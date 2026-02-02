Nova Klúbburinn hf.: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 5

 | Source: Nova Nova

Í 5. viku 2026 keypti Nova Klúbburinn hf. 2.400.000 eigin hluti að kaupverði 11.028.000 kr. í samræmi við eftirfarandi:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr.)
26.1.202611:23600.0004,632.778.000
27.1.202609:50600.0004,622.772.000
28.1.202609:35600.0004,612.766.000
30.1.202614:44600.0004,522.712.000
Samtals2.400.000 11.028.000 

Viðskiptin eru í samræmi við endurkaupaáætlun Nova Klúbbsins sem tilkynnt var um í Kauphöll Íslands hf. þann 12. maí 2025. Endurkaup munu samkvæmt áætluninni nema að hámarki 550 milljónum kr. að kaupverði og mun áætlunin vera í gildi þar til því hámarki er náð, þó aldrei lengur en fram að aðalfundi félagins 2026.

Nova Klúbburinn átti 96.600.000 eigin hluti fyrir viðskiptin og á því að þeim loknum 99.000.000 hluti, eða um 2,79% af útgefnum hlutum í félaginu, og nemur heildarkaupverð þeirra 466.839.000 kr.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við lög um hlutafélög, nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014, um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum, nr. 60/2021, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052/EB, sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir.

Nánari upplýsingar veitir Þórhallur Jóhannsson, fjármálastjóri Nova Klúbbsins, á fjarfestatengsl@nova.is


Tags

Nova Klúbburinn - Endurkaup

Recommended Reading