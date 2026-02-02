EZVIZ lanceert de 4G- & Wi-Fi-batterijcamerafamilie: altijd en overal toezicht, zonder gedoe

HOOFDDORP, The Netherlands, Feb. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Al jaren kampen gebruikers van buitenbeveiliging met hardnekkige problemen: camera's die afhankelijk zijn van Wi-Fi vallen uit op afgelegen plekken (zoals buitenhuizen, vakantiewoningen of in de natuur), batterijmodellen gaan snel leeg of slaan onbruikbare beelden op, en conventionele camera's overspoelen gebruikers met valse meldingen. Om een einde te maken aan deze ergernissen, lanceert EZVIZ – een wereldleider in slimme thuisbeveiliging – zijn gloednieuwe 4G- & Wi-Fi-batterijcamerafamilie. Deze camera's combineren de flexibiliteit van een dual-netwerk, een lange batterijduur en AI-intelligentie voor betrouwbare bescherming, van de achtertuin tot de meest afgelegen locaties.





1. Kerntechnologieën: Gerichte oplossingen voor veelvoorkomende problemen

Deze camerafamilie is gebouwd rond drie doelgerichte technologieën die de belangrijkste uitdagingen van gebruikers oplossen:

Dual-Netwerk (Wi-Fi 6 + 4G) met automatische omschakeling: Deze technologie lost de connectiviteitsbeperkingen van camera's met één netwerk op. De camera maakt waar mogelijk gebruik van Wi-Fi (voor de kosteneficiëntie) en schakelt naadloos over naar een 4G-verbinding in gebieden zonder Wi-Fi-dekking. Het resultaat: ononderbroken toezicht en tijdige meldingen, waar je ook bent.

Deze technologie lost de connectiviteitsbeperkingen van camera's met één netwerk op. De camera maakt waar mogelijk gebruik van Wi-Fi (voor de kosteneficiëntie) en schakelt naadloos over naar een 4G-verbinding in gebieden zonder Wi-Fi-dekking. Het resultaat: ononderbroken toezicht en tijdige meldingen, waar je ook bent. Always-On Video (AOV) 2.0 : Hiermee is de keuze tussen 'batterijduur' en 'bruikbare beelden' verleden tijd. Het systeem gebruikt hoogfrequente opnames alleen voor betekenisvolle beweging (mensen, voertuigen) en een lagere framerate wanneer het stil is. In combinatie met een batterij met hoge capaciteit en een compatibel zonnepaneel zorgt dit voor 24/7 bewaking, zonder gedoe met vaak opladen of het doorzoeken van uren nutteloze beelden.

Hiermee is de keuze tussen 'batterijduur' en 'bruikbare beelden' verleden tijd. Het systeem gebruikt hoogfrequente opnames alleen voor betekenisvolle beweging (mensen, voertuigen) en een lagere framerate wanneer het stil is. In combinatie met een batterij met hoge capaciteit en een compatibel zonnepaneel zorgt dit voor 24/7 bewaking, zonder gedoe met vaak opladen of het doorzoeken van uren nutteloze beelden. AI-gestuurde precisiedetectie:Deze technologie vermindert valse meldingen aanzienlijk door onderscheid te maken tussen mensen, voertuigen en meer dan 20 soorten wilde dieren. Dit is niet alleen handig voor beveiliging (bijvoorbeeld bij indringers), maar ook voor natuurbehoud (zoals boeren of boswachters die dieren discreet willen monitoren). Zo biedt de camera dubbele waarde.





2. Drie reeksen voor elke situatie: De perfecte camera voor elke gebruiker

Gebaseerd op bovenstaande technologieën biedt EZVIZ drie toegespitste cameralijnen voor verschillende gebruiksscenario's:

3. Universele betrouwbaarheid en de garantie van EZVIZ

Alle modellen zijn voorzien van IP65-waterbestendigheid (geschikt voor temperaturen van -20°C tot 50°C), tweewegspraak, spraakmeldingen en compatibiliteit met Google Home en Amazon Alexa. Daarnaast zijn er opslagmogelijkheden via zowel lokale opslag als de cloud.

