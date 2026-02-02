Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Charles Héaulmé

Suominen Oyj 2.2.2026 klo 10.00
Charles Héaulmé on ilmoittanut tehneensä Suomisen osakkeilla liiketoimia, joista alla yhteenveto sekä tiedotusvelvollisuuden mukaiset yksilöintitiedot.
Hankinnat 29.1.2026:
- Kokonaismäärä 10 000 osaketta
- Kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta 1,6700 euroa
Suominen Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Charles Héaulmé
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Suominen Oyj
LEI: 743700Z1BNFYR9PRDF52
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 140780/4/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-29
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009010862
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 1.69 EUR
(2): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 1.65 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):
Volyymi: 10000 Keskihinta: 1.67 EUR
SUOMINEN OYJ
Lisätietoja:
Janne Silonsaari, talousjohtaja, puh. 050 409 9264
Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2025 oli 412,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.