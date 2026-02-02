Værdipapirfonden Sparinvest – offentliggørelse af prospekt

Foreningens prospekt er opdateret på baggrund af følgende ændringer til sammensætningen i direktionen og bestyrelsen i Værdipapirfondens administrationsselskab, Sparinvest S.A.:

  • Danielle Corbey er indtrådt i bestyrelsen pr. 20. oktober 2025
  • Steen Foldberg Jensen er udtrådt af bestyrelsen pr. 29. November 2025
  • Astrid Siegrid Preusse er udtrådt af bestyrelsen pr. 31. december 2025
  • Christine Tchen er indtrådt i direktionen pr. 1. januar 2026

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 70 52.

Med venlig hilsen

Thomas Valentiner
Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg


