Rapport trimestriel des activités de décembre 2025

VILLE DE QUÉBEC, 01 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le producteur et développeur aurifère ouest-africain Robex Resources Inc. (« Robex » ou la « Société ») (TSX-V : RBX | ASX : RXR | OTC : RSRBF | Bourse de Francfort : RB4) est ravi d’annoncer les résultats de ses activités pour le dernier trimestre 2025.

Robex possède et exploite la mine d’or de Nampala au Mali, et continue de faire progresser le projet aurifère de Kiniéro en Guinée. Au cours de ce dernier trimestre, la Société a franchi une étape importante avec la première coulée d’or à Kiniéro, marquant ainsi une avancée significative vers son objectif de devenir un producteur aurifère multi-actifs en Afrique de l’Ouest.

Points clés :

Les actionnaires ont approuvé la fusion proposée entre Robex et Predictive Discovery Limited (ASX : PDI), avec 94,54 % des voix exprimées en faveur lors d’une assemblée extraordinaire. Cette décision satisfait à une condition essentielle et permet de faire avancer la transaction vers sa conclusion au premier trimestre 2026.

La première coulée d’or du projet aurifère de Kiniéro a été effectuée le 21 décembre 2025, plaçant la Société sur la voie de la production commerciale.

Cette première étape importante a été franchie dans les délais et le budget prévus, démontrant les solides capacités de Robex en matière de construction, de mise en service et d’exploitation, ainsi que les performances de son équipe d’experts de développement minier.

Kiniéro a coulé un total de 790 onces d’or en décembre.

L’intensification de l’usine de traitement est en cours, les taux de récupération progressant conformément aux attentes et à l’objectif de capacité nominale au premier trimestre 2026.

Un broyeur SAG a été installé à Kiniéro, les principaux circuits de concassage sont achevés, le broyeur à boulets et l’installation de stockage des résidus de phase 1B, prévus pour le premier trimestre 2026, sont terminés et ont été mis en service début janvier.

Nampala a produit 11 028 onces et vendu 11 272 onces d’or au cours du trimestre de décembre 2025.

La production d’or de Nampala pour l’exercice 2025 s’est élevée à 45 429 onces.

Les prévisions de production et de coûts pour l’année civile 2026 seront communiquées ultérieurement (au cours du deuxième trimestre) lorsque l’intensification des activités à Kiniéro sera achevée.



Matt Wilcox, PDG et directeur général de Robex, a déclaré :

« Le trimestre de décembre a été marqué par plusieurs étapes importantes pour Robex. Nous avons réalisé notre première coulée d’or du projet aurifère de Kiniéro dans les délais et le budget impartis, soulignant ainsi la solidité de l’exécution de notre projet et les capacités de notre équipe. À Nampala, la performance opérationnelle constante continue de soutenir les flux de trésorerie et d’appuyer notre stratégie de croissance régionale.

Alors que nous travaillons à la fusion prévue avec Predictive Discovery, l’approbation massive des actionnaires constitue un soutien important à notre stratégie qui, une fois la transaction finalisée, devrait permettre au groupe fusionné de devenir un producteur d’or de taille moyenne en Afrique de l’Ouest. Avec le projet de Kiniéro qui progresse vers la production commerciale et la portée organisationnelle que la fusion apportera, nous sommes bien placés pour offrir une valeur durable aux actionnaires, aux communautés et aux parties prenantes. »

Projet aurifère de Kiniéro, Guinée

Aperçu de la construction

Le projet aurifère de Kiniéro a continué de progresser durablement au cours du trimestre de décembre, avec la réalisation d’étapes clés pour l’usine et les infrastructures. Ces étapes ont permis la mise en service réussie du circuit de traitement et l’obtention de la première production d’or.

Usine de traitement et infrastructures

L’installation du broyeur SAG est terminée, l’installation du broyeur à boulets est en cours et presque achevée sur le plan mécanique. Le revêtement du broyeur reste en suspens.

Les circuits de concassage primaire et de concassage des galets sont achevés sur le plan mécanique.

Les travaux électriques et d’appareillage sont pratiquement achevés pour le premier minerai, à l’exception de quelques éléments mineurs.

Le circuit de traitement, depuis le concassage de la saprolite jusqu’au broyeur SAG, en passant par les cyclones, le train CIL A et les résidus, a été entièrement mis en service, et le premier minerai a été introduit le 11 décembre 2025.

La salle d’élution et d’or a été achevée et mise en service, et la première coulée d’or a été effectuée le 21 décembre 2025.







Figure 1 : Vue aérienne du projet aurifère de Kiniéro au 20 janvier 2026

Production d’électricité et travaux électriques

Les travaux pour la centrale électrique ont progressé, les quatre derniers moteurs sont achevés, ont été mis en service et fonctionnent au diesel.

Les travaux pour le circuit de fioul lourd (HFO) ont progressé, les centrifugeuses et les réservoirs de décantation et de service ont été mis sous tension et la mise en service a commencé.

Installation de stockage des résidus miniers (ISRM)

La phase 1B de l’installation de stockage des résidus miniers est achevée, la documentation d’assurance qualité/contrôle qualité a été signée et l’installation est prête à recevoir les résidus.



Autres infrastructures

Des travaux de petite envergure, notamment l’installation de l’éclairage et d’autres éléments mineurs, sont en cours de finalisation afin de permettre la mise en service complète.



Activités de construction – 1er trimestre 2026

Activités importantes, initialement prévues pour le 1er trimestre 2026, désormais achevées début janvier :

Broyeur à boulets : installation et mise en service terminées

Circuits de traitement : circuits primaires, à galets et CIL Train B terminés

Approvisionnement en eau : finalisation du puits de West Balan pour atteindre le débit nominal

Centrale électrique : construction et mise en service terminées ; les huit moteurs fonctionnent désormais au fioul lourd

Installation de stockage des résidus : phase 1 terminée, offrant une capacité de stockage des résidus d’environ deux ans



Relations avec les communautés

Au cours de ce dernier trimestre 2025, le projet de Kiniéro a continué à apporter une contribution significative aux communautés locales grâce au programme de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) de Robex, qui met l’accent sur l’éducation, les initiatives sociales et l’engagement communautaire.

Des initiatives éducatives ont été mises en place dans les communautés voisines, notamment Ballan, Kiniéro, Fara-Ballan, Mansounia et Saman, afin de soutenir l’éducation des enfants locaux.

Des initiatives sociales et culturelles ont été menées avant le démarrage officiel de l’usine de traitement, favorisant l’engagement culturel et la participation communautaire.

Performance environnementale et sécurité

Dans le cadre du projet de Kiniéro, Robex a maintenu au cours du trimestre de décembre 2025 une excellente performance en matière d’environnement, de santé et de sécurité, renforçant ainsi son engagement en faveur d’une exploitation minière responsable et d’un engagement communautaire proactif.

Parmi les points forts, citons :

Le projet a comptabilisé plus de 6,3 millions d’heures de travail sans accident nécessitant un arrêt depuis janvier 2024.

L’effectif moyen sur le site est passé à 1 919 personnes, nombre qui reflète la mobilisation réussie des sous-traitants dans le cadre des travaux structurels, mécaniques et de tuyauterie, des activités de l’usine, des travaux électriques, des activités de la centrale électrique, et de l’exploitation minière.

Les activités de mise en service se sont déroulées en toute sécurité, sans incident, et tous les produits chimiques reçus sur le site ont été manipulés sans problème.

Une formation approfondie en matière de santé, de sécurité et d’environnement a été dispensée au personnel chargé de la mise en service, de l’usine de traitement et de l’exploitation minière.

Trois stagiaires issus des communautés environnantes ont rejoint le site et ont acquis une expérience pratique dans les domaines du traitement, de la sécurité et de l’environnement.

La clinique du site est opérationnelle et prête à accueillir des patients, avec de nouveaux équipements médicaux entièrement mis en service.

L’équipe environnementale a été renforcée avec la nomination d’un nouveau responsable des questions d’environnement, et plusieurs tonnes de déchets ont été éliminées en toute sécurité par un entrepreneur agréé.

Les programmes de pépinières d’arbres et de ruches traditionnelles ont été étendus, soutenant ainsi les futures initiatives de réhabilitation du site et de biodiversité.

La saison des pluies a pris fin en novembre, et les conditions du site sont restées favorables tout au long du trimestre.



Projet aurifère de Kiniéro – Progrès réalisés en janvier 2026

Figure 2 : Concasseur primaire Figure 3 : Concasseur de saprolite Figure 4 : Concasseur primaire – Alimentation en minerai récupéré Figure 5 : Vue en élévation de l’usine de traitement Figure 6 : Stockage des résidus miniers Figure 7 : Train de cuves CIL A et B

