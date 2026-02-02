RIBER : Activité 2025 portée par les systèmes de production et le déploiement de ROSIE

Activité 2025 portée par les systèmes de production et le déploiement de ROSIE

Chiffre d’affaires de 40,3 M€ conforme à l’objectif

Carnet de commandes au 31 décembre 2025 : 26,9 M€ (+ 24 %)



Bezons, le 2 février 2026 – 8h00 – RIBER, leader mondial d’équipement MBE pour l’industrie des semi-conducteurs, publie son chiffre d’affaires annuel 2025.

Évolution du chiffre d’affaires

en M€ 2025 2024 Évolution 1er semestre 10,7 13,7 -22% 2ème semestre 29,5 27,4 +7% Total annuel 40,3 41,2 -2% en M€ 2025 2024 Évolution Systèmes 30,9 31,0 - Services et accessoires 9,4 10,2 -8% Total annuel 40,3 41,2 -2%

Le chiffre d’affaires annuel 2025 s’établit à 40,3 millions d’euros, conforme aux objectifs annoncés.

Cette performance reflète à la fois le maintien d’une activité soutenue en systèmes de production et la montée en puissance progressive de ROSIE, la nouvelle plateforme MBE dédiée à la photonique sur silicium, dont deux premiers exemplaires ont été commandés en 2025, validant l’intérêt croissant des industriels pour des solutions MBE compatibles avec les lignes de production 300 mm.

Le chiffre d’affaires des systèmes MBE atteint 30,9 millions d’euros, stable par rapport à 2024. Il correspond à la facturation de 12 machines, incluant 9 systèmes destinés à la production, ainsi que la livraison du premier exemplaire de la plateforme ROSIE.

Le chiffre d’affaires des services et accessoires s’établit à 9,4 millions d’euros, en léger recul en raison notamment des restrictions budgétaires aux Etats-Unis, mais affiche un redressement au second semestre (+ 8,5 %).

En 2025, la répartition géographique du chiffre d’affaires annuel a évolué comme suit : l’Europe, en progression, a contribué à hauteur de 45,1 % (contre 35,7 % en 2024), l'Asie à 39,7 % (contre 57,3 % en 2024), l’Amérique du Nord, également en progression, à 15,2 % (contre 7,1 % en 2024). Ces évolutions traduisent une diversification accrue des marchés servis.

Évolution du carnet de commandes

au 31 décembre - en M€ 2025 2024 Évolution Systèmes 20,3 16,7 +22% Services et accessoires 6,6 5,0 +31% Total annuel 26,9 21,7 +24%



Au 31 décembre 2025, le carnet de commandes total atteint 26,9 millions d’euros, en progression de 24 % malgré un rythme de livraisons particulièrement soutenu en fin d’exercice.

Le carnet de commandes des systèmes MBE, en hausse de 22 %, s’élève à 20,3 millions d’euros, correspondant à 6 systèmes, dont 4 machines de production et 1 plateforme ROSIE. Il n’intègre pas la commande annoncée le 19 janvier 2026 pour un système de production au Japon, livrable en 2026.

Le carnet de commandes des services et accessoires atteint 6,6 millions d’euros, en progression de 31 % par rapport à une base de comparaison favorable.

Certaines opportunités commerciales, pour un montant cumulé de 4 millions d’euros, ont fait l’objet de refus de licences d’exportation au cours de l’exercice.

Perspectives

Dans un contexte de déploiement massif de programmes d’investissement dans l’intelligence artificielle, les infrastructures de données et les technologies quantiques, RIBER bénéficie d’un positionnement technologique précurseur au cœur de la chaîne de valeur des semi-conducteurs.

Pour 2026, RIBER anticipe :

le maintien d’une demande soutenue par les besoins en systèmes MBE de production pour les lasers à boites quantiques destinés aux datacenters,

l’industrialisation et la montée en puissance progressive de la plateforme ROSIE, technologie de rupture en photonique intégrée sur silicium, adressant des marchés à fort potentiel.

En 2026, la fabrication de ROSIE 2, version à double chambre, ainsi que la mise à disposition, dans le cadre du partenariat avec NQCP1, des premiers échantillons de couches minces BTO/STO2 sur wafers silicium à destination de la communauté scientifique et industrielle, marqueront une étape clé dans la feuille de route technologique de RIBER.

Grâce à la visibilité apportée par son carnet de commandes et sous réserve de l’obtention des licences nécessaires à la concrétisation des opportunités identifiées sur ses activités systèmes et services, RIBER vise une croissance de son chiffre d’affaires par rapport à 2025.

Prochain rendez-vous

Les résultats annuels 2025 de RIBER seront communiqués le 8 avril 2026 avant l’ouverture de la Bourse.

À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique. RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

1 Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme

2 titanate de Baryum (BTO) et titanate de strontium (STO)

