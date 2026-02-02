Til



2. februar 2026

Selskabsmeddelelse nummer 8/2026

Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S



I medfør af lov om kapitalmarkeder §24 oplyses hermed om ekstraordinære indfrielser vedrørende Realkredit Danmark A/S pr. fredag den 30. januar 2026. Oplysningerne fremgår af vedhæftede datafil.

Oplysningerne vil desuden kunne ses på Realkredit Danmarks hjemmeside på www.rd.dk.

For yderligere informationer om dataformat og –indhold henvises til Nasdaq Copenhagen A/S’s hjemmeside.

Med venlig hilsen

Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, 45 13 20 68.

Vedhæftet fil