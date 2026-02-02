SELSKABSMEDDELELSE





A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram





Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 26. til 30. januar 2026 foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 166.066 2.085.614.919 26 januar 2026 550 14.681,6727 8.074.920 27 januar 2026 510 15.038,4902 7.669.630 28 januar 2026 550 15.119,8000 8.315.890 29 januar 2026 550 15.479,1636 8.513.540 30 januar 2026 500 15.285,2000 7.642.600 Total 26. -30. januar 2026 2.660 40.216.580 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 78.257 1.057.766.409 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 168.726 2.125.831.499 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 940.796 11.911.344.462 26 januar 2026 2.756 14.778,8389 40.730.480 27 januar 2026 2.555 15.103,2838 38.588.890 28 januar 2026 2.756 15.199,9528 41.891.070 29 januar 2026 2.756 15.586,1847 42.955.525 30 januar 2026 2.505 15.391,5709 38.555.885 Total 26. -30. januar 2026 13.328 202.721.850 Køb fra Familiefonden* 1.745 15.210,2513 26.541.889 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 443.404 6.008.675.547 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 955.869 12.140.608.201

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 168.726 A-aktier og 1.067.071 B-aktier som egne aktier, svarende til 7,81% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 2. februar 2026

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521





