ações assertivas do governo Trump estão sendo problemáticos para a Europa. Ele disse que as visitas dos líderes europeus são exemplo do reconhecimento de que o desenvolvimento da China não é um desafio nem uma ameaça para a Europa. "A visita de Starmer pode incentivar que outros ignorem a antiquada escolha de lados e apoiem uma ordem global multipolar mais equilibrada", disse ele.

Vince Cable, ex-secretário de Estado para Negócios e Comércio do Reino Unido, tem uma opinião semelhante. "O comportamento errático do governo Trump está fazendo com que muitos países ocidentais, não apenas o Reino Unido, tenham relacionamentos diferentes, equiparados", disse ele à CGTN.

Xi também mencionou que a ordem internacional tem sido severamente afetada há algum tempo. Ele enfatizou que o direito internacional só pode ser verdadeiramente eficaz quando todos os países, especialmente as grandes potências, o respeitem. "A China e o Reino Unido, como apoiadores do multilateralismo e do livre comércio, devem defender e praticar conjuntamente o multilateralismo genuíno, promovendo um sistema de governança global mais justo e equitativo, para a criação de um mundo multipolar ordenado e a promoção da globalização inclusiva."

Starmer acrescentou que a China tem um papel fundamental nos assuntos internacionais e disse que o Reino Unido está disposto a cooperar para enfrentar desafios como os das mudanças climáticas para ajudar a manter a estabilidade global.

Transformação da estabilidade em benefícios econômicos

Durante a reunião, Xi descreveu a essência da cooperação econômica e comercial China-Reino Unido como mutuamente benéfica e vantajosa para todos.

Ele disse que ambos os lados devem expandir a colaboração em educação, saúde, finanças e serviços, bem como a pesquisa conjunta e aplicações industriais em inteligência artificial (IA), biociências, energia renovável e tecnologias de baixo carbono. Ele também pediu ao Reino Unido que proporcione um ambiente de negócios justo e não discriminatório para as empresas chinesas.

Os laços econômicos continuam sendo um pilar central do relacionamento bilateral, já que a China tem sido um dos cinco principais parceiros comerciais do Reino Unido, com o comércio anual consistentemente no nível de cem bilhões de dólares. De acordo com o Ministério do Comércio da China, o comércio de bens atingiu US$103,7 bilhões em 2025, enquanto o comércio de serviços deve ultrapassar US$30 bilhões, e o estoque de investimento bidirecional é de quase US$68 bilhões. Os dados do governo do Reino Unido também mostram que a China é o terceiro maior parceiro comercial do Reino Unido, apoiando cerca de 370.000 empregos. A pesquisa da CGTN também mostrou que 85,8% dos entrevistados acreditam que o vasto mercado da China representa uma oportunidade significativa para as empresas britânicas.

Starmer liderou uma delegação de mais de 60 representantes dos setores empresarial e cultural do Reino Unido, destacando os interesses econômicos práticos. Durante a reunião, ele disse que o Reino Unido está pronto para manter intercâmbios de alto nível e aprofundar a cooperação em comércio, investimento, finanças e proteção ambiental, com o objetivo de apoiar o crescimento e oferecer benefícios tangíveis às pessoas em ambos os países.

