Milepost förvärvar Toveks Bils laddstationer

STOCKHOLM, Feb. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Milepost AB, Sveriges första oberoende laddoperatör specialiserad på vardagsladdning, förvärvar Toveks Bils laddstationer för eldrivna fordon på kommunala parkeringsplatser.

Toveks Bil är verksamma vid 18 orter i VästSverige inom bilhandel och service. Sedan 2022 har de även drivit laddstationer för laddning av elbilar i Lidköping, Sotenäs och Falköping. Av dessa orter har Milepost tidigare etablerat sig i Lidköping med 3 anläggningar.

Milepost och Toveks Bil har nu slutit ett avtal där Milepost förvärvar samtliga av Tovek Bils anläggningar på dessa platser. Tillsammans utgör anläggningarna drygt 60 laddpunkter, vilket gör förvärvet till Mileposts största till dags dato.

Lars Isaksson, affärsutvecklings- samt operativt ansvarig vid Milepost säger: “Vi är glada över att fått förtroendet från Toveks Bil att överta deras laddstationer. Vi ser fram emot att på detta sätt nu även kunna erbjuda våra laddtjänster i Falköping och Sotenäs, samt utöver detta bredda vår sedan tidigare närvaro i Lidköping”.

Johan Nohlgren vid Toveks Bil säger: ”Vi har framgångsrikt drivit processen att etablera publika laddstationer på kommunala parkeringsplatser i tre av våra verksamhetskommuner. Det här har varit ett viktigt projekt för att underlätta en övergång till elektrifierade fordon i vårt verksamhetsområde. Vi är nu glada att lämna över taktpinnen till en aktör helt fokuserad på laddtjänster som kan säkerställa bästa möjliga drift och förvaltning av stationerna för elbilister i vår region. Vi önskar Milepost stort lycka till med den fortsatta förvaltningen”!

Milepost har i samarbete med Toveks Bil nu slutfört integrationen av dessa anläggningar i Mileposts nätverk av laddstationer, vilket gör att Mileposts nätverk omfattar drygt 700 laddpunkter runt omkring Sverige.

Milepost har tidigare gjort liknande förvärv i Sundsvall, Karlshamn, Kristianstad, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd, och Vallentuna.

Om Milepost

Milepost AB är en laddoperatör som via ett komplett helhetsåtagande erbjuder kommuner, regioner och fastighetsägare finansiering, etablering, drift och support av publik laddinfrastruktur för vardagsladdning av elfordon. Bolaget har laddstationer från Sundsvall i norr till Lomma i söder, vilka gör det möjligt för elbilsförare att ladda elfordon där de bor, besöker eller arbetar. Milepost backas upp av Obligo Investment Management och Mileposts ledningsgrupp.