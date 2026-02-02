Vaisala

2 de febrero de 2026

¿Cuánto cuesta un medio grado? El nuevo Origo de Vaisala reduce drásticamente el desperdicio energético en la refrigeración de los centros de datos

Aproximadamente el 80 % de los centros de datos del mundo siguen dependiendo de la refrigeración por aire. Corregir un error de 'medio grado' allí puede evitar alrededor de 805 millones de dólares en energía desperdiciada en refrigeración cada año, y cerca de 8000 millones de dólares en una década, según sitios moderados de 10 MW.

Vaisala, líder mundial en instrumentos de medición e inteligencia para la acción climática, presenta Origo, una plataforma modular de medición de última generación dide doseñada para transformar el monitoreo ambiental en centros de datos y otras instalaciones de importancia crítica.

Por qué medio grado es importante

Un sensor de temperatura desviado apenas 0,5 °C puede parecer trivial, pero, por ejemplo, en un centro de datos de 10 MW, ese pequeño error puede costar más de 800,000 dólares en energía de refrigeración desperdiciada durante diez años. En las salas limpias de ciencias de la vida, por ejemplo, el riesgo es aún mayor: cualquier parámetro ambiental crítico, como la temperatura o la humedad relativa, puede comprometer la integridad del producto o los resultados de la investigación, con pérdidas que van mucho más allá de los costos energéticos.

La refrigeración por aire sigue siendo esencial en un mercado de centros de datos en rápida evolución

Se estima que hay 12,000 centros de datos en todo el mundo: EE. UU. y Europa representan más de la mitad. Aunque la refrigeración líquida e híbrida están creciendo rápidamente para cargas de trabajo de IA de alta densidad, la refrigeración por aire sigue siendo la base universal de la gestión térmica de los centros de datos. Proporciona la refrigeración de base a nivel de sala que toda instalación necesita, mientras que la refrigeración líquida añade una eliminación de calor focalizada y de alta eficiencia para los racks más calientes. Como resultado, las arquitecturas híbridas —aire para el espacio, líquido para las cargas más densas— son ahora estándar tanto en nuevas construcciones como en proyectos de remodelación.

Impacto a gran escala

Una medición fiable y precisa es fundamental para optimizar los entornos refrigerados por aire.

Los sensores genéricos con una precisión de ±0,5 °C provocan sobreenfriamiento y desperdicio de energía, lo que cuesta a los operadores decenas de miles de dólares cada año. La precisa precisión de ±0,1 °C y ±1 % de humedad relativa de Origo, junto con la estabilidad de sus mediciones, reduