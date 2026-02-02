Aktietilbagekøb i Danske Bank afsluttet: Transaktioner i uge 5 

Selskabsmeddelelse nr. 5 2026

02. februar 2026



Aktietilbagekøb i Danske Bank afsluttet: Transaktioner i uge 5 



Danske Bank A/S’ aktietilbagekøbsprogram for 5 mia. kr., der blev offentliggjort den 7. februar 2025 og var planlagt til at slutte senest 30. januar 2026, er nu afsluttet. Under programmet er der samlet tilbagekøbt 19,179,623 egne aktier med en transaktionsværdi på ca. 5 mia. kr. De tilbagekøbte aktier forventes annulleret med forbehold for godkendelse på den ordinære generalforsamling, som afholdes den 26. marts 2026.



Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet var at reducere aktiekapitalen i Danske Bank A/S. Programmet er gennemført i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, også kaldet Safe Harbour Reglerne.



Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 5 foretaget følgende transaktioner:


 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse18,806,029259.47024,879,603,696
26 januar 202675,000321.912024,143,400
27 januar 202660,000325.587919,535,274
28 januar 202658,000321.190818,629,066
29 januar 2026120,000321.009938,521,188
30 januar 202660,594322.771619,558,022
I alt akkumuleret i uge 5373,594322.2401120,386,951
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet19,179,623260.69294,999,990,647




Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 2.297% af Danske Bank A/S' aktiekapital.





Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70

 

