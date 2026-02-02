EZVIZ presenta la Familia de Cámaras con Batería 4G y Wi-Fi: Para que tu seguridad nunca se vea comprometida

HOOFDDORP, The Netherlands, Feb. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durante años, los usuarios de seguridad para exteriores han enfrentado problemas persistentes: las cámaras que dependen del Wi-Fi fallan en zonas remotas (propiedades rurales, cabañas, entornos naturales), los modelos a batería se agotan rápidamente o almacenan grabaciones inútiles, y los dispositivos convencionales saturan a los usuarios con falsas alarmas. Para solucionar estos inconvenientes, EZVIZ—líder global en seguridad inteligente para el hogar—lanza su nueva Familia de Cámaras con Batería 4G y Wi-Fi, que combina la flexibilidad de doble red, una larga duración de batería e inteligencia artificial para extender una protección fiable desde el jardín hasta los espacios más remotos.





1. Tecnologías Principales: Solucionando los problemas de raíz

Para abordar los desafíos clave de los usuarios, esta familia de cámaras se basa en tres tecnologías específicas:

Conmutación Automática de Doble Red (Wi-Fi 6 + 4G): Soluciona las limitaciones de conectividad de las cámaras de red única. Prioriza el Wi-Fi (por su eficiencia de costes) cuando está disponible y cambia automáticamente a la red 4G en zonas sin cobertura Wi-Fi, garantizando una vigilancia ininterrumpida y alertas inmediatas en áreas remotas.

Soluciona las limitaciones de conectividad de las cámaras de red única. Prioriza el Wi-Fi (por su eficiencia de costes) cuando está disponible y cambia automáticamente a la red 4G en zonas sin cobertura Wi-Fi, garantizando una vigilancia ininterrumpida y alertas inmediatas en áreas remotas. Vídeo Siempre Activo (AOV) 2.0 : Elimina el dilema de "batería versus grabaciones útiles". Utiliza grabación a alta frecuencia de imagen solo para movimientos relevantes (personas, vehículos) y a baja frecuencia para situaciones estáticas. Junto con una batería de gran capacidad y un panel solar compatible, permite una vigilancia 24/7 sin necesidad de recargas frecuentes ni de revisar horas de grabación sin incidentes.

Elimina el dilema de "batería versus grabaciones útiles". Utiliza grabación a alta frecuencia de imagen solo para movimientos relevantes (personas, vehículos) y a baja frecuencia para situaciones estáticas. Junto con una batería de gran capacidad y un panel solar compatible, permite una vigilancia 24/7 sin necesidad de recargas frecuentes ni de revisar horas de grabación sin incidentes. Detección de Precisión con IA: Reduce las falsas alarmas al distinguir entre personas, vehículos y más de 20 especies de fauna. Sirve tanto para la seguridad (alertando de intrusos) como para la conservación (ayudando a agricultores o guardas a monitorizar la fauna de forma no intrusiva), añadiendo un valor dual.





2. Tres Series para Casos de Uso Específicos: Se adapta a cada necesidad

Basadas en las tecnologías anteriores, EZVIZ ofrece tres gamas adaptadas a diversos casos de uso:

Serie Lite ( CB8 Lite 4G , HB8 Lite 4G ): Para hogares, jardines o pequeñas propiedades. Prioriza una configuración sencilla y una conectividad estable 4G/Wi-Fi 6, ofreciendo una protección diaria sin complicaciones.

CB8 Lite 4G HB8 Lite 4G Para hogares, jardines o pequeñas propiedades. Prioriza una configuración sencilla y una conectividad estable 4G/Wi-Fi 6, ofreciendo una protección diaria sin complicaciones. Serie 4K ( EB8 Pro 4G , EB8 Pro Ranger ): Para grandes granjas o cabañas remotas. Con resolución 4K y un diseño resistente a la intemperie, captura detalles nítidos incluso en condiciones adversas, y admite monitorización 24/7 con un panel solar.

EB8 Pro 4G EB8 Pro Ranger Para grandes granjas o cabañas remotas. Con resolución 4K y un diseño resistente a la intemperie, captura detalles nítidos incluso en condiciones adversas, y admite monitorización 24/7 con un panel solar. Serie Dual (CB90x Dual 4G Kit, HB90x Dual 4G Kit): Para grandes propiedades o espacios comerciales. Su diseño de doble lente permite una visualización multiángulo, combinada con todo el conjunto de funciones de IA y conectividad para una cobertura integral.





3. Fiabilidad Universal y Garantía de Marca

Todos los modelos incluyen resistencia al agua IP65 (para entornos de -20°C a 50°C), audio bidireccional, alertas de voz y compatibilidad con Google Home y Amazon Alexa, además de opciones de almacenamiento local y en la nube.

