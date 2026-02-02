Festi hf.: Endurkaup vika 5

Í 5. viku 2026 keypti Festi alls 150.000 eigin hluti fyrir 51.740.000 kr. eins og hér segir:
|Vika
|Dagsetning
|Tími
|Magn
|Verð
|Kaupverð
|Vika 5
|26.1.2026
|11:14
|10.000
|344,00
|3.440.000
|Vika 5
|27.1.2026
|15:21
|25.000
|345,00
|8.625.000
|Vika 5
|28.1.2026
|13:54
|35.000
|345,00
|12.075.000
|Vika 5
|30.1.2026
|11:14
|80.000
|345,00
|27.600.000
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Fyrir kaupin þá átti Festi 4.150.000 hluti eða 1,33% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 1.553.774 eigin hluti fyrir 516.853.920 kr. og á í dag 4.300.000 hluti sem samsvarar 1,38% af hlutafé félagsins. Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 3. desember 2025 í tilkynningu til Nasdaq Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 825 milljónir króna að kaupverði.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).