Paris, le 1er février 2026, 22h45

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Eramet : Annonce du Conseil d’administration relative à sa Direction Générale

Le Conseil d’administration d’Eramet, réuni dimanche 1er février, a décidé de mettre un terme au mandat de son Directeur général, Monsieur Paulo Castellari, en raison de divergences avec ce dernier sur les modes de fonctionnement. Son mandat de Directeur général de l’entreprise prend fin ce soir.

Le Conseil d’administration a nommé ce jour sa Présidente, Madame Christel Bories, en qualité de Directrice générale du Groupe, pour une période intérimaire, le temps de mener un processus de désignation d’un nouveau Directeur général. A sa nomination, les fonctions de Président et Directeur général seront de nouveau séparées.

Le Conseil d’administration remercie Paulo Castellari pour ses efforts et confirme son soutien aux équipes, fortement engagées pour améliorer la sécurité, la performance opérationnelle et réduire les coûts. Ces priorités restent clés dans un contexte dégradé. Eramet dispose d’actifs de classe mondiale, en particulier pour accompagner la transition énergétique. Le succès de la montée en charge du site de lithium en Argentine donne au Groupe un nouveau pilier de croissance et de performance.

La publication des résultats annuels du Groupe aura lieu comme prévu le 18 février 2026.

À PROPOS D'ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

