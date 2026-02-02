Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156
Fra 26. januar 29. januar 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.070.247 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 253,0746 pr. aksje.
Den fjerde transjen av Equinor ASA sitt tilbakekjøpsprogram for 2025 er nå fullført.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|26. januar
|OSE
|272.660
|251,7907
|68.653.252.26
|CEUX
|TQEX
|27. januar
|OSE
|272.027
|249,4993
|67.870.546,08
|CEUX
|TQEX
|28. januar
|OSE
|295.000
|253,9191
|74.906.134,50
|CEUX
|TQEX
|29. januar
|OSE
|230.560
|257,7308
|59.422.413,25
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|1.070.247
|253,0746
|270.852.346,09
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|16.510.196
|238,6471
|3.940.110.720,44
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|16.510.196
|238,6471
|3.940.110.720,44
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|17.580.443
|239,5254
|4.210.963.066,53
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|17.580.443
|239,5254
|4.210.963.066,53
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 60.239.443 egne aksjer, tilsvarende 2,36% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 50.902.753 egne aksjer. tilsvarende 1,99% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
Vedlegg