Bavarian Nordic – transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

KØBENHAVN, Danmark, 2. februar 2026 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggør transaktioner under aktietilbagekøbsprogrammet, der blev iværksat den 7. januar 2026, hvorunder selskaber vil tilbagekøbe aktier for op til DKK 150 mio. i perioden fra den 7. januar 2026 til den 13. februar 2026. Programmet gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (ændret) om markedsmisbrug og den delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der samlet udgør Safe Harbour-lovgivningen.

Siden den seneste meddelelse om transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammet, udsendt den 26. januar 2026, er følgende transaktioner gennemført af Nordea på vegne af Bavarian Nordic:

Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK Akkumuleret indtil 26. januar 2026 439.121 197,47 86.712.870 26. januar 2026 3.389 196,90 667.294 27. januar 2026 36.000 198,11 7.131.928 28. januar 2026 78.000 196,42 15.320.737 29. januar 2026 79.000 192,07 15.173.206 30. januar 2026 799 190,87 152.504 Akkumuleret under programmet 636.309 196,69 125.158.539

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på bavarian-nordic.com.

Efter ovenstående transaktioner ejer Bavarian Nordic i alt 1.603.154 egne aktier, svarende til 2,02% af selskabets aktiekapital.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt investorer:

Disa Tuominen, IR Manager, detu@bavarian-nordic.com

Kontakt presse:

Nicole Seroff, Vice President Corporate Communications, nise@bavarian-nordic.com, Tlf. +45 53 88 06 03

Selskabsmeddelelse nr. 05 / 2026

Denne meddelelse er oversat fra den originale engelske version. I tvivlstilfælde er det den originale engelske version, der er gældende.

Vedhæftede filer