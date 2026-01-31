Aduro Clean Technologies gibt Abschluss der Mehrzuteilungsoption des Underwriters im öffentlichen US-Angebot bekannt

London, Ontario, Jan. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5)ein Clean-Technology-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Einsatzstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen im Zusammenhang mit der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption des Underwriters durch D. Boral Capital LLC zusätzliche 260.869 Stammaktien sowie Optionsscheine zum Erwerb von weiteren 130.434 Stammaktien ausgegeben hat. Der daraus resultierende Bruttoemissionserlös beläuft sich auf rund 3 Mio. USD. Die Emission erfolgte im Rahmen des zuvor angekündigten öffentlich gezeichneten US-Angebots von Stammaktien und begleitenden Optionsscheinen (das „Angebot“). Die im Rahmen der Mehrzuteilungsoption ausgegebenen Stammaktien wurden jeweils zusammen mit einem begleitenden halben Optionsschein veräußert, wobei jeder ganze Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens berechtigt. Jeder ganze Optionsschein hat einen Ausübungspreis von 16,00 USD pro Aktie, ist sofort ausübbar und hat eine Laufzeit von drei Jahren ab dem Ausgabedatum.

D. Boral Capital LLC fungierte als federführender Underwriter (Lead Underwriter) für das Angebot. Roth Capital Partners fungierte als Finanzberater für das Angebot.

Aduro beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus dem Angebot für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bau seiner Demonstrationsanlage im Pilotmaßstab zu verwenden sowie den verbleibenden Betrag (falls vorhanden) für laufende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital.

Das Angebot erfolgte auf Grundlage einer wirksamen Shelf-Registrierungserklärung auf Formular F-10 in der jeweils gültigen Fassung (Aktenzeichen 333-292023), die zuvor am 15. Dezember 2025 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, „SEC“) eingereicht wurde und mit Einreichung wirksam wurde, sowie auf Grundlage des kanadischen Kurzform-Basis-Shelf-Prospekts des Unternehmens vom 15. Dezember 2025 (der „Basis-Shelf-Prospekt“). Aduro bot die Wertpapiere ausschließlich in den Vereinigten Staaten an und verkaufte diese auch ausschließlich dort. Es wurden keine Wertpapiere an Käufer in Kanada angeboten oder verkauft.

Der Basis-Shelf-Prospekt zum Angebot, der die Bedingungen des Angebots beschreibt, wurde bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada sowie bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC in den Vereinigten Staaten eingereicht und ist kostenlos über die Unternehmensprofile auf der Website SEDAR+ der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca oder über die Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar. Ein endgültiger Prospektnachtrag (Final Prospectus Supplement) mit den endgültigen Angebotsbedingungen wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden der kanadischen Provinzen British Columbia und Ontario sowie bei der SEC eingereicht. Kopien des endgültigen Prospekts sind über die Website der SEC unter www.sec.gov oder bei D. Boral Capital LLC, Attention: 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, USA, sowie per E-Mail unter info@dboralcapital.com oder telefonisch unter +1 (212) 970-5150 erhältlich.

Bevor Sie eine Investition tätigen, sollten Sie den Prospekt sowie andere Unterlagen lesen, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, um umfassendere Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar. Wertpapiere des Unternehmens dürfen in den Vereinigten Staaten nur angeboten oder verkauft werden, wenn eine Registrierung erfolgt ist oder eine entsprechende Ausnahme von der Registrierung greift. Ebenso darf es in keinem Staat oder keiner Gerichtsbarkeit ein Angebot, eine Aufforderung oder einen Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens geben, in dem bzw. in der solche Handlungen ohne vorherige Registrierung oder Qualifizierung nach den dortigen Wertpapiergesetzen ungesetzlich wären.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den aktuellen Erwartungen des Unternehmens. Dazu gehören unter anderem Aussagen zu den erwarteten Verwendungen des Nettoerlöses aus dem Angebot. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die nur schwer vorhersehbar sind. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den erwarteten abweichen, umfassen unter anderem Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit möglichen Änderungen der beabsichtigten Verwendung der Erlöse durch das Unternehmen. Diese und weitere Risiken und Unsicherheiten sind ausführlicher im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 20. Mai 2025 beschrieben, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, außer soweit dies nach geltendem Recht, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas, vorgeschrieben ist.