Exploitation aurifère de Nampala, Mali

Unités Trimestre 1 de l’exercice 2025 Trimestre 2 de l’exercice 2025 Trimestre 3 de l’exercice 2025 Trimestre 4 de l’exercice 2025 Exercice fiscal 2025 Données financières1 Production onces 12 892 11 735 9 774 11 028 45 429 Ventes onces 11 869 13 104 9 529 11 272 45 773 Prix moyen réalisé en dollars canadiens/once 4 160 4 586 4 870 5 904 4 859 Chiffre d’affaires en millions de dollars canadiens 49 373 60 099 46 406 66 552 222 431 Données d’exploitation Minerai extrait en tonnes 631 515 720 924 353 818 518 297 2 224 554 Déchets extraits en tonnes 2 370 569 1 964 118 1 587 604 2 016 593 7 938 884 Total des matériaux extraits en tonnes 3 002 084 2 685 042 1 941 442 2 534 890 10 163 438 Taux de décapage déchets/unité de minerai 3,75 2,72 4,48 3,89 3,57 Minerai traité en tonnes 559 013 547 749 501 300 582 618 2 190 680 Teneur de tête en g/t 0,82 0,76 0,69 0,68 0,74 Récupération en % 87,6 87,3 88,4 87,2 87,6

1 Les informations financières relatives à l’exploitation aurifère de Nampala (Mali) n’ont pas été auditées. Les chiffres peuvent faire l’objet d’ajustements ultérieurs.

Résumé des opérations

Matériaux extraits : Au cours du trimestre de décembre 2025, le total des matériaux extraits s’est élevé à 2 534 890 tonnes, dont 2 016 593 tonnes de déchets et 518 297 tonnes de minerai. Le taux de décapage est descendu à 3,89, soit une baisse de 13,2 % par rapport au taux de 4,48 enregistré au cours du trimestre de septembre 2025. Cette baisse reflète la fin des activités intensives de décapage des déchets entreprises au cours du trimestre précédent, activités qui étaient stratégiquement axées sur l’élimination des morts-terrains dans le but de faciliter l’accès aux zones minérales plus profondes.

Au cours du trimestre de décembre 2025, le total des matériaux extraits s’est élevé à 2 534 890 tonnes, dont 2 016 593 tonnes de déchets et 518 297 tonnes de minerai. Le taux de décapage est descendu à 3,89, soit une baisse de 13,2 % par rapport au taux de 4,48 enregistré au cours du trimestre de septembre 2025. Cette baisse reflète la fin des activités intensives de décapage des déchets entreprises au cours du trimestre précédent, activités qui étaient stratégiquement axées sur l’élimination des morts-terrains dans le but de faciliter l’accès aux zones minérales plus profondes. Minerai traité : Au total, 582 618 tonnes de minerai ont été traitées au cours du trimestre de décembre 2025, soit une augmentation de 16,2 % par rapport aux 501 300 tonnes du trimestre de septembre 2025. L’augmentation du débit est principalement due à l’augmentation de la disponibilité de l’usine, à la diminution des obstructions des goulottes, à la réduction des engorgements de minerai grâce à la baisse des précipitations et à la diminution des interruptions liées aux travaux électriques et d’appareillage.

Au total, 582 618 tonnes de minerai ont été traitées au cours du trimestre de décembre 2025, soit une augmentation de 16,2 % par rapport aux 501 300 tonnes du trimestre de septembre 2025. L’augmentation du débit est principalement due à l’augmentation de la disponibilité de l’usine, à la diminution des obstructions des goulottes, à la réduction des engorgements de minerai grâce à la baisse des précipitations et à la diminution des interruptions liées aux travaux électriques et d’appareillage. Teneur de tête : La teneur de tête moyenne pour le trimestre de décembre 2025 était de 0,68 g/t, en baisse de 1,4 % par rapport à 0,69 g/t pour le trimestre de septembre 2025. Cette légère baisse reflète le traitement d’un mélange de minerai principalement de qualité moyenne, car le minerai de qualité supérieure présent dans les fosses a nécessité des tirs supplémentaires avant d’être extrait et acheminé vers l’usine. Malgré cette baisse, la teneur reste conforme au plan minier et aux paramètres de contrôle de la teneur.

La teneur de tête moyenne pour le trimestre de décembre 2025 était de 0,68 g/t, en baisse de 1,4 % par rapport à 0,69 g/t pour le trimestre de septembre 2025. Cette légère baisse reflète le traitement d’un mélange de minerai principalement de qualité moyenne, car le minerai de qualité supérieure présent dans les fosses a nécessité des tirs supplémentaires avant d’être extrait et acheminé vers l’usine. Malgré cette baisse, la teneur reste conforme au plan minier et aux paramètres de contrôle de la teneur. Taux de récupération : Le taux de récupération de l’or pour le trimestre de décembre 2025 était de 87,2 %, ce qui correspond globalement au taux de 88,4 % enregistré au trimestre de septembre 2025. Cette légère baisse reflète la variabilité normale du traitement au cours de la période, y compris une augmentation marginale de la quantité d’or déclarée dans les résidus. Les performances globales en matière de récupération restent conformes aux prévisions opérationnelles.

