EZVIZ dévoile sa gamme de caméras sur batterie 4G et Wi-Fi : une sécurité qui ne faiblit jamais

HOOFDDORP, The Netherlands, 02 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis des années, les utilisateurs de systèmes de sécurité extérieure sont confrontés à des problèmes récurrents : les caméras dépendantes du Wi-Fi tombent en panne dans les zones reculées – propriétés rurales, chalets, espaces naturels –, les modèles sur batterie se déchargent rapidement ou enregistrent des vidéos inutiles, et les appareils classiques inondent les utilisateurs de fausses alertes. Pour résoudre ces problématiques, EZVIZ, leader mondial de la sécurité domestique intelligente, lance sa toute nouvelle gamme de caméras sur batterie 4G et Wi-Fi. Alliant flexibilité du double réseau, autonomie longue durée et intelligence artificielle, cette gamme étend une protection fiable du jardin jusqu’aux espaces les plus isolés.





1. Technologies clés : des solutions ciblées pour les utilisateurs

Pour répondre aux principaux défis des utilisateurs, cette gamme de caméras s'appuie sur trois technologies conçues sur mesure :

Double réseau (Wi-Fi 6 + 4G) avec basculement automatique : résout les limites de connectivité des caméras à réseau unique. Elle privilégie le Wi-Fi, plus économique, lorsqu’il est disponible, et bascule automatiquement sur le réseau 4G dans les zones sans couverture, garantissant une surveillance ininterrompue et des alertes en temps réel, même dans les environnements les plus reculés.

résout les limites de connectivité des caméras à réseau unique. Elle privilégie le Wi-Fi, plus économique, lorsqu’il est disponible, et bascule automatiquement sur le réseau 4G dans les zones sans couverture, garantissant une surveillance ininterrompue et des alertes en temps réel, même dans les environnements les plus reculés. Vidéo Permanente 2.0 (Always-On Video 2.0) : met fin au compromis entre autonomie et pertinence des enregistrements. Ce système intelligent déclenche un enregistrement haute fréquence uniquement lors de mouvements significatifs (personnes, véhicules) et réduit la fréquence lorsqu’aucune activité n’est détectée. Associée à une batterie haute capacité et à un panneau solaire compatible, cette technologie permet une surveillance 24 h/24 et 7 j/7 sans recharge fréquente ni vidéos superflues.

met fin au compromis entre autonomie et pertinence des enregistrements. Ce système intelligent déclenche un enregistrement haute fréquence uniquement lors de mouvements significatifs (personnes, véhicules) et réduit la fréquence lorsqu’aucune activité n’est détectée. Associée à une batterie haute capacité et à un panneau solaire compatible, cette technologie permet une surveillance 24 h/24 et 7 j/7 sans recharge fréquente ni vidéos superflues. Détection de précision par IA : réduit considérablement les fausses alertes en distinguant les personnes, les véhicules et plus de vingt espèces animales. Elle répond ainsi à la fois à des besoins de sécurité – alerte en cas d’intrusion – et à des enjeux environnementaux, en aidant par exemple les agriculteurs ou gardes forestiers à observer la faune sans intrusion.





2. Trois gammes adaptées à chaque besoin

Forte de ces innovations, EZVIZ propose trois lignes de produits pensées pour différents usages :

Gamme Lite ( CB8 Lite 4G , HB8 Lite 4G ) : est conçue pour les maisons, jardins ou petites propriétés. Elle se distingue par son installation simple et sa connectivité stable 4G/Wi-Fi 6, idéale pour une protection quotidienne sans contrainte.

CB8 Lite 4G HB8 Lite 4G est conçue pour les maisons, jardins ou petites propriétés. Elle se distingue par son installation simple et sa connectivité stable 4G/Wi-Fi 6, idéale pour une protection quotidienne sans contrainte. Gamme 4K ( EB8 Pro 4G , EB8 Pro Ranger ) : s’adresse aux grandes fermes et chalets isolés. Dotée d’une résolution 4K et d’un design résistant aux intempéries, elle offre une clarté d’image exceptionnelle, même dans des conditions difficiles, et prend en charge la surveillance permanente grâce au panneau solaire.

EB8 Pro 4G EB8 Pro Ranger s’adresse aux grandes fermes et chalets isolés. Dotée d’une résolution 4K et d’un design résistant aux intempéries, elle offre une clarté d’image exceptionnelle, même dans des conditions difficiles, et prend en charge la surveillance permanente grâce au panneau solaire. Gamme Dual (CB90x Dual 4G Kit, HB90x Dual 4G Kit) : est pensée pour les vastes domaines et espaces commerciaux. Son double objectif assure une visualisation multi-angles, combinée à la suite complète de fonctionnalités IA et de connectivité, pour une couverture optimale.





3. Fiabilité universelle et garantie de la marque

Tous les modèles bénéficient d’une conception étanche (norme IP65, températures de fonctionnement de -20 °C à 50 °C), intègrent un système audio bidirectionnel, des alertes vocales personnalisables et une compatibilité totale avec Google Home et Amazon Alexa. Des options de stockage local et dans le cloud sont également proposées pour répondre à tous les besoins.

Charlene Li lixiaolan15@ezviz.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ec5027e1-be32-4966-9832-4745cd6c691f