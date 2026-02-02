EfTEN United Property Fund’i 2025. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata majandustulemused

2025. aasta oli EfTEN United Property Fund’i tegevusajaloo esimene täisaasta, mil fond ei teinud uusi suuremaid investeeringuid ning majandustulemused kajastasid täiel määral investeeritud portfelli tootlust. Fond teenis aasta jooksul senise suurima puhaskasumi, mis kasvas võrreldes 2024. aastaga 2,2 korda. EfTEN United Property Fund teenis 2025. aastal 3,57 miljonit eurot puhaskasumit (2024: 1,62 miljonit eurot), mis moodustab ligikaudu 14% fondi investeeritud kapitalist ning umbes 17% fondi turukapitalisatsioonist. Fondi tulud suurenesid aastaga 1,82 miljonilt eurolt 3,78 miljoni euroni ning 2025. aastal tegi fond investoritele väljamakseid enam kui 9% ulatuses fondi turukapitalisatsioonist.

Fondi majandustulemusi toetasid eelkõige Uus-Järveküla elurajooni arendusprojekti kasumlikkuse paranemine ning Kristiine kaubanduskeskuse lisandumine fondi portfelli, kuhu fond investeeris usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 5 kaudu. Uus-Järveküla elurajooni kõik valminud paaris- ja ridamajade osad olid 2025. aasta lõpuks müüdud. Arenduse viimase etapi, mis hõlmab 32 ridamaja osa, valmimine on planeeritud 2026. aasta kevadesse, kusjuures aasta lõpu seisuga oli klientide poolt broneeritud viimase etapi 20 ridamaja osa.

Kristiine kaubanduskeskuse külastajate arv kasvas 2025. aastal 0,4%, ulatudes 6 miljonini ning üürnike käive suurenes aastaga 5,4%. Keskuse puhas üüritulu ületas prognoositud eelarvet 4% võrra ning detsembri lõpu seisuga puudusid keskuses vabad üüripinnad.

Detsembris mõjutas majandustulemusi fondi investeerimisobjektidele kuuluva kinnisvaraportfelli korraline hindamine, mille tulemusel kasvas fondi neljanda kvartali kasum 1,46 miljoni euroni. Olulises osas oli kasum seotud fondi tütarettevõtte Invego Uus-Järveküla OÜ väärtuse kasvuga, sisaldades oodatavat kasumit Uus-Järveküla arenduse viimases etapis valmivatest ridamajadest. 

Fondi kõik üürivoo investeeringud näitasid 2025. aastal positiivset rahavoogu. Intressikulude alanemise tuules saab EfTEN United Property Fund alusfondidesse tehtud investeeringute 2025. aasta tulemustelt  eeloleval kevadel prognoositavalt ligikaudu 800 tuhat eurot väljamakseid. See on pea kaks korda rohkem kui 2025. aasta kevadel. Sellele lisanduvad veel Uus-Järveküla arendusest eelmise aasta lõpus laekunud 100 tuhat eurot ja 2026. aasta jooksul laekuvad omaniklaenu intresside ning kasumi väljamaksed. Fond plaanib nimetatud laekumised investoritele jooksvalt välja maksta 2026. aasta jooksul.

Koondkasumiaruanne

 IV kvartal12 kuud
 2025202420252024
€ tuhandetes    
TULUD    
Intressitulu97 118 510 565 
Alusfondidest laekunud tulud155 142 575 402 
Intressikulu-2 -6 -2 
Muud finantstulud
Neto kasum õiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatud varadelt
1 268 
877 
2 695 
851 
   Investeeringutelt tütarettevõtetesse1 173 214 1 957 100 
   Investeeringutelt alusfondidesse95 663 738 751 
Tulud kokku1 523 1 135 3 781 1 821 
     
KULUD    
Tegevuskulud    
   Valitsemistasud-23 -28 -105 -112 
   Fondi administreerimise kulud-11 -10 -33 -31 
   Muud tegevuskulud-26 -9 -75 -55 
Tegevuskulud kokku-60 -47 -213 -198 
Ärikasum1 463 1 088 3 568 1 623 
Kasum enne tulumaksu1 463 1 088 3 568 1 623 
     
Aruandeperioodi puhaskasum1 463 1 088 3 568 1 623 
Aruandeperioodi koondkasum kokku1 463 1 088 3 568 1 623 
Osakuomanikule kuuluva fondi puhasväärtuse kasv1 463 1 088 3 568 1 623 
     
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes)0,590,441,440,65

 

Finantsseisundi aruanne

 31.12.202531.12.2024
€ tuhandetes  
VARAD  
Käibevarad  
Raha ja raha ekvivalendid1 774 
Lühiajalised hoiused120 
Antud laenud1 516 3 519 
Muud nõuded ja viitlaekumised300 1 039 
Käibevarad kokku3 590 4 678 
   
Põhivarad  
Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumi aruande23 474 21 063 
   Investeeringud tütarettevõtetesse3 111 1 154 
   Investeeringud alusfondidesse20 363 19 909 
Antud laenud2 149 2 149 
Põhivarad kokku25 623 23 212 
VARAD KOKKU29 213 27 890 
   
KOHUSTUSED  
Panga arvelduskrediit0400
Lühiajalised kohustused212
Kohustused kokku, v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus2412
   
FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS  
Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus29 21127 478
Kohustused ja osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus kokku29 21327 890

 

EfTEN United Property Fund 2025. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata majandustulemused on lisatud käesolevale teatele ja leitavad Fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/aruanded-ja-dokumendid/

Fondivalitseja EfTEN Capital AS viib EfTEN United Property Fund´i tulemuste ja ettevaate tutvustamiseks 17.02.2026, algusega kell 14:00 (EET) läbi internetipõhise eestikeelse veebiseminari. Huvilistel on võimalik küsimusi esitada nii veebiseminari ajal kui ka sellele eelnevalt saates need ette hiljemalt 16. veebruaril kella 17.00-ks (EET) e-kirja teel: united@eften.ee. Veebiseminaril osalemiseks palume registreeruda aadressil: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_zVnTzQKOREG2krzLdsoYMg
Osalejatele saadetakse üks tund enne veebiseminari algust meeldetuletuseks e-kiri. Veebiseminar salvestatakse ja avalikustatakse fondi kodulehel https://eftenunitedpropertyfund.ee ning YouTube kanalis.


Kristjan Tamla
Tegevjuht
Tel: 655 9515
E-post: kristjan.tamla@eften.ee

 

 