Le taux de récupération de l’or pour le trimestre de décembre 2025 était de 87,2 %, ce qui correspond globalement au taux de 88,4 % enregistré au trimestre de septembre 2025. Cette légère baisse reflète la variabilité normale du traitement au cours de la période, y compris une augmentation marginale de la quantité d’or déclarée dans les résidus. Les performances globales en matière de récupération restent conformes aux prévisions opérationnelles. Production d’or : La production d’or pour le trimestre de décembre 2025 s’est élevée à 11 028 onces, soit une augmentation de 1 254 onces par rapport au trimestre de septembre 2025. L’augmentation de la production est due à l’accroissement du débit de minerai traité par l’usine de traitement.



Performance environnementale et sécurité

Un accident nécessitant un arrêt de travail (LTI en anglais) s’est produit en novembre, impliquant un sous-traitant à la mine de West Pit. Depuis lors, 345 886 heures de travail sans accident nécessitant un arrêt de travail ont été enregistrées.

Aucun incident ou infraction environnementale à signaler n’a été enregistré au cours de la période.

Les programmes de surveillance environnementale se sont poursuivis au regard du bruit, et de la qualité de l’eau et de l’air.



Responsabilité sociale et communautaire

Robex a continué à soutenir les communautés locales de la mine de Nampala au cours du quatrième trimestre 2025, renforçant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de l’engagement communautaire :

Parmi les initiatives clés, citons :

Contribution d’environ 364 000 dollars américains au Fonds de développement minier local.

Initiatives en matière d’éducation et de formation, dont 28 stages de formation professionnelle ou de développement des compétences pour les jeunes Maliens, et distribution de kits de fournitures scolaires aux élèves de Finkolo, Nampala, N’Tjikouna et N’Golola.

Partenariats locaux et initiatives en matière d’emploi, notamment l’achat de jardins maraîchers pour des associations de femmes et la participation à des services communautaires fournis par le biais de GIE Balimaya.

Dons communautaires, notamment pour soutenir des compétitions sportives pour les jeunes, l’orphelinat CAPEMA à Sikasso et 23 personnes handicapées à Finkolo, Ganadougou et N’Tjikouna.

Approvisionnement local et national à grande échelle, soutenant les fournisseurs régionaux et renforçant les opportunités économiques dans la région de Sikasso et dans tout le Mali.



Exploration et développement

Au cours du trimestre, Robex a poursuivi ses activités d’exploration dans l’ensemble des sites de son portefeuille d’exploration en Afrique de l’Ouest, en continuant de se concentrer sur les opportunités de production à court terme et la croissance à long terme des ressources à Kiniéro et Nampala.

Projet aurifère de Kiniéro, Guinée

Un projet détaillé de cartographie structurale et lithologique a été réalisé par le consultant spécialisé Dr Alistair Reed de QMap Pty Ltd, ce qui a permis de mieux comprendre les contrôles géologiques sur la minéralisation aurifère dans le district de Kiniéro et d’affiner les cibles d’exploration prioritaires pour les programmes de forage au diamant et à circulation inverse (RC).

Un programme de forage au diamant a débuté fin octobre dans la zone du secteur Gobele, comprenant cinq puits pour un total de 1 956 mètres forés. L’objectif du programme est de se focaliser sur le centre du système volcanique, d’évaluer le potentiel d’une mine à ciel ouvert dans le « secteur étendu de Gobele » et de tester les extensions en profondeur sous la minéralisation existante. Plusieurs zones d’altération et de minéralisation sulfurée ont été recoupées ; les résultats d’analyse ne sont pas encore disponibles.

Un programme de forage à circulation inverse a pris place sur le site de Sabali Sud. Ce programme a inclus 29 puits pour 4 540 mètres forés, ciblant le corridor minéralisé de Sabali-Mansounia et évaluant le potentiel de développement d’un « puits géant » à Kiniéro, testant à la fois les extensions latérales et en profondeur de la minéralisation connue.

Un programme de forage à circulation inverse dans un but de stérilisation a également été réalisé dans la zone du terril du secteur Gobele et à Sabali Sud MOP, avec sept puits forés. Les résultats ne sont pas encore disponibles.

Exploration à proximité de la mine de Nampala, Mali

L’exploration s’est concentrée sur les opportunités à court et moyen terme, à faible ratio de décapage, et d’oxydes faciles à extraire à proximité des infrastructures de traitement existantes.

