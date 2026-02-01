Vierteljährlicher Tätigkeitsbericht Dezember 2025

QUEBEC CITY, Feb. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc. („Robex” oder das „Unternehmen”) (TSX-V: RBX | ASX: RXR | OTC: RSRBF | Börse Frankfurt: RB4) freut sich, über seine Aktivitäten im Quartal Dezember 2025 zu berichten.

Robex besitzt und betreibt die Goldmine Nampala in Mali und treibt das Goldprojekt Kiniero in Guinea weiter voran. Im Laufe des Quartals erreichte das Unternehmen mit dem ersten Goldguss in Kiniero einen wichtigen Meilenstein und machte damit einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zu einem Multi-Asset-Goldproduzenten in Westafrika.

Highlights:

Die Zustimmung der Aktionäre zur geplanten Fusion von Robex mit Predictive Discovery Limited (ASX: PDI) wurde mit 94,54 % der Stimmen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung erteilt. Dies erfüllt eine wichtige Voraussetzung und bringt die Transaktion ihrem Abschluss im ersten Quartal 2026 näher.

Am 21. Dezember 2025 wurde im Kiniero-Goldprojekt die erste Goldgewinnung erzielt, wodurch das Unternehmen nun auf dem besten Weg zur kommerziellen Produktion ist.

Der erste Meilenstein wurde termingerecht und innerhalb des Budgets erreicht, was die hervorragenden Fähigkeiten von Robex in den Bereichen Bau, Inbetriebnahme und Betrieb sowie die Leistungsfähigkeit seines erstklassigen Bergbauentwicklungsteams unterstreicht.

Kiniero hat im Dezember insgesamt 790 Unzen Gold gegossen.

Die Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage ist im Gange, wobei die Rückgewinnung den Erwartungen entspricht und das Ziel für die Nennkapazität im ersten Quartal 2026 erreicht werden soll.

Die Kiniero-SAG-Mühle wurde installiert, die wichtigsten Brechkreisläufe wurden fertiggestellt, die Kugelmühle und die Tailings-Lagerstätte der Phase 1B – geplant für das erste Quartal 2026 – wurden Anfang Januar fertiggestellt und in Betrieb genommen.

Nampala produzierte im Dezemberquartal 2025 11.028 Unzen und verkaufte 11.272 Unzen Gold.

Die Goldproduktion aus Nampala belief sich im Geschäftsjahr 25 auf insgesamt 45.429 Unzen.

Die Produktions- und Kostenprognose für das Kalenderjahr 2026 wird im Laufe des zweiten Quartals bekannt gegeben, sobald die Produktionssteigerung in Kiniero abgeschlossen ist.



Matt Wilcox, Managing Director und CEO von Robex, äußerte sich wie folgt:

„Das Dezemberquartal brachte mehrere wichtige Meilensteine für Robex mit sich. Wir haben unseren ersten Goldguss im Kiniero-Goldprojekt termingerecht und innerhalb des Budgets abgeschlossen, was die Stärke unserer Projektumsetzung und die Kompetenz unseres Teams unterstreicht. Bei Nampala bildet die beständige operative Leistung weiterhin die Grundlage für den Cashflow und unterstützt unsere regionale Wachstumsstrategie.

Im Rahmen unserer Bemühungen um die geplante Fusion mit Predictive Discovery stellt die überwältigende Zustimmung der Aktionäre eine bedeutende Bestätigung unserer Strategie dar und dürfte nach Abschluss der Transaktion dazu beitragen, dass die fusionierte Gruppe zu einem mittelständischen Goldproduzenten in Westafrika wird. Mit den Fortschritten von Kiniero in Richtung kommerzieller Produktion und der organisatorischen Größe, die das fusionierte Unternehmen mit sich bringen wird, sind wir gut aufgestellt, um nachhaltigen Wert für Aktionäre, Gemeinden und Stakeholder zu schaffen.“

Kiniero-Goldprojekt, Guinea

Bauübersicht

Das Kiniero-Goldprojekt hat im Dezemberquartal weitere bedeutende Fortschritte erzielt, wobei wichtige Meilensteine im Bereich der Anlagen und Infrastruktur erreicht wurden. Diese Meilensteine trugen zur erfolgreichen Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage und zur Gewinnung der ersten Goldmenge bei.

Prozessanlagen und Infrastruktur

Die Installation der SAG-Mühle ist abgeschlossen, die Installation der Kugelmühle schreitet voran und steht kurz vor der mechanischen Fertigstellung. Die Auskleidung der Mühle ist weiterhin in hervorragendem Zustand.

Die Primär- und Kiesbrecherkreise sind mechanisch vollständig.

Die Elektro- und Instrumentierungsarbeiten für die erste Erzlieferung wurden im Wesentlichen abgeschlossen, lediglich kleinere Arbeiten sind noch ausstehend.

Der Verarbeitungskreislauf, von der Saprolit-Zerkleinerung über die SAG-Mühle, Zyklone, CIL-Anlage A und Abraumhalden, wurde vollständig in Betrieb genommen, wobei die erste Erzlieferung am 11. Dezember 2025 erfolgte.

Die Elution und der Bau des Goldraums wurden abgeschlossen und in Betrieb genommen, wobei am 21. Dezember 2025 das erste Gold gegossen wurde.







Abbildung 1: Luftaufnahme des Kiniero-Goldprojekts zum 20. Januar 2026

Stromerzeugung und Elektroarbeiten

Das Kraftwerk wurde weiterentwickelt, die letzten vier Motoren wurden fertiggestellt, in Betrieb genommen und werden mit Diesel betrieben.

Der Schwerölkreislauf (HFO) wurde weiterentwickelt, wobei Zentrifugen, Absetz- und Versorgungstanks in Betrieb genommen und die Inbetriebnahme begonnen wurde.

Abraumlagerungsanlage (TSF)

Phase 1B der Abraumlagerstätte wurde abgeschlossen, die QA/QC-Dokumentation wurde unterzeichnet und die Anlage ist bereit für die Aufnahme von Abraum.



Sonstige Infrastruktur

Kleinere Arbeiten, darunter die Installation der Beleuchtung und kleinere Ausstattungselemente, werden derzeit abgeschlossen, um die vollständige Betriebsbereitschaft zu gewährleisten.



Bauaktivitäten – 1. Quartal 2026

Wichtige Aktivitäten, die ursprünglich für das erste Quartal 2026 geplant waren, sind nun Anfang Januar abgeschlossen:

Kugelmühle: Installation und Inbetriebnahme abgeschlossen

Verarbeitungskreisläufe: Primär-, Kiesel- und CIL-Zug-B-Kreisläufe abgeschlossen

Wasserversorgung: Fertigstellung der West Balan-Grube zur Erreichung der Nennleistung

Kraftwerk: Bau und Inbetriebnahme abgeschlossen; alle acht Motoren werden nun mit Schweröl betrieben

Absetzbecken: Phase 1 abgeschlossen, bietet Kapazität für etwa zwei Jahre



Community Relations

Im Laufe des Quartals leistete das Kiniero-Projekt durch das CSR-Programm (Corporate Social Responsibility) von Robex weiterhin einen bedeutenden Beitrag für die lokalen Gemeinden, wobei der Schwerpunkt auf Bildung, sozialen Initiativen und dem Engagement für die Gemeinschaft lag.

Bildungsinitiativen wurden in benachbarten Gemeinden wie Ballan, Kiniero, Fara-Ballan, Mansounia und Saman durchgeführt, um die Bildung der Kinder vor Ort zu fördern.

Im Vorfeld der offiziellen Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage wurden soziale und kulturelle Initiativen durchgeführt, um das kulturelle Engagement und die Beteiligung der Gemeinschaft zu fördern.

Umwelt- und Sicherheitsleistung

Im Rahmen des Kiniero-Projekts hat Robex im Dezemberquartal seine hervorragende Leistung in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit aufrechterhalten und damit sein Engagement für verantwortungsvollen Bergbau und proaktive Einbindung der Gemeinden bekräftigt.

Die wichtigsten Highlights:

Das Projekt hat seit Januar 2024 mehr als 6,3 Millionen Stunden ohne Unfälle mit Arbeitsunfähigkeit erreicht.

Die durchschnittliche Belegschaft vor Ort stieg auf 1.919 Mitarbeiter, was die erfolgreiche Mobilisierung von Auftragnehmern für SMP-, Mühlen-, Elektro-, Kraftwerks- und Bergbauaktivitäten widerspiegelt.

Die Inbetriebnahme verlief sicher und ohne Zwischenfälle, und alle vor Ort angelieferten Chemikalien wurden ohne Probleme gehandhabt.

Das Personal in den Bereichen Inbetriebnahme, Verarbeitungsanlagen und Bergbau erhielt eine umfassende HSE-Schulung.

Drei Praktikanten aus der Gemeinde haben sich dem Standort angeschlossen und sammeln praktische Erfahrungen in den Bereichen Verarbeitung, Sicherheit und Umwelt.

Die Klinik vor Ort ist betriebsbereit und kann Patienten aufnehmen, wobei die neuen medizinischen Geräte vollständig in Betrieb genommen wurden.

Das Umweltteam wurde durch die Ernennung eines neuen Umweltbeauftragten verstärkt, und mehrere Tonnen Abfall wurden von einem zertifizierten Auftragnehmer sicher entsorgt.

Baumschulen und traditionelle Bienenstockprogramme wurden erweitert, um zukünftige Initiativen zur Standortsanierung und Biodiversität zu unterstützen.

Die Regenzeit endete im November, und während des gesamten Quartals herrschten günstige Bedingungen vor Ort.



Kiniero-Goldprojekt – Fortschritte im Januar 2026

Abbildung 2: Primärbrecher Abbildung 3: Saprolit-Brecher Abbildung 4: Vorbrecher – Erzrückgewinnungszufuhr Abbildung 5: Ansicht der Aufbereitungsanlage von oben Abbildung 6: Lagerung in Absetzbecken Abbildung 7: CIL-Tankzug A und B

Nampala-Goldbetrieb, Mali

Einheiten Q1 FY25 Q2 FY25 Q3 FY25 Q4 FY25 FY25 Finanzdaten1 Produktion Unzen 12.892 11.735 9.774 11.028 45.429 Umsatz Unzen 11.869 13.104 9.529 11.272 45.773 Durchschnittlicher erzielter Preis C$/Unze 4.160 4.586 4.870 5.904 4.859 Erlöse C$M 49.373 60.099 46.406 66.552 222.431 Betriebsdaten Erz-Abbau t 631.515 720.924 353.818 518.297 2.224.554 Abraum t 2.370.569 1.964.118 1.587.604 2.016.593 7.938.884 Gesamtmenge des abgebauten Materials t 3.002.084 2.685.042 1.941.442 2.534.890 10.163.438 Stripping-Verhältnis w:o 3,75 2,72 4,48 3,89 3,57 Verarbeitetes Erz t 559.013 547.749 501.300 582.618 2.190.680 Kopfgrad g/t 0,82 0,76 0,69 0,68 0,74 Rückgewinnung % 87,6 87,3 88,4 87,2 87,6

1 Die Finanzinformationen für den Goldbetrieb in Nampala, Mali, sind ungeprüft. Die Zahlen können noch weiteren Anpassungen unterliegen.

Zusammenfassung der Operation

Gewonnenes Material: Im Dezemberquartal 2025 betrug die Gesamtmenge des abgebauten Materials 2.534.890 Tonnen, darunter 2.016.593 Tonnen Abraum und 518.297 Tonnen Erz. Das Stripping-Verhältnis sank auf 3,89, was einem Rückgang von 13,2 % gegenüber 4,48 im Septemberquartal 2025 entspricht. Dieser Rückgang spiegelt den Abschluss der im vorangegangenen Quartal durchgeführten intensiven Abraumarbeiten wider, deren strategischer Schwerpunkt auf der Beseitigung von Abraum lag, um den Zugang zu tiefer liegenden Erzvorkommen zu erleichtern.

