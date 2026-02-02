Selskabsmeddelelse nr. 5 2026



Aktietilbagekøb i Danske Bank afsluttet: Transaktioner i uge 5







Danske Bank A/S’ aktietilbagekøbsprogram for 5 mia. kr., der blev offentliggjort den 7. februar 2025 og var planlagt til at slutte senest 30. januar 2026, er nu afsluttet. Under programmet er der samlet tilbagekøbt 19,179,623 egne aktier med en transaktionsværdi på ca. 5 mia. kr. De tilbagekøbte aktier forventes annulleret med forbehold for godkendelse på den ordinære generalforsamling, som afholdes den 26. marts 2026.







Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet var at reducere aktiekapitalen i Danske Bank A/S. Programmet er gennemført i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, også kaldet Safe Harbour Reglerne.







Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 5 foretaget følgende transaktioner:



