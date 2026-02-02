EZVIZ presenta la famiglia di telecamere a batteria 4G e Wi-Fi: sicurezza ininterrotta, ovunque tu sia

HOOFDDORP, The Netherlands, Feb. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Per anni, gli utenti che necessitano di videosorveglianza per esterni si sono scontrati con problemi ricorrenti: le telecamere che necessitano del Wi-Fi si rivelano inutili in aree remote (come proprietà rurali, baite o zone remote); i modelli a batteria si scaricano rapidamente o archiviano filmati superflui; e i dispositivi convenzionali inondano gli utenti di falsi allarmi.

Per risolvere questi punti critici, EZVIZ – leader mondiale nella sicurezza domestica smart – lancia la sua nuovissima Famiglia di telecamere a batteria 4G e Wi-Fi. Questa gamma combina in modo sapiente la flessibilità di una doppia connettività, un'autonomia prolungata e l'Intelligenza Artificiale avanzata per estendere una protezione affidabile: dal giardino di casa fino agli spazi più remoti e sperduti.





1. Tecnologie Fondamentali: Risposte Dirette ai Punti Critici

Per affrontare le sfide principali degli utenti, questa famiglia di telecamere si basa su tre tecnologie specifiche e mirate:

Switch Automatico Dual-Network (Wi-Fi 6 + 4G) : Risolve i limiti di connettività delle telecamere a rete singola. Il sistema prioritizza il Wi-Fi (per maggiore convenienza) quando disponibile e passa in modo fluido e automatico al 4G nelle zone non coperte, garantendo così monitoraggio e avvisi tempestivi e ininterrotti, anche nelle aree più remote.

: Risolve i limiti di connettività delle telecamere a rete singola. Il sistema prioritizza il Wi-Fi (per maggiore convenienza) quando disponibile e passa in modo fluido e automatico al 4G nelle zone non coperte, garantendo così monitoraggio e avvisi tempestivi e ininterrotti, anche nelle aree più remote. Always-On Video (AOV) 2.0 : Elimina il compromesso tra autonomia della batteria e utilità del filmato. Utilizza la registrazione ad alto frame rate solo per i movimenti significativi (persone, veicoli) e quelle a frame rate ridotto per i momenti di quiete. Abbinata a una batteria ad alta capacità e al pannello solare compatibile, permette una sorveglianza 24/7 senza ricariche frequenti.

: Elimina il compromesso tra autonomia della batteria e utilità del filmato. Utilizza la registrazione ad alto frame rate solo per i movimenti significativi (persone, veicoli) e quelle a frame rate ridotto per i momenti di quiete. Abbinata a una batteria ad alta capacità e al pannello solare compatibile, permette una sorveglianza 24/7 senza ricariche frequenti. Rilevamento preciso basato sull'AI: Riduce drasticamente i falsi allarmi, distinguendo tra persone, veicoli e oltre 20 specie di animali selvatici. Questo offre un duplice valore: sia per la sicurezza (avviso in caso di intrusioni) che per aiutare a monitorare la fauna in modo non invasivo.





2. Tre Serie Specifiche per Ogni Scenario: La Soluzione per Ogni Esigenza

Sviluppate a partire dalle tecnologie appena descritte, EZVIZ propone tre linee su misura, progettate per adattarsi a diverse esigenze di utilizzo:

Serie Lite (CB8 Lite 4G, HB8 Lite 4G)

Ideale per: Abitazioni, giardini o proprietà di piccole dimensioni.

Caratteristiche: Questa serie punta su una facilità di configurazione estrema e su una connettività 4G/Wi-Fi 6 stabile e affidabile. Garantisce una protezione quotidiana senza complicazioni.

Serie 4K (EB8 Pro 4G, EB8 Pro Ranger)

Ideale per: Grandi aziende agricole, fattorie o luoghi remoti.

Caratteristiche: Con una risoluzione 4K e un design resistente alle intemperie, cattura dettagli nitidissimi, anche nelle condizioni climatiche più avverse. Supporta inoltre il monitoraggio 24/7 se abbinata al pannello solare.

Serie Dual (CB90x Dual 4G Kit, HB90x Dual 4G Kit)

Ideale per: Grandi tenute o spazi commerciali.

Caratteristiche: Il suo design a doppia lente (dual-lens) consente una visione da più angolazioni. Si abbina alla suite completa di funzionalità AI e connettività per offrire una copertura di sorveglianza completa a 360 gradi.

3. Affidabilità Universale e Garanzia del Marchio

Tutti i modelli della famiglia includono:

Impermeabilità IP65 (adatte ad ambienti con temperature da -20°C a 50°C).

Comunicazione bidirezionale.

Avvisi vocali personalizzabili.

Compatibilità con Google Home e Amazon Alexa.

Opzioni di archiviazione su supporto locale e cloud.





