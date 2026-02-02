Nova Klúbburinn hf.: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 5

Í 5. viku 2026 keypti Nova Klúbburinn hf. 2.400.000 eigin hluti að kaupverði 11.028.000 kr. í samræmi við eftirfarandi:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð (gengi)
|Kaupverð (kr.)
|26.1.2026
|11:23
|600.000
|4,63
|2.778.000
|27.1.2026
|09:50
|600.000
|4,62
|2.772.000
|28.1.2026
|09:35
|600.000
|4,61
|2.766.000
|30.1.2026
|14:44
|600.000
|4,52
|2.712.000
|Samtals
|2.400.000
|11.028.000
Viðskiptin eru í samræmi við endurkaupaáætlun Nova Klúbbsins sem tilkynnt var um í Kauphöll Íslands hf. þann 12. maí 2025. Endurkaup munu samkvæmt áætluninni nema að hámarki 550 milljónum kr. að kaupverði og mun áætlunin vera í gildi þar til því hámarki er náð, þó aldrei lengur en fram að aðalfundi félagins 2026.
Nova Klúbburinn átti 96.600.000 eigin hluti fyrir viðskiptin og á því að þeim loknum 99.000.000 hluti, eða um 2,79% af útgefnum hlutum í félaginu, og nemur heildarkaupverð þeirra 466.839.000 kr.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við lög um hlutafélög, nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014, um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum, nr. 60/2021, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052/EB, sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir.
Nánari upplýsingar veitir Þórhallur Jóhannsson, fjármálastjóri Nova Klúbbsins, á fjarfestatengsl@nova.is