Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156

Fra 26. januar 29. januar 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.070.247 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 253,0746 pr. aksje.

Den fjerde transjen av Equinor ASA sitt tilbakekjøpsprogram for 2025 er nå fullført.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 26. januar OSE 272.660 251,7907 68.653.252.26 CEUX TQEX 27. januar OSE 272.027 249,4993 67.870.546,08 CEUX TQEX 28. januar OSE 295.000 253,9191 74.906.134,50 CEUX TQEX 29. januar OSE 230.560 257,7308 59.422.413,25 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 1.070.247 253,0746 270.852.346,09 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 16.510.196 238,6471 3.940.110.720,44 CEUX TQEX Totalt 16.510.196 238,6471 3.940.110.720,44 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 17.580.443 239,5254 4.210.963.066,53 CEUX TQEX Totalt 17.580.443 239,5254 4.210.963.066,53





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 60.239.443 egne aksjer, tilsvarende 2,36% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 50.902.753 egne aksjer. tilsvarende 1,99% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

Vedlegg