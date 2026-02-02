SELSKABSMEDDELELSE
A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).
Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 26. til 30. januar 2026 foretaget følgende transaktioner:
|Antal
A aktier
|Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK
|Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
|I alt, seneste meddelelse
|166.066
|2.085.614.919
|26 januar 2026
|550
|14.681,6727
|8.074.920
|27 januar 2026
|510
|15.038,4902
|7.669.630
|28 januar 2026
|550
|15.119,8000
|8.315.890
|29 januar 2026
|550
|15.479,1636
|8.513.540
|30 januar 2026
|500
|15.285,2000
|7.642.600
|Total 26. -30. januar 2026
|2.660
|40.216.580
|Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet
|78.257
|1.057.766.409
|Total under aktietilbagekøbs-
programmet
|168.726
|2.125.831.499
|Antal
B aktier
|Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK
|Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
|I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden)
|940.796
|11.911.344.462
|26 januar 2026
|2.756
|14.778,8389
|40.730.480
|27 januar 2026
|2.555
|15.103,2838
|38.588.890
|28 januar 2026
|2.756
|15.199,9528
|41.891.070
|29 januar 2026
|2.756
|15.586,1847
|42.955.525
|30 januar 2026
|2.505
|15.391,5709
|38.555.885
|Total 26. -30. januar 2026
|13.328
|202.721.850
|Køb fra Familiefonden*
|1.745
|15.210,2513
|26.541.889
|Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden)
|443.404
|6.008.675.547
|Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden)
|955.869
|12.140.608.201
*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.
Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 168.726 A-aktier og 1.067.071 B-aktier som egne aktier, svarende til 7,81% af aktiekapitalen.
Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.
København, 2. februar 2026
Kontaktpersoner:
Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3484
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521
Vedhæftede filer
- Selskabsmeddelelse - Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram - uge 5 2026
- Daily transactions in connection with share buy-back program - week 5 2026