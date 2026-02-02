EZVIZ Lança Família de Câmaras com Bateria 4G e Wi-Fi: A Sua Proteção Nunca Fica Offline

HOOFDDORP, The Netherlands, Feb. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durante anos, os utilizadores de segurança exterior depararam-se com problemas persistentes: câmaras dependentes de Wi-Fi que falham em zonas remotas (propriedades rurais, casas de campo, áreas selvagens), modelos a bateria que descarregam rapidamente ou que armazenam gravações inúteis, e dispositivos convencionais que inundam os utilizadores com alertas falsos. Para resolver estas dores de cabeça, a EZVIZ — líder global em segurança doméstica inteligente — lança a sua nova Família de Câmaras de Bateria com 4G e Wi-Fi, que combina a flexibilidade de rede dupla, uma bateria de longa duração e inteligência artificial para estender uma proteção fiável do quintal aos locais mais remotos.





1. Tecnologias Principais: A Responder Diretamente aos Problemas

Para enfrentar os principais desafios dos utilizadores, esta família de câmaras assenta em três tecnologias desenvolvidas para o efeito:

Comutação Automática de Rede Dupla (Wi-Fi 6 + 4G): Resolve as limitações de conectividade das câmaras de rede única. Prioriza a ligação Wi-Fi (mais económica) quando disponível e muda automaticamente para a rede 4G em zonas sem cobertura Wi-Fi, garantindo uma vigilância ininterrupta e alertas atempados em áreas remotas.

Resolve as limitações de conectividade das câmaras de rede única. Prioriza a ligação Wi-Fi (mais económica) quando disponível e muda automaticamente para a rede 4G em zonas sem cobertura Wi-Fi, garantindo uma vigilância ininterrupta e alertas atempados em áreas remotas. Vídeo Sempre Ativo (AOV) 2.0 : Elimina o compromisso entre "bateria e gravações úteis". Utiliza gravação de alta frequência apenas para movimentos relevantes (pessoas, veículos) e gravação de baixa frequência para situações estáticas. Aliado a uma bateria de grande capacidade e a um painel solar compatível, permite uma vigilância 24/7 sem necessidade de recargas frequentes ou de filtrar gravações sem interesse.

Elimina o compromisso entre "bateria e gravações úteis". Utiliza gravação de alta frequência apenas para movimentos relevantes (pessoas, veículos) e gravação de baixa frequência para situações estáticas. Aliado a uma bateria de grande capacidade e a um painel solar compatível, permite uma vigilância 24/7 sem necessidade de recargas frequentes ou de filtrar gravações sem interesse. Deteção de Precisão com IA: Reduz drasticamente os alertas falsos ao distinguir pessoas, veículos e mais de 20 espécies de animais selvagens. Serve tanto para segurança (alertando para intrusos) como para conservação (ajudando agricultores ou guardas florestais a monitorizar a vida selvagem sem intrusão), acrescentando um valor duplo.





2. Três Séries para Cenários Específicos: Para Cada Necessidade

Com base nas tecnologias acima, a EZVIZ oferece três linhas distintas adaptadas a diferentes casos de utilização:

Série Lite ( CB8 Lite 4G , HB8 Lite 4G ): Para casas, jardins ou pequenas propriedades. Prioriza uma configuração fácil e uma conectividade estável 4G/Wi-Fi 6, oferecendo uma proteção quotidiana simples.

CB8 Lite 4G HB8 Lite 4G Para casas, jardins ou pequenas propriedades. Prioriza uma configuração fácil e uma conectividade estável 4G/Wi-Fi 6, oferecendo uma proteção quotidiana simples. Série 4K ( EB8 Pro 4G , EB8 Pro Ranger ): Para quintas de grande dimensão ou casas de campo remotas. Com resolução 4K e um design resistente às intempéries, capta detalhes nítidos mesmo em condições adversas — e suporta monitorização 24/7 com um painel solar.

EB8 Pro 4G EB8 Pro Ranger Para quintas de grande dimensão ou casas de campo remotas. Com resolução 4K e um design resistente às intempéries, capta detalhes nítidos mesmo em condições adversas — e suporta monitorização 24/7 com um painel solar. Série Dual (CB90x Dual 4G Kit, HB90x Dual 4G Kit): Para propriedades de grande extensão ou espaços comerciais. O seu design de dupla lente permite uma visualização multiangular, acompanhada do conjunto completo de funcionalidades de IA e conectividade para uma cobertura abrangente.





3. Fiabilidade Universal e Garantia da Marca

Todos os modelos incluem proteção contra água IP65 (para ambientes entre -20°C e 50°C), áudio bidirecional, alertas de voz e compatibilidade com Google Home e Amazon Alexa, para além de opções de armazenamento local e na cloud.

Charlene Li lixiaolan15@ezviz.com

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ec5027e1-be32-4966-9832-4745cd6c691f