Un programme de forage à circulation inverse à grande échelle a pris place sur le permis d’exploration de Mininko et a inclus 207 puits pour 19 916 mètres, forés à un espacement nominal de 25 m x 25 m. Le programme a testé la minéralisation oxydée peu profonde à environ 10 km de l’usine de traitement de Nampala, dans le but d’identifier des options d’alimentation de remplacement et de maintien à faible coût pour prolonger la longévité actuelle de la mine.

Le programme a permis d’identifier avec succès deux nouvelles cibles minéralisées, qui feront l’objet d’une interprétation géologique plus approfondie, d’une modélisation préliminaire des ressources minérales et d’études d’optimisation minière, sous réserve d’une évaluation technique en cours.



Entreprise

Mise à jour sur la fusion avec PDI

Au cours du trimestre, Robex a continué à faire progresser son projet de fusion avec Predictive Discovery Limited (ASX : PDI) au biais d’un plan d’arrangement élaboré en vertu de la loi québécoise. Dans le cadre de cette transaction, PDI (par l’intermédiaire d’une filiale en propriété exclusive) acquerra toutes les actions émises et en circulation de Robex. Les actionnaires de Robex recevront 7 862 actions PDI pour chaque action Robex détenue, ce qui leur permettra de détenir environ 46,5 % de la Société nouvellement fusionnée selon une structure de capital entièrement diluée.

Principales étapes franchies :

Signature de l’accord définitif entre Robex et PDI.

Approbation de la transaction par les actionnaires lors d’une assemblée extraordinaire, avec environ 94,5 % des voix exprimées en faveur.

Événement postérieur : obtention de l’approbation finale de la Cour supérieure du Québec le 13 janvier 2026.



La fusion reste soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l’accord des autorités réglementaires et gouvernementales en Guinée et au Mali. La finalisation est prévue pour le premier trimestre 2026.

Mise à jour de la structure du capital

Le capital émis de la Société est passé de 244 079 269 actions au 30 septembre 2025 à 276 388 803 actions au 31 décembre 2025. La Société Robex est cotée à la fois à l’ASX (sous forme de CDI) et à la TSXV (sous forme d’actions ordinaires).

Au cours du trimestre, Robex a accéléré l’expiration de ses bons de souscription d’actions ordinaires cotés en bourse émis le 27 juin 2024, après 10 jours consécutifs à la bourse au cours desquels le cours de l’action de la Société a dépassé 3,50 dollars canadiens par action. La date d’expiration a été avancée du 27 juin 2026 au 18 octobre 2025. En conséquence :

32 249 534 bons de souscription ont été exercés, générant un produit brut de 82,2 millions de dollars canadiens.

Les 130 006 bons de souscription restants n’ont pas été exercés et ont expiré le 18 octobre 2025.

Au total, 60 000 options ont été émises et exercées au cours de la période, dont 10 000 options à 3,60 dollars canadiens et 50 000 options à 2,90 dollars canadiens, pour un produit brut total de 181 000 dollars canadiens.



Cette annonce a été approuvée et autorisée à être publiée par le conseil d’administration de la Société.

La bourse de croissance TSX et son partenaire en services de réglementation (tel que défini dans les politiques de TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, directeur général et président-directeur général

Alain William, directeur financier

Adresse e-mail : investor@robexgold.com

www.robexgold.com

Contact pour les Investisseurs et les Médias :

Nathan Ryan

NWR Communications

Téléphone : +61 420 582 887

Adresse e-mail : nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

Détails concernant la zone de permis de Kiniéro Numéro de



permis Type Minerai Superficie (en km²) Gisement Société

Titulaire

Actuelle Validité/Statut/Durée 311 Permis d’exploitation Or 95,51 SMG Accordé le 17 décembre 2020 ; Valide pour une période de 15 ans, renouvelable à l’expiration 310 Permis d’exploitation Or 37,85 SMG Accordé le 17 décembre 2020 ; Valide pour une période de 15 ans, renouvelable à l’expiration 271 Permis d’exploitation Or 99,35 SMG Accordé le 4 novembre 2020 ; Valide pour une période de 15 ans, renouvelable à l’expiration 312 Permis d’exploitation Or 93,63 Sabali Nord et Centre, Sabali Sud, SGA, Jean et Banfara SMG Accordé le 17 décembre 2020 ; Valide pour une période de 15 ans, renouvelable à l’expiration.