Im Dezemberquartal 2025 betrug die Gesamtmenge des abgebauten Materials 2.534.890 Tonnen, darunter 2.016.593 Tonnen Abraum und 518.297 Tonnen Erz. Das Stripping-Verhältnis sank auf 3,89, was einem Rückgang von 13,2 % gegenüber 4,48 im Septemberquartal 2025 entspricht. Dieser Rückgang spiegelt den Abschluss der im vorangegangenen Quartal durchgeführten intensiven Abraumarbeiten wider, deren strategischer Schwerpunkt auf der Beseitigung von Abraum lag, um den Zugang zu tiefer liegenden Erzvorkommen zu erleichtern. Verarbeitetes Erz: Im Dezemberquartal 2025 wurden insgesamt 582.618 Tonnen Erz verarbeitet, was einem Anstieg von 16,2 % gegenüber 501.300 Tonnen im Septemberquartal 2025 entspricht. Der Anstieg des Durchsatzes ist in erster Linie auf eine verbesserte Anlagenverfügbarkeit, weniger Verstopfungen der Rutschen, eine geringere Verklumpung des Erzes aufgrund nachlassender Niederschläge sowie weniger Störungen im Bereich Elektrik und Instrumentierung zurückzuführen.

Im Dezemberquartal 2025 wurden insgesamt 582.618 Tonnen Erz verarbeitet, was einem Anstieg von 16,2 % gegenüber 501.300 Tonnen im Septemberquartal 2025 entspricht. Der Anstieg des Durchsatzes ist in erster Linie auf eine verbesserte Anlagenverfügbarkeit, weniger Verstopfungen der Rutschen, eine geringere Verklumpung des Erzes aufgrund nachlassender Niederschläge sowie weniger Störungen im Bereich Elektrik und Instrumentierung zurückzuführen. Durchschnittlicher Gehalt: Der durchschnittliche Gehalt für das Dezemberquartal 2025 betrug 0,68 g/t, was einem Rückgang von 1,4 % gegenüber 0,69 g/t im Septemberquartal 2025 entspricht. Dieser leichte Rückgang spiegelt die Verarbeitung einer überwiegend mittelgradigen Erzmischung wider, da höhergradiges Erz in den Gruben vor dem Abbau und der Lieferung an die Mühle zusätzliche Sprengungen erforderte. Trotz der Verringerung entspricht der Gehalt weiterhin dem Abbauplan und den Parametern für die Gehaltskontrolle.

Der durchschnittliche Gehalt für das Dezemberquartal 2025 betrug 0,68 g/t, was einem Rückgang von 1,4 % gegenüber 0,69 g/t im Septemberquartal 2025 entspricht. Dieser leichte Rückgang spiegelt die Verarbeitung einer überwiegend mittelgradigen Erzmischung wider, da höhergradiges Erz in den Gruben vor dem Abbau und der Lieferung an die Mühle zusätzliche Sprengungen erforderte. Trotz der Verringerung entspricht der Gehalt weiterhin dem Abbauplan und den Parametern für die Gehaltskontrolle. Förderungsrate: Die Goldförderung für das Dezemberquartal 2025 betrug 87,2 % und entsprach damit weitgehend der Ausbeute von 88,4 % im Septemberquartal 2025. Der leichte Rückgang spiegelt die normalen Schwankungen bei der Verarbeitung während des Berichtszeitraums wider, einschließlich eines geringfügigen Anstiegs der Goldausbeute aus den Abraumhalden. Die Gesamtausfallquote entspricht weiterhin den operativen Erwartungen.

Die Goldförderung für das Dezemberquartal 2025 betrug 87,2 % und entsprach damit weitgehend der Ausbeute von 88,4 % im Septemberquartal 2025. Der leichte Rückgang spiegelt die normalen Schwankungen bei der Verarbeitung während des Berichtszeitraums wider, einschließlich eines geringfügigen Anstiegs der Goldausbeute aus den Abraumhalden. Die Gesamtausfallquote entspricht weiterhin den operativen Erwartungen. Goldproduktion: Die Goldproduktion für das Dezemberquartal 2025 belief sich auf insgesamt 11.028 Unzen, was einem Anstieg von 1.254 Unzen im Vergleich zum Septemberquartal 2025 entspricht. Die Produktionssteigerung wurde durch einen höheren Erzdurchsatz in den Verarbeitungsanlagen erzielt.



Umwelt- und Sicherheitsleistung

Im November ereignete sich ein Arbeitsunfall mit Ausfallzeit (LTI) mit einem Auftragnehmer in der Westgrube. Seitdem wurden 345.886 LTI-freie Arbeitsstunden verzeichnet.

Im Berichtszeitraum wurden keine meldepflichtigen Umweltvorfälle oder Verstöße verzeichnet.

Die Umweltüberwachungsprogramme für Lärm, Wasser und Luftqualität wurden fortgesetzt.



Gemeinschaft und soziale Verantwortung

Robex setzte seine Unterstützung für die lokalen Gemeinden in der Nampala-Mine im vierten Quartal 2025 fort und bekräftigte damit sein Engagement für nachhaltige Entwicklung und gesellschaftliches Engagement:

Zu den wichtigsten Initiativen zählen:

Beitrag in Höhe von ca. 364.000 US-Dollar an den lokalen Bergbauentwicklungsfonds.

Bildungs- und Ausbildungsinitiativen, darunter 28 Praktika zur beruflichen Ausbildung oder Kompetenzentwicklung für junge Malier sowie die Verteilung von Schulausstattungen an Schüler in Finkolo, Nampala, N’Tjikouna und N’Golola.

Lokale Partnerschaften und Beschäftigungsinitiativen, einschließlich des Erwerbs von Gemüsegärten für Frauenverbände und der Inanspruchnahme von gemeinnützigen Dienstleistungen, die über GIE Balimaya angeboten werden.

Gemeinschaftsspenden, einschließlich der Unterstützung für Jugendsportwettbewerbe, das CAPEMA-Waisenhaus in Sikasso und 23 Menschen mit Behinderungen in Finkolo, Ganadougou und N'Tjikouna.

Umfassende lokale und nationale Beschaffung, Unterstützung regionaler Lieferanten und Stärkung der wirtschaftlichen Möglichkeiten in der Region Sikasso und in ganz Mali.



Erkundung und Entwicklung

Im Laufe des Quartals hat Robex die Explorationsaktivitäten in seinem westafrikanischen Explorationsportfolio vorangetrieben und sich dabei weiterhin auf kurzfristige Produktionsmöglichkeiten und langfristiges Ressourcenwachstum in Kiniero und Nampala konzentriert.

Kiniero-Goldprojekt, Guinea

Ein detailliertes Programm zur strukturellen und lithologischen Kartierung wurde vom Fachberater Dr. Alistair Reed von QMap Pty Ltd durchgeführt. Dadurch konnte das Verständnis der geologischen Einflüsse auf die Goldmineralisierung im gesamten Bezirk Kiniero verbessert und die vorrangigen Explorationsziele für Diamant- und Reverse-Circulation-Bohrprogramme (RC-Bohrungen) verfeinert werden.

Ende Oktober wurde im Sektor Gobele ein Diamantbohrprogramm mit fünf Bohrlöchern über insgesamt 1.956 Meter begonnen. Das Programm zielt darauf ab, sich auf das Zentrum des Vulkansystems zu konzentrieren, das Potenzial für einen Tagebau „Expanded Sector Gobele“ zu bewerten und Tiefenerweiterungen unterhalb der bestehenden Mineralisierung zu untersuchen. Es wurden mehrere Zonen mit Alterationen und Sulfidmineralisierung durchschnitten, die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

Ein Reverse-Circulation-Bohrprogramm in Sabali South umfasste 29 Bohrlöcher über 4.540 Meter, die auf den mineralisierten Korridor Sabali-Mansounia abzielten und das Entwicklungspotenzial eines „Super-Pit“ in Kiniero evaluierten, wobei sowohl die laterale als auch die vertikale Ausdehnung der bekannten Mineralisierung untersucht wurden.

