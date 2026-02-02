CROSSJECT annonce l’initiation de couverture de son titre par Portzamparc (Groupe BNP Paribas)

DIJON, France - 02 février 2026 (07h15CET) – CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Euronext : ALCJ), la société pharmaceutique de spécialités qui développe des produits dédiés aux situations d’urgence fondés sur sa technologie propriétaire d’auto-injecteurs sans aiguille ZENEO®. CROSSJECT est en phase avancée de développement et d'enregistrement de ZEPIZURE®, un injectable pour la prise en charge des crises d'épilepsie, elle annonce l'initiation de couverture de son titre par Portzamparc (Groupe BNP Paribas). Le suivi du titre CROSSJECT a été initié avec une étude intitulée « L’aiguille ne sera plus qu’un mauvais souvenir » intégrant une recommandation « Acheter », avec un objectif de cours de 4,50€.

Le titre CROSSJECT est désormais suivi par :

- Alpha Value

- Invest Securities

- Maxim Group

- Oddo

- Portzamparc (Groupe BNP Paribas)



CROSSJECT SA (Euronext : ALCJ ; www.CROSSJECT.com) est une société pharmaceutique spécialisée émergente. Elle est en phase de développement réglementaire avancé pour ZEPIZURE®, un traitement d’urgence dans la prise en charge des crises épileptiques pour lequel CROSSJECT a remporté́ un contrat* de 60 millions de dollars auprès de

la BARDA. ZEPIZURE® est basé sur l’auto-injecteur sans-aiguille primé ZENEO®, qui permet aux patients et leurs aidants non formés de réaliser facilement et instantanément

une injection intramusculaire en situation d’urgence, sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d’autres produits, notamment pour le traitement d’urgence des chocs allergiques, des insuffisances

surrénales, des overdoses d’opioïdes et des crises d’asthme.

* Project financé tout ou partie dans le cadre du contrat 75A50122C00031 avec le département américain Department of Health and Human Services (HHS); Administration for Strategic Preparedness and Response; BARDA.



