Aduro Clean Technologies confirme l’exercice intégral de l’option de surallocation réalisé dans le cadre de son offre publique

London, Province de l’Ontario, 31 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc., ci-après « Aduro » ou la « Société » (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au 21ᵉ siècle, annonce ce jour l’émission de 260 869 actions ordinaires et de bons de souscription supplémentaires donnant droit à l’achat de 130 434 actions ordinaires supplémentaires, et pour un produit brut total estimé à 3 millions de dollars américain. Cette opération résulte de l’exercice intégral de l’option de surallocation détenue par D. Boral Capital LLC agissant comme preneur dans le cadre de l’offre publique américaine avec prise ferme précédemment annoncée par la Société, et portant sur des actions ordinaires assorties de bons de souscription, ci-après désignée « l’Offre ». La cession des actions ordinaires au titre de l’option de surallocation s’est assortie chacune d’un demi-bon de souscription, chaque bon entier étant exerçable contre une action ordinaire de la Société. Chaque bon de souscription entier peut être immédiatement exercé au prix unitaire par action de 16,00 dollars américains, dont l’échéance est portée à trois ans après sa date d’émission.

D. Boral Capital LLC a dirigé l’offre en tant qu’intermédiaire principal, le rôle de conseiller financier revenant à Roth Capital Partners dans le cadre de cette Offre.

Aduro entend en utiliser le produit net pour financer les dépenses liées à la construction de son usine pilote et réserver l’éventuel solde à financer la poursuite de ses activités de recherche et développement, les besoins généraux de l’entreprise et son fonds de roulement.

L’Offre s’est réalisée conformément aux termes d’une déclaration d’enregistrement préalable établie sous formulaire F-10, sous la référence de dossier n° 333-292023, dans sa version modifiée, et précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») le 15 décembre 2025 et conformément au prospectus préalable de base simplifié du 15 décembre 2025 (le « Prospectus préalable de base »). Elle s’est concrétisée lors du dépôt. Aduro a exclusivement proposé et vendu les titres aux États-Unis. Aucun titre n’a été proposé ni vendu à des investisseurs canadiens.

Le Prospectus préalable de base détaillant les modalités de l’Offre a été déposé auprès des autorités canadiennes compétentes en valeurs mobilières et auprès de la SEC aux États-Unis. Il est consultable gratuitement en recherchant le profil de la Société sur le site SEDAR+ renseigné par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, à l’adresse www.sedarplus.ca, ou sur le site de la SEC à l’adresse www.sec.gov, selon le cas. Un supplément final au prospectus précisant les modalités d’offre définitives est déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières des provinces canadiennes de la Colombie-Britannique et de l’Ontario, ainsi qu’auprès de la SEC. Tout demandeur peut obtenir des exemplaires du prospectus final sur le site de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou auprès de D. Boral Capital LLC, par courrier à l’adresse suivante : 590 Madison Avenue, 39ᵉ étage, New York (État de New York) 10022, États-Unis, par e-mail à info@dboralcapital.com, ou par téléphone en appelant le +1 (212) 970-5150.

Il est recommandé de lire le prospectus et les autres documents déposés ou à déposer par la Société auprès de la SEC en vue de recueillir des données plus complètes sur la Société et sur l’Offre en amont de tout investissement. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat des titres de la Société. Aucune offre ou vente de titres ne saurait se réaliser aux États-Unis sans enregistrement préalable ou exemption applicable. De même, toute offre, sollicitation ou vente de ces titres réalisée dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant dépôt ou éligibilité au regard des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction est formellement interdite.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur, et transformer les carburants renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au 21ᵉ siècle.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives exprimant les attentes actuelles de la Société. Elles se rapportent entre autres aux attentes relatives à l’usage que la Société entend réserver au produit net de l’Offre. Les déclarations prospectives ne sont aucunement garantes de performances futures et induisent des risques, des hypothèses et des incertitudes difficilement prévisibles. Les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes comprennent notamment les risques et incertitudes liés à différentes causes susceptibles de faire évoluer les modalités d’utilisation du produit de l’Offre prévues par la Société. Ces facteurs, à l’image d’autres risques et incertitudes, sont repris plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société publié le 20 mai 2025 et disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov. Les déclarations prospectives reprises dans le présent communiqué sont uniquement valables à leur date de publication. La Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois applicables l’exigent, notamment celles visant les valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.

