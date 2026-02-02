Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

 | Source: A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S

SELSKABSMEDDELELSE


A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram


Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).
                       
Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).                            

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 26. til 30. januar 2026 foretaget følgende transaktioner:                         

 Antal
A aktier		Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK		Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse 166.066 2.085.614.919
 26 januar 202655014.681,67278.074.920
 27 januar 202651015.038,49027.669.630
 28 januar 202655015.119,80008.315.890
 29 januar 202655015.479,16368.513.540
 30 januar 202650015.285,20007.642.600
Total 26. -30. januar 20262.660 40.216.580
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 78.257 1.057.766.409
Total under aktietilbagekøbs-
programmet 		168.726 2.125.831.499
 Antal
B aktier		Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK		Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden)940.796 11.911.344.462
 26 januar 20262.75614.778,838940.730.480
 27 januar 20262.55515.103,283838.588.890
 28 januar 20262.75615.199,952841.891.070
 29 januar 20262.75615.586,184742.955.525
 30 januar 20262.50515.391,570938.555.885
Total 26. -30. januar 202613.328 202.721.850
Køb fra Familiefonden*1.74515.210,251326.541.889
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden)443.404 6.008.675.547
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden)		955.869 12.140.608.201
     

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 168.726 A-aktier og 1.067.071 B-aktier som egne aktier, svarende til 7,81% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 2. februar 2026

Kontaktpersoner:
Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3484
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521


Side 1 af 1


Vedhæftede filer


Attachments

Selskabsmeddelelse - Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram - uge 5 2026 Daily transactions in connection with share buy-back program - week 5 2026

Recommended Reading