Alvotech gerir samninga um markaðssetningu á fyrirhuguðum hliðstæðum í Kanada, Ástralíu og Nýja-Sjálandi

REYKJAVÍK (2. FEBRÚAR 2026) - Alvotech (NASDAQ: ALVO, ALVO SDB) tilkynnti í dag að samningar hefðu náðst við svissneska lyfjafyrirtækið Sandoz, um sölu og markaðssetningu í Kanada, Ástralíu og Nýja-Sjálandi á nokkrum fyrirhuguðum hliðstæðum sem Alvotech þróar og framleiðir.
„Samningarnir við Sandoz eru liður í að tryggja aðgengi að helstu mörkuðum heims fyrir nýjar hliðstæður sem við erum að þróa, áður en markaðsleyfi er veitt,“ sagði Róbert Wessman, stjórnarformaður Alvotech. „Við höfum lagt áherslu á að byggja upp fullkomna aðstöðu til að samþætta rannsóknir, þróun og framleiðslu á líftæknilyfjahliðstæðum. Samningarnir staðfesta mikilvægi þessarar stefnu og sterka stöðu Alvotech innan iðnaðarins. Samvinna við söluaðila með sérþekkingu á viðkomandi mörkuðum gerir okkur kleift að auka aðgengi sjúklinga að hagkvæmum líftæknilyfjum um leið og við beitum aðhaldi í ráðstöfun fjármagns.“
Samningurinn um sölu í Kanada fjallar um fyrirhugaða hliðstæðu á sviði augnsjúkdóma, sem verður afhent í áfylltri sprautu. Fyrir Ástralíu og Nýja-Sjáland sömdu aðilarnir um sölu á þremur fyrirhuguðum hliðstæðum, til meðferðar við ónæmis- og meltingarsjúkdómum. Þær verða þróaðar í nokkrum mismunandi lyfjaformum. Sandoz mun sjá um að skrá hliðstæðurnar og markaðssetningu þeirra, í nánu samstarfi við Alvotech sem ber ábyrgð á allri lyfjaþróun, klínískum rannsóknum og framleiðslu og afhendir fullbúnar vörur. Félögin ætla að vinna að bættu aðgengi sjúklinga í viðkomandi löndum að hágæða líftæknilyfjum með því að tryggja markaðsleyfi fyrir hliðstæðurnar og með öflugri markaðssetningu.
Sandoz er svissneskt lyfjafyrirtæki sem sérhæfir sig í samheitalyfjum og líftæknilyfjahliðstæðum. Félagið var stofnað árið 1886 en rann síðan saman 110 árum síðar við Ciba-Geigy svo úr varð Novartis. Sandoz nafnið var notað næstu árin sem vörumerki fyrir samheitalyf og líftæknilyfjahliðstæður innan samstæðunnar. Sandoz var svo klofið frá Novartis árið 2023 og haslaði sér aftur völl sem sjálfstætt félag.
Um Alvotech
Alvotech er líftæknifyrirtæki stofnað af Róberti Wessman sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þróunar- og framleiðsluþættir í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur meðal annars að þróun líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu og krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum.
Frekari upplýsingar er að finna á vefsíðu Alvotech, á fjárfestasíðu okkar og á almennri vefsíðu félagsins á ensku. Fylgjast má með starfsemi Alvotech á LinkedIn, Facebook, Instagram, og YouTube.
Alvotech, fjárfestatengsl og samskiptasvið
Benedikt Stefánsson, forstöðumaður
alvotech.ir@alvotech.com