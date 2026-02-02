Festi hf.: Endurkaup vika 5

 | Source: Festi hf. Festi hf.

Í 5. viku 2026 keypti Festi alls 150.000 eigin hluti fyrir 51.740.000 kr. eins og hér segir:

VikaDagsetningTímiMagnVerðKaupverð
Vika 526.1.202611:1410.000344,003.440.000
Vika 527.1.202615:2125.000345,008.625.000
Vika 528.1.202613:5435.000345,0012.075.000
Vika 530.1.202611:1480.000345,0027.600.000

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Fyrir kaupin þá átti Festi 4.150.000 hluti eða 1,33% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 1.553.774 eigin hluti fyrir 516.853.920 kr. og á í dag 4.300.000 hluti sem samsvarar 1,38% af hlutafé félagsins.  Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 3. desember 2025 í tilkynningu til Nasdaq Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 825 milljónir króna að kaupverði.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).


Recommended Reading