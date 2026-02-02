Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

2. februar 2026

Selskabsmeddelelse nr. 7/2026

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 26. januar 2026 – 30. januar 2026

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 5 gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnit købskurs Transaktionsværdi (kr.) Akkumuleret fra sidste meddelelse 41.050.521 17,11 702.426.325 26. januar 2026 160.000 18,16 2.905.600 27. januar 2026 160.000 18,28 2.924.800 28. januar 2026 160.000 18,07 2.891.200 29. januar 2026 200.000 17,46 3.492.000 30. januar 2026 180.000 17,28 3.110.400 I alt uge 5 860.000 17,82 15.324.000 I alt akkumuleret 41.910.521 17,13 717.750.325

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 44.750.970 stk. egne aktier svarende til 3,08% af selskabets aktiekapital.

