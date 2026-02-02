Crédit Agricole Loire Haute-Loire : Communiqué de presse 2025

Communiqué de presse à fin décembre 2025

Le vendredi 30 janvier 2026, le Conseil d’Administration de la Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a arrêté les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2025.

Une banque engagée et utile pour le territoire



L’année 2025 est marquée par un rebond de l’activité en Loire et Haute-Loire.

Malgré un contexte économique parfois incertain, les acteurs du territoire ont continué à investir et la Caisse régionale les a accompagnés en accordant 1,8 milliard d’€ de nouveaux crédits soit 11,4 % de plus que l’an dernier.

Les encours de crédits clientèle atteignent ainsi 10,4 Mds€ (+1 %) confortant le rôle de leader historique du Crédit Agricole Loire Haute-Loire avec une part de marché tous crédits de plus de 30 %*.

Dans le détail, les encours évoluent comme suit :

Crédits habitat : +0,6 %,

Crédits équipement +3,6 % (à destination des entreprises, des agriculteurs, des professionnels, des associations et des collectivités locales),

Crédits de trésorerie -6,2 % (lié à l’encours PGE qui continue à s’amortir).





Le bon niveau d’activité se traduit également par des encours de collecte en progression de +2,7 % sur un an à 16,9 Mds€.

La collecte bilan, qui permet un financement de l’économie locale en circuit court, augmente de +0,1 % avec un rebond des dépôts à vue (+3,9 %) et une hausse de +5,5 % des livrets marquant un renforcement de l’épargne de précaution. Dans le même temps les encours d’épargne logement baissent (-6,9 %) et les tombées de dépôts à terme n’ont été que partiellement renouvelées.

La collecte hors-bilan (+8,1 %) profite d’une bonne dynamique sur les produits d’assurance-vie (+7,9 %), avec une collecte brute record de plus de 400 M€ en 2025, permettant aux clients de la Caisse régionale d’avoir accès à une large gamme de fonds adaptés à leurs choix d’investissement.

Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire, attentif à la protection de ses clients, de leurs biens et de leurs projets poursuit le développement de son portefeuille d’assurances pour atteindre 380 000 contrats (multirisque habitation, assurances automobile et assurances santé et prévoyance, …).

Dans un contexte de concurrence multiforme, 20 700 nouveaux clients ont choisi de rejoindre le Crédit Agricole Loire Haute-Loire au cours de cette année. Ils bénéficient, comme les 510 500 clients du fonds de commerce, de services de banque au quotidien (gestion des comptes et des moyens de paiement) largement accessibles en ligne (208 600 utilisateurs de « Ma Banque ») et de conseils pour accompagner leurs projets. C’est, au total, un collectif de 1 420 collaborateurs (dont 73 alternants) qui est mobilisé localement en agence ou sur nos deux sites de Saint-Etienne et de Vals près-le-Puy, avec l’appui de l’ensemble du Groupe Crédit Agricole, pour répondre aux attentes des clients et sécuriser les opérations.

La Caisse régionale conforte sa solidité par un bon niveau de résultat annuel marqué par le fort rebond de la marge d’intermédiation dans un contexte de taux qui s’est normalisé.

Le Produit Net Bancaire (PNB) affiche une progression de +6,2 % sur un an à 294,3 M€.

La Marge d’Intermédiation Globale (MIG) se redresse de +22,8 %, grâce à un effet de ciseau favorable avec une bonne croissance des produits des crédits combinée à une contraction du coût du passif (baisse des taux des livrets réglementés notamment).

Les bonnes performances des investissements des fonds propres de la Caisse Régionale et la hausse du dividende de la SAS Rue La Boétie ** se traduisent par une progression de +7,8 % du PNB liée aux placements pour compte propre.

A 181,6 M€, les charges de fonctionnement augmentent de +3,8 % par rapport à 2024. Elles reflètent la poursuite du renforcement des moyens tant humains que technologiques pour améliorer le conseil et le service aux clients.

Le coût du risque s’établit à 25,3 M€, concentré sur le risque avéré (19,6 M€). Son évolution de +4 M€ sur un an provient d’un renforcement des provisions sur les crédits sains et sensibles (IFRS9). Le taux de créances dépréciées est en hausse mais reste maîtrisé à 2,66 % à fin décembre 2025 (stable sur le T4). Le taux de couverture des créances douteuses, dont créances en période d’observation, s’élève à 44 %.

Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés à 9,3 M€ (dont 2,6 M€ de surtaxe), le résultat net social s’élève à 78,3 M€ (+2,6 %).

Le résultat net consolidé part du Groupe s’établit à 63,2 M€ en normes IFRS. Il intègre 6 M€ de contribution du Groupe COFAM, filiale à 100 % de la Caisse Régionale et qui déploie son activité dans les métiers des financements spécialisés.

Le cours du CCI s’établit à 95,44 € au 31 décembre 2025, en progression de 54,1 % sur l’année 2025.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 26 mars 2026 le versement d’un dividende de 2,90 € par CCI soit un rendement de 3,04 % par rapport au cours du 31 décembre 2025.







Chiffres clés en millions d’€uros

Base individuelle



12-2025



Variation Encours de collecte 16 910 +2,7 % Encours de crédits clientèle 10 396 +1,0 % PNB 294,3 +6,2 % Charges de fonctionnement (181,6) +3,8 % Résultat brut d’exploitation 112,7 +10,2 % Résultat net social 78,3 +2,6 %











Chiffres clés en millions d’€uros

Base consolidée



12-2025



Variation PNB 427,4 +0,4 % Charges de fonctionnement (305,1) +2,6 % Résultat brut d’exploitation 122,3 - 4,6 % Résultat net consolidé – part du Groupe 63,2 -18,8 %

La Caisse régionale respecte pleinement les exigences réglementaires en matière de ratio de liquidité.

Au 30 septembre 2025, le niveau de fonds propres prudentiels représente 1,8 Mds€ et la Caisse Régionale consolide son niveau de solvabilité avec un ratio de solvabilité CET1 de 32,6 % pour un minimum règlementaire de 11,46 %.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 3,1 Mds€ et représentent 18,9 % du bilan dont le total s’élève au 31/12/2025 à 15,6 Mds€. Les dettes envers la clientèle représentent 29,3 % du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA, au regard des règles de refinancement interne au Groupe, représentent 47,5 %.

Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire continue d’évoluer pour répondre durablement aux nouvelles attentes de ses clients.

Au-delà des investissements toujours conséquents sur le digital, le Crédit Agricole Loire Haute Loire a porté, au travers du regroupement de certaines agences, un projet de développement en réponse aux attentes clients visant à renforcer notre disponibilité et notre expertise pour mieux les conseiller et les servir.

Ce regroupement d’agences, très souvent composées de moins de 3 conseillers, sans aucune suppression d’emplois a pour but de renforcer notre joignabilité et d’améliorer la qualité de notre accompagnement.

Dans un souci constant et réaffirmé d’être une Banque utile, réactive et proche dans un monde où les attentes et les usages évoluent profondément, le Crédit Agricole reste le réseau bancaire le plus dense de Loire et Haute-Loire avec 106 agences bancaires complété de 3 camions Banque sillonnant certaines zones plus éloignées. La mise en place de nouveaux « Relais Crédit Agricole » chez des commerçants partenaires, permettant d’effectuer des opérations de base, notamment des retraits, sans aucun coût pour la commune, renforce par ailleurs l’accès aux services essentiels.

La Caisse régionale, banque coopérative et mutualiste, associe 45 % de clients sociétaires (225 178 sociétaires) et reste ainsi fidèle à ses valeurs coopératives et à son engagement local au travers des 60 caisses locales engagées activement pour développer l’attractivité de la Loire et la Haute Loire aux côtés des habitants et des acteurs économiques et associatifs locaux.

La solidité financière renforcée de la Caisse régionale sera mise à disposition du développement du territoire pour accompagner, en 2026, tous les clients, des plus modestes aux plus fortunés, des particuliers aux entreprises.

*donnée au 30/10/2025

**La SAS Rue de la Boétie est la société par actions simplifiées, créée en 2001, qui rassemble toutes les actions de Crédit Agricole SA détenues par les Caisses Régionales (à tout moment plus de 50 %).



Informations : www.ca-loirehauteloire.fr

Correspondant Communication Financière – Murielle GOFFOZ (murielle.goffoz@ca-loirehauteloire.fr) -

