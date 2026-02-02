EZVIZ stellt die 4G- & WLAN-Akku-Kamera-Familie vor: Damit Ihre Überwachung nie aussetzt

HOOFDDORP, The Netherlands, Feb. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ob abgelegener Garten, Ferienhaus oder unwegsames Gelände: Bisher stellten Außenüberwachungskameras ihre Nutzer oft vor Probleme. WLAN-Modelle fallen in entlegenen Gebieten aus, akkubetriebene Kameras entladen sich zu schnell oder speichern unbrauchbare Aufnahmen, und konventionelle Geräte überschütten ihre Besitzer mit Fehlalarmen. Als Antwort auf diese Herausforderungen präsentiert EZVIZ, ein global führender Anbieter von Smart-Home-Sicherheitstechnik, seine neue 4G- & WLAN-Akku-Kamera-Familie. Sie vereint die Flexibilität dualer Netzwerkanbindung, langlebige Akkutechnologie und künstliche Intelligenz (KI), um zuverlässigen Schutz bis in die entlegensten Winkel zu gewährleisten.





1. Kern-Technologien: Gezielte Lösungen für typische Probleme

Die neue Kamera-Familie basiert auf drei zielgerichteten Technologien:

Dual-Netzwerk (WLAN 6 + 4G) mit automatischer Umschaltung: Diese Technologie löst das Konnektivitätsproblem reiner WLAN-Kameras. Sie priorisiert eine stabile WLAN-6-Verbindung (für Kosteneffizienz) und schaltet nahtlos auf 4G-Mobilfunk um, sobald das WLAN-Signal abbricht. So ist eine unterbrechungsfreie Überwachung und rechtzeitige Alarmierung auch in Gebieten ohne WLAN-Empfang gewährleistet.

Diese Technologie löst das Konnektivitätsproblem reiner WLAN-Kameras. Sie priorisiert eine stabile WLAN-6-Verbindung (für Kosteneffizienz) und schaltet nahtlos auf 4G-Mobilfunk um, sobald das WLAN-Signal abbricht. So ist eine unterbrechungsfreie Überwachung und rechtzeitige Alarmierung auch in Gebieten ohne WLAN-Empfang gewährleistet. Always-On Video (AOV) 2.0 : Schluss mit dem Kompromiss zwischen Akkulaufzeit und nutzbaren Aufnahmen. AOV 2.0 zeichnet mit hoher Bildrate nur bei relevanter Bewegung (Menschen, Fahrzeuge) auf und verwendet bei Ruhe eine energiesparende Niedrigfrequenzaufzeichnung. In Kombination mit einem Hochleistungsakku und einem optionalen Solarmodul ermöglicht dies eine 24/7-Überwachung ohne häufiges Nachladen und lästiges Sichten von irrelevanten Aufnahmen.

Schluss mit dem Kompromiss zwischen Akkulaufzeit und nutzbaren Aufnahmen. AOV 2.0 zeichnet mit hoher Bildrate nur bei relevanter Bewegung (Menschen, Fahrzeuge) auf und verwendet bei Ruhe eine energiesparende Niedrigfrequenzaufzeichnung. In Kombination mit einem Hochleistungsakku und einem optionalen Solarmodul ermöglicht dies eine 24/7-Überwachung ohne häufiges Nachladen und lästiges Sichten von irrelevanten Aufnahmen. KI-gestützte Präzisionserkennung:Reduziert Fehlalarme drastisch, indem sie zuverlässig zwischen Menschen, Fahrzeugen und über 20 Tierarten unterscheidet. Dies bietet einen doppelten Nutzen: einerseits für die Sicherheit (Alarm bei Eindringlingen), andererseits für Beobachtungsaufgaben (z. B. für Landwirte oder Förster, die Wildtiere monitoring können).





2. Drei anwendungsspezifische Serien: Für jeden Einsatzzweck die passende Lösung

Aufbauend auf diesen Technologien bietet EZVIZ drei maßgeschneiderte Serien für verschiedene Anforderungen:

3. Universelle Zuverlässigkeit und Markengarantie

Alle Modelle der Familie verfügen über eine IP65-Zertifizierung für Schutz gegen Staub und Strahlwasser (Einsatzbereich: -20°C bis 50°C), Zwei-Wege-Sprachkommunikation, Sprachalarme sowie Kompatibilität mit Google Home und Amazon Alexa. Zudem stehen verschiedene Speicheroptionen (lokal und Cloud) zur Verfügung.

