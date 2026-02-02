Værdipapirfonden Sparinvest – offentliggørelse af prospekt

Foreningens prospekt er opdateret på baggrund af følgende ændringer til sammensætningen i direktionen og bestyrelsen i Værdipapirfondens administrationsselskab, Sparinvest S.A.:
- Danielle Corbey er indtrådt i bestyrelsen pr. 20. oktober 2025
- Steen Foldberg Jensen er udtrådt af bestyrelsen pr. 29. November 2025
- Astrid Siegrid Preusse er udtrådt af bestyrelsen pr. 31. december 2025
- Christine Tchen er indtrådt i direktionen pr. 1. januar 2026
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 70 52.
Med venlig hilsen
Thomas Valentiner
Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg