极目生物宣布与麦得科科技达成战略业务合并，共同打造全球领先的眼科药械创新平台

中国上海 , Feb. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 总部位于上海的眼科公司，Arctic Vision（“极目生物”），宣布已与杭州的眼科创新医疗器械企业麦得科科技达成战略协议，计划将麦得科科技的眼科器械业务整合进入极目生物体系，推动双方在全球范围内共同构建眼科药械一体化创新平台。

本次战略性合并将把麦得科科技的高端人工晶体（IOL）、有晶体眼人工晶状体（可植入式隐形眼镜 Phakic Lens）与屈光器械平台全面纳入极目生物的全球创新体系。通过结合麦得科科技在先进器械研发、设计与智能制造方面的深厚经验，与极目生物在药物研发与全球化布局方面的优势，双方将共同打造更具前瞻性的综合眼科创新矩阵。

携手加速全球眼科创新进程

该战略整合契合极目生物的长期发展蓝图，也使双方能够在高未满足临床需求的重点领域实现更深层次的协同。

整合完成后，双方预计将形成行业领先的综合管线：既包括极目生物在视网膜、眼表的药物和器械的创新能力，也包括麦得科科技在 IOL 与 屈光晶体研发、设计、制造和工程技术上的核心优势。

按照协议框架，麦得科科技眼科器械业务将纳入极目生物成为统一运营主体的一部分；双方团队将延续现有布局，在上海（生物制药研发、注册事务、运营）、杭州（三类器械研发、生产与商业管理）和加州（研发与全球合作）继续开展核心业务。

管理层观点

极目生物创始人、董事长兼首席执行官 胡海迪博士（Dr. Eddy Wu） 表示：

“此次战略整合是极目生物迈向长期增长的重要里程碑。通过将麦得科科技深耕多年的器械平台与极目的药物创新体系融合，我们正在打造一个真正全面且具有全球竞争力的眼科创新生态系统。展望未来，我们正在建立一家结构更加完善、能够吸引更广泛全球投资与资本市场关注的企业，并进一步提升我们服务更多患者、在眼科领域产生更大影响力的能力。”

麦得科科技董事长 刘梁先生（Mr. Liang Liu） 表示：

“麦得科科技加入极目生物的综合平台，为公司开启了崭新的发展阶段。麦得科科技的 IOL 与屈光类旗舰产品线将在极目生物强大的研发体系、注册路径以及国际化布局的支持下，加速推进并进入更广阔的全球市场。我们期待双方在技术创新与国际商业化方面产生更深度的协同。”

关于极目生物

极目生物是一家总部位于中国上海的眼科创新公司，致力于开发和商业化下一代眼科疗法，涵盖视网膜疾病、干眼症和眼部神经保护等领域。公司在香港及美国拥有全球运营体系，通过自有平台及战略合作伙伴关系实现从早期研发到商业化的全链条创新。

关于麦得科科技

麦得科科技是一家专注于人工晶体与屈光晶体系统的眼科医疗器械创新企业，在中国杭州与美国加州设有生产基地。杭州基地负责三类器械的研发、制造、运营与商业管理。凭借近二十年的材料科学及精密成型技术积累，麦得科科技致力于为高端白内障与近视矫正提供先进解决方案，并以智能制造及手术平台创新而闻名。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性声明，包括对拟议整合的完成情况、整合后的潜在协同效应、未来增长战略、监管审批、产品开发计划、市场机会以及潜在资本市场机会的陈述。上述前瞻性声明存在多项风险与不确定性，包括但不限于：交割条件履行情况、监管或市场环境变化、整合推进过程的协同实现情况，以及极目生物与麦得科科技已公开披露的其他风险。实际结果可能与前瞻性声明存在重大差异。双方均不承担除法律要求外更新前瞻性声明的义务。