Détails du permis d’exploration de Mansounia Numéro de



permis Type Minerai Superficie (en km²) Gisement Société

Titulaire

Actuelle Statut 1048 Permis



d’exploration Or 53,78 Mansounia Penta Goldfields Permis accordé le 6 avril 2020 ; valide



pour une période initiale de 3 ans et



renouvelable à l’expiration. Une demande de permis d’exploitation



(qui sera délivré au nom de



SMG) a été correctement soumise au



CPDM au premier trimestre 2023 pour 50 % de la



zone couverte par le permis de Mansounia. Cette



demande est toujours en cours de traitement, mais



la Société constate que le 7 mars



2025, le ministre guinéen des Mines



a confirmé par écrit que la



demande était complète et



conforme. 1049 Permis



d’exploration Or 90,37 Mansounia Penta



Goldfields Permis accordé le 6 avril 2020 ; valide



pour une période initiale de 3 ans et



renouvelable à l’expiration. Une demande de permis d’exploitation



(qui sera délivré au nom de



SMG) a été correctement soumise au



CPDM au premier trimestre 2023 pour 50 % de la



zone couverte par le permis de Mansounia. Cette



demande est toujours en cours de traitement, mais



la Société constate que le 7 mars



2025, le ministre guinéen des Mines



a confirmé par écrit que la



demande était complète et



conforme.





Détails du permis d’exploitation du projet Nampala Code du



permis Nom du permis Date d’entrée en vigueur Date d’expiration Superficie Statut PE 2011/17 Permis d’exploitation de Nampala



21 mars 2012 21 mars 2042 16 km² En vigueur

Détails du permis d’exploitation du projet de Nampala (Mali du sud)

Code du



permis Nom du permis Date d’entrée en vigueur Superficie Statut PR: 17/868 Kamasso 19 septembre 2017 100 km² En cours de renouvellement PR 16/802 Bis 1 Diangounté 28 novembre 2017 52 km² En cours de renouvellement PR: 19/1038 Sanoula 28 août 2019 31,5 km² En cours de renouvellement PR: 19/1039 Mininko 17 septembre 2019 46,20 km² En cours de renouvellement PR: 20/1088 Gladié 31 mars 2021 52 km² En cours de renouvellement

Déclaration de la personne compétente

Les informations contenues dans le présent communiqué qui se rapportent aux résultats d’exploration sont basées sur, et représentent fidèlement, les informations et les documents justificatifs préparés par M. Amir Adeli, une personne compétente, membre de l’Institut australien des mines et de la métallurgie. M. Adeli possède une expérience suffisante en matière de minéralisation et de type de gisement à l’étude, ainsi que dans le domaine d’activité qu’il exerce, pour être considéré comme une « personne compétente » au sens de l’édition 2012 du « Code australasien pour la déclaration des résultats d’exploration, des ressources minérales et des réserves de minerai » (code JORC). M. Adeli est un employé de Robex Resources Management Limited et consent à l’inclusion dans ce communiqué de toutes les déclarations techniques basées sur ses informations, sous la forme et dans le contexte dans lesquels elles apparaissent.

DONNÉES ET DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations avancées dans ce communiqué de presse contiennent des « déclarations prospectives » et/ou des « données prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières (ci-après, les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives sont fournies dans le but de fournir des informations sur les attentes et projections actuelles de la direction de la Société (la « Direction »), afin de permettre aux investisseurs et autres lecteurs du présent communiqué de mieux appréhender les plans d’affaires, les performances financières et la situation financière de la Société.

Les déclarations exprimées dans ce communiqué de presse décrivant des estimations, attentes, prévisions, objectifs, prédictions, projections ou stratégies de la Société ou de sa Direction peuvent caractériser des « déclarations prospectives » et s’identifier par l’emploi du conditionnel ou de termes prospectifs tels que « viser », « anticiper », « supposer », « croire », « pouvoir », « envisager », « continuer », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « futur(e) », « orientation », « orienter », « indication », « avoir l’intention de », « intention », « probable », « peut », « pourrait », « objectif », « opportunité », « perspective », « plan », « potentiel », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou « serait », ou d’autres déclinaisons de même sens ou leur forme négative. Les déclarations prospectives se rapportent également à toute autre déclaration ne relevant pas de faits historiques. En particulier, et sans s’y limiter, le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à la Convention de prêt, notamment en ce qui concerne la satisfaction des conditions préalables qui y sont stipulées, la capacité de la Société à utiliser le produit de la première tranche, sa capacité à prélever ultérieurement les sommes nécessaires sur la facilité de crédit, le développement du projet aurifère de Kiniéro et l’émission d’actions gratuites.

