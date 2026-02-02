EfTEN United Property Fund’i 2025. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata majandustulemused

2025. aasta oli EfTEN United Property Fund’i tegevusajaloo esimene täisaasta, mil fond ei teinud uusi suuremaid investeeringuid ning majandustulemused kajastasid täiel määral investeeritud portfelli tootlust. Fond teenis aasta jooksul senise suurima puhaskasumi, mis kasvas võrreldes 2024. aastaga 2,2 korda. EfTEN United Property Fund teenis 2025. aastal 3,57 miljonit eurot puhaskasumit (2024: 1,62 miljonit eurot), mis moodustab ligikaudu 14% fondi investeeritud kapitalist ning umbes 17% fondi turukapitalisatsioonist. Fondi tulud suurenesid aastaga 1,82 miljonilt eurolt 3,78 miljoni euroni ning 2025. aastal tegi fond investoritele väljamakseid enam kui 9% ulatuses fondi turukapitalisatsioonist.

Fondi majandustulemusi toetasid eelkõige Uus-Järveküla elurajooni arendusprojekti kasumlikkuse paranemine ning Kristiine kaubanduskeskuse lisandumine fondi portfelli, kuhu fond investeeris usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 5 kaudu. Uus-Järveküla elurajooni kõik valminud paaris- ja ridamajade osad olid 2025. aasta lõpuks müüdud. Arenduse viimase etapi, mis hõlmab 32 ridamaja osa, valmimine on planeeritud 2026. aasta kevadesse, kusjuures aasta lõpu seisuga oli klientide poolt broneeritud viimase etapi 20 ridamaja osa.

Kristiine kaubanduskeskuse külastajate arv kasvas 2025. aastal 0,4%, ulatudes 6 miljonini ning üürnike käive suurenes aastaga 5,4%. Keskuse puhas üüritulu ületas prognoositud eelarvet 4% võrra ning detsembri lõpu seisuga puudusid keskuses vabad üüripinnad.

Detsembris mõjutas majandustulemusi fondi investeerimisobjektidele kuuluva kinnisvaraportfelli korraline hindamine, mille tulemusel kasvas fondi neljanda kvartali kasum 1,46 miljoni euroni. Olulises osas oli kasum seotud fondi tütarettevõtte Invego Uus-Järveküla OÜ väärtuse kasvuga, sisaldades oodatavat kasumit Uus-Järveküla arenduse viimases etapis valmivatest ridamajadest.

Fondi kõik üürivoo investeeringud näitasid 2025. aastal positiivset rahavoogu. Intressikulude alanemise tuules saab EfTEN United Property Fund alusfondidesse tehtud investeeringute 2025. aasta tulemustelt eeloleval kevadel prognoositavalt ligikaudu 800 tuhat eurot väljamakseid. See on pea kaks korda rohkem kui 2025. aasta kevadel. Sellele lisanduvad veel Uus-Järveküla arendusest eelmise aasta lõpus laekunud 100 tuhat eurot ja 2026. aasta jooksul laekuvad omaniklaenu intresside ning kasumi väljamaksed. Fond plaanib nimetatud laekumised investoritele jooksvalt välja maksta 2026. aasta jooksul.

Koondkasumiaruanne

IV kvartal 12 kuud 2025 2024 2025 2024 € tuhandetes TULUD Intressitulu 97 118 510 565 Alusfondidest laekunud tulud 155 142 575 402 Intressikulu 0 -2 -6 -2 Muud finantstulud 3 0 7 5 Neto kasum õiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatud varadelt

1 268

877

2 695

851 Investeeringutelt tütarettevõtetesse 1 173 214 1 957 100 Investeeringutelt alusfondidesse 95 663 738 751 Tulud kokku 1 523 1 135 3 781 1 821 KULUD Tegevuskulud Valitsemistasud -23 -28 -105 -112 Fondi administreerimise kulud -11 -10 -33 -31 Muud tegevuskulud -26 -9 -75 -55 Tegevuskulud kokku -60 -47 -213 -198 Ärikasum 1 463 1 088 3 568 1 623 Kasum enne tulumaksu 1 463 1 088 3 568 1 623 Aruandeperioodi puhaskasum 1 463 1 088 3 568 1 623 Aruandeperioodi koondkasum kokku 1 463 1 088 3 568 1 623 Osakuomanikule kuuluva fondi puhasväärtuse kasv 1 463 1 088 3 568 1 623 Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) 0,59 0,44 1,44 0,65

Finantsseisundi aruanne

31.12.2025 31.12.2024 € tuhandetes VARAD Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid 1 774 0 Lühiajalised hoiused 0 120 Antud laenud 1 516 3 519 Muud nõuded ja viitlaekumised 300 1 039 Käibevarad kokku 3 590 4 678 Põhivarad Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumi aruande 23 474 21 063 Investeeringud tütarettevõtetesse 3 111 1 154 Investeeringud alusfondidesse 20 363 19 909 Antud laenud 2 149 2 149 Põhivarad kokku 25 623 23 212 VARAD KOKKU 29 213 27 890 KOHUSTUSED Panga arvelduskrediit 0 400 Lühiajalised kohustused 2 12 Kohustused kokku, v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 2 412 FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 29 211 27 478 Kohustused ja osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus kokku 29 213 27 890

EfTEN United Property Fund 2025. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata majandustulemused on lisatud käesolevale teatele ja leitavad Fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/aruanded-ja-dokumendid/

Fondivalitseja EfTEN Capital AS viib EfTEN United Property Fund´i tulemuste ja ettevaate tutvustamiseks 17.02.2026, algusega kell 14:00 (EET) läbi internetipõhise eestikeelse veebiseminari. Huvilistel on võimalik küsimusi esitada nii veebiseminari ajal kui ka sellele eelnevalt saates need ette hiljemalt 16. veebruaril kella 17.00-ks (EET) e-kirja teel: united@eften.ee. Veebiseminaril osalemiseks palume registreeruda aadressil: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_zVnTzQKOREG2krzLdsoYMg

Osalejatele saadetakse üks tund enne veebiseminari algust meeldetuletuseks e-kiri. Veebiseminar salvestatakse ja avalikustatakse fondi kodulehel https://eftenunitedpropertyfund.ee ning YouTube kanalis.





Kristjan Tamla

Tegevjuht

Tel: 655 9515

E-post: kristjan.tamla@eften.ee

Manus