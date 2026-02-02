Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

2. februar 2026
Selskabsmeddelelse nr. 7/2026
Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 26. januar 2026 – 30. januar 2026
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 5 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|41.050.521
|17,11
|702.426.325
|26. januar 2026
|160.000
|18,16
|2.905.600
|27. januar 2026
|160.000
|18,28
|2.924.800
|28. januar 2026
|160.000
|18,07
|2.891.200
|29. januar 2026
|200.000
|17,46
|3.492.000
|30. januar 2026
|180.000
|17,28
|3.110.400
|I alt uge 5
|860.000
|17,82
|15.324.000
|I alt akkumuleret
|41.910.521
|17,13
|717.750.325
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 44.750.970 stk. egne aktier svarende til 3,08% af selskabets aktiekapital.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Investorer og aktieanalytikere:
Head of Investor Relations & ESG
Mads Thinggaard
Mobil nr. 2025 5469
