Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

2. februar 2026
Selskabsmeddelelse nr. 7/2026

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 26. januar 2026 – 30. januar 2026
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 5 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse 41.050.521 17,11 702.426.325
26. januar 2026 160.000 18,16 2.905.600
27. januar 2026 160.000 18,28 2.924.800
28. januar 2026 160.000 18,07 2.891.200
29. januar 2026 200.000 17,46 3.492.000
30. januar 2026 180.000 17,28 3.110.400
I alt uge 5860.00017,8215.324.000
I alt akkumuleret  41.910.521 17,13 717.750.325

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 44.750.970 stk. egne aktier svarende til 3,08% af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                        

Head of Investor Relations & ESG    
Mads Thinggaard                                

Mobil nr. 2025 5469          