Les déclarations et informations prospectives reposent sur certaines hypothèses et d’autres facteurs importants qui, s’ils se révélaient faux, pourraient aboutir à des performances, réalisations ou résultats réels de la Société sensiblement différents des performances, réalisations ou résultats futurs qui y sont exprimés ou sous-entendus. Rien ne garantit que ces déclarations ou informations s’avéreront exactes. Lesdites déclarations et informations reposent sur de nombreuses hypothèses, notamment la capacité de la Société à exécuter ses plans relatifs au projet aurifère de Kiniéro conformément à l’étude de faisabilité qui s’y rapporte, laquelle est susceptible d’être mise à jour, et le tout conformément au calendrier révisé précédemment communiqué par la Société, sa capacité à mener à bien ses programmes d’exploration et de développement prévisionnels, l’absence de conditions défavorables sur le projet aurifère de Kiniéro, l’absence de retards opérationnels imprévus, l’absence de retards majeurs dans l’obtention des permis nécessaires, le maintien des cours de l’or à un niveau permettant la rentabilité du projet aurifère de Kiniéro, la capacité de la Société à continuer de lever les fonds nécessaires au financement de ses activités, la capacité de la Société à concrétiser les estimations de ses ressources et réserves minérales, les hypothèses portant sur les stratégies commerciales actuelles et à venir, les conditions géopolitiques et économiques aussi bien locales que mondiales et celles visant l’environnement dans lequel la Société exerce et exercera ses activités à l’avenir, la capacité de la Société à finaliser l’enregistrement de ses actions ordinaires sur la bourse australienne (ASX) et le calendrier correspondant, la satisfaction des conditions préalables prévues dans le contrat de financement, l’accès de l’emprunteur aux fonds mis à disposition selon les dispositions du même contrat de financement et l’utilisation par l’emprunteur de tout montant perçu dans le cadre du contrat de financement aux fins identifiées par la Société.

Certains facteurs importants pourraient entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels de la Société en matière de performances ou de réalisation des objectifs et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, notamment, mais sans s’y limiter : le risque que l’emprunteur ne soit pas en mesure de remplir les conditions préalables au tirage établies dans la Convention de prêt et ne soit ainsi pas en mesure d’emprunter tout ou partie du montant en principal autrement disponible en vertu de la Convention de prêt ; le risque qu’elle ne soit pas en mesure de dégager des flux de trésorerie suffisants ou de mener à bien des opérations de financement par emprunt ou par capitaux propres ultérieures lui permettant de rembourser les montants empruntés en vertu de la Convention de prêt ; le risque que les débiteurs désignés dans la Convention de prêt soient dans l’incapacité de respecter les clauses financières et autres clauses restrictives qui y sont prévues, donnant lieu à un cas de défaut de paiement ; les risques géopolitiques et les enjeux de sécurité liés à ses opérations en Afrique de l’Ouest, y compris l’incapacité de la Société à faire valoir ses droits et l’éventualité de troubles civils ou d’actes de désobéissance civile ; les fluctuations des cours de l’or ; les limitations des estimations des réserves et des ressources minérales de la Société ; la nature spéculative de l’exploration et du développement miniers ; le remplacement de ses réserves minérales épuisées ; le nombre limité de ses projets ; le risque que le projet aurifère de Kiniéro ne parvienne jamais au stade opérationnel de production (notamment en raison d’un manque de financement) ; les besoins en capitaux de la Société et son accès aux financements ; les évolutions de nature législative, réglementaire ou comptable affectant la Société, y compris les normes en matière d’environnement, de santé et de sécurité et leurs effets sur ses activités ; les participations et les redevances payables à des tiers ; la volatilité des cours et la disponibilité des matières premières ; l’instabilité du système financier mondial ; l’incertitude associée à l’imposition par un pays, y compris, de manière non exhaustive, les États-Unis, de droits de douane sur les biens ou services importés d’autres pays et leurs incidences sur les chaînes d’approvisionnement de la Société ; les effets d’une forte inflation, comme l’augmentation des prix des matières premières ; les fluctuations des taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien particulièrement, devise dans laquelle la Société lève actuellement ses financements par capitaux propres ; le risque de tout litige en cours ou à venir contre la Société ; les restrictions sur les transactions entre la Société et ses filiales étrangères ; la volatilité du cours de ses actions ordinaires ; les risques fiscaux, y compris les évolutions de législation fiscale ou des évaluations fiscales de la Société ; l’obtention et le maintien des titres fonciers ainsi que des permis et licences nécessaires aux opérations en cours de la Société ; les ajustements des paramètres du projet et/ou des évaluations économiques à mesure que les plans se précisent ; le risque que les charges réelles dépassent le budget prévisionnel ; les problèmes techniques géologiques, miniers et d’exploration ; la défaillance d’installations, d’équipements ou de processus ne fonctionnant pas comme prévu ; les accidents, les conflits sociaux et autres risques propres à l’industrie minière ; les retards dans l’obtention d’autorisations gouvernementales ou de financements ; les effets des crises sanitaires sur les activités de la Société ; ses relations avec ses employés et autres partenaires, y compris les gouvernements locaux et les collectivités des pays où elle exerce ses activités ; le risque de toute violation des lois anticorruption applicables, des réglementations sur le contrôle des exportations, des programmes de sanctions économiques et des lois connexes encouru par la Société ou ses représentants ; le risque que la Société entre en conflit avec des mineurs artisanaux ; la concurrence avec d’autres sociétés minières ; la dépendance de la Société à l’égard de contractants tiers et sa dépendance à l’égard de cadres clés et de tout personnel hautement qualifié ; l’accès de la Société à des infrastructures adéquates ; les risques associés aux responsabilités potentielles de la Société concernant ses installations de stockage de résidus ; les arrêts subis par la chaîne d’approvisionnement ; les dangers et les risques habituellement associés à l’exploration minérale, au développement et à la production aurifère ; les problèmes liés aux conditions météorologiques et au climat ; le risque de défaillance des systèmes informatiques et les menaces de cybersécurité ; le risque que la Société ne soit pas en mesure de finaliser la cotation de ses actions ordinaires sur l’ASX dans le calendrier imparti, voire pas du tout ; le risque que l’emprunteur se trouve dans l’incapacité d’accéder aux fonds issus de la Convention de prêt ou d’utiliser les tranches versées au titre de la Convention de prêt aux fins identifiées par la Société ; et le risque que la Société ne soit pas en mesure de s’assurer contre tous les risques potentiels associés à ses activités.