Ein Sterilisierungs-RC-Bohrprogramm wurde ebenfalls im Bereich der Mülldeponie Gobele und im MOP Sabali South mit sieben Bohrlöchern abgeschlossen. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Exploration in der Nähe der Mine Nampala, Mali

Die Exploration konzentrierte sich weiterhin auf kurz- bis mittelfristige Oxidvorkommen mit niedrigem Abraumverhältnis in der Nähe bestehender Verarbeitungsinfrastrukturen, die ohne den Einsatz von Sprengstoff abgebaut werden können.

Ein groß angelegtes RC-Bohrprogramm auf dem Explorationsgebiet Mininko umfasste 207 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 19.916 Metern, die in einem nominalen Abstand von 25 m x 25 m gebohrt wurden. Das Programm untersuchte flache Oxidmineralisierungen in einem Umkreis von etwa 10 km um die Verarbeitungsanlage in Nampala mit dem Ziel, kostengünstige Optionen für die nachhaltige Versorgung und den Ersatz von Rohstoffen zu identifizieren, um die derzeitige Lebensdauer der Mine zu verlängern.

Das Programm hat erfolgreich zwei neue mineralisierte Ziele identifiziert, die durch weitere geologische Interpretationen, vorläufige Mineralressourcenmodellierungen und Studien zur Minenoptimierung weiterentwickelt werden sollen, vorbehaltlich einer laufenden technischen Bewertung.



Unternehmen

Aktuelles zur Fusion von PDI

Im Laufe des Quartals hat Robex die geplante Fusion mit Predictive Discovery Limited (ASX: PDI) im Rahmen eines gesetzlichen Arrangement-Plans nach Quebecer Recht weiter vorangetrieben. Im Rahmen der Transaktion wird PDI (über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft) alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Robex-Aktien erwerben. Die Aktionäre von Robex erhalten für jede gehaltene Robex-Aktie 7,862 PDI-Aktien, wodurch die Robex-Aktionäre auf vollständig verwässerter Basis und im Geld etwa 46,5 % der fusionierten Gruppe besitzen werden.

Erreichte Meilensteine:

Unterzeichnung des endgültigen Vertrags zwischen Robex und PDI.

Die Aktionäre haben der Transaktion auf einer außerordentlichen Versammlung mit rund 94,5 % der abgegebenen Stimmen zugestimmt.

Nachfolgendes Event: Erhalt der endgültigen gerichtlichen Genehmigung durch das Oberste Gericht von Quebec am 13. Januar 2026.



Die Fusion unterliegt weiterhin den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der behördlichen und staatlichen Einwilligungen in Guinea und Mali. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen.

Aktualisierung der Kapitalstruktur

Das ausgegebene Kapital des Unternehmens stieg von 244.079.269 Aktien zum 30. September 2025 auf 276.388.803 Aktien zum 31. Dezember 2025. Robex ist sowohl an der ASX (über CDIs) als auch an der TSXV (als Stammaktien) notiert.

Im Laufe des Quartals beschleunigte Robex die Fälligkeit seiner am 27. Juni 2024 ausgegebenen börsennotierten Stammaktien-Kaufoptionsscheine, nachdem der Aktienkurs des Unternehmens an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen 3,50 CAD pro Aktie überschritten hatte. Das Ablaufdatum wurde vom 27. Juni 2026 auf den 18. Oktober 2025 vorverlegt. Infolgedessen:

Es wurden 32.249.534 Optionsscheine ausgeübt, wodurch ein Bruttoerlös von 82,2 Millionen kanadischen Dollar erzielt wurde.

Die verbleibenden 130.006 Optionsscheine wurden nicht ausgeübt und sind am 18. Oktober 2025 verfallen.

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 60.000 Optionen ausgegeben und ausgeübt, darunter 10.000 Optionen zu 3,60 CAD und 50.000 Optionen zu 2,90 CAD, was einen Bruttoerlös von 181.000 CAD einbrachte.



Diese Ankündigung wurde vom Vorstand des Unternehmens genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