Si la Société estime que ses prévisions reposent sur des hypothèses raisonnables et s’est efforcée d’identifier les facteurs majeurs susceptibles d’entraîner des actions, événements ou résultats réels nettement différents de ceux décrits dans les informations prospectives, d’autres facteurs sont susceptibles d’entraîner des actions, événements ou résultats différents de ses anticipations, estimations et prévisions. Si ces facteurs susceptibles d’affecter la Société ne sont pas recensés de manière complète et exhaustive, ils doivent cependant être analysés avec soin. Rien ne garantit que les données prospectives se révéleront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés.

La Société décline toute obligation de mettre à jour les données prospectives si les circonstances, les estimations, hypothèses ou opinions de la Direction venaient à changer, sauf si la loi l’exige. Nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment.

Les données prospectives figurant dans le présent communiqué sont présentées dans le but d’aider les investisseurs à appréhender les performances et les résultats financiers et d’exploitation attendus de la Société aux dates indiquées et pour les périodes se terminant à ces dates, en accord avec ses plans et objectifs, et peuvent ne pas être appropriées à d’autres fins.

Veuillez également vous référer au chapitre « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société, disponible sous son profil SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca ou sur le site Internet de la Société, à l’adresse www.robexgold.com pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs de risque pouvant entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux repris dans les présentes déclarations prospectives. Cette mise en garde s’applique expressément à toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse.

La Société a préparé cette annonce sur la base des informations dont elle dispose. Aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, n’est faite quant à l’équité, l’exactitude, l’exhaustivité ou la justesse des informations, opinions ou conclusions contenues dans cette annonce. Dans les limites autorisées par la loi, ni la Société, ni ses administrateurs, dirigeants, employés, associés, conseillers et agents, ni aucune autre personne n’assument une responsabilité, notamment, sans limitation, toute responsabilité découlant d’une faute ou d’une négligence de leur part ou de celle de toute autre personne, pour toute perte résultant de l’utilisation de cette annonce ou de son contenu ou autrement liée à celle-ci.

La présente annonce ne constitue pas une offre, une invitation, une sollicitation ou toute autre recommandation relative à la souscription, à l’achat ou à la vente de titres et ni la présente annonce ni aucun élément qu’elle contient ne saurait constituer la base d’un contrat ou d’un engagement quel qu’il soit.

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49e769a2-d2a7-414c-8a03-460099198a88

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3a3974b8-85a1-402e-a52d-35ca27bf73a2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f3f04dbb-727a-4404-9666-77a08e11fd5f

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c1d1ee62-ac0a-4338-a442-5d109670f590

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99772af1-9a8a-4538-b144-de746d4dc192

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/86d477fb-8067-4484-8fb1-4367557f4bd2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a226b84-94bf-4565-ba67-afe32c68391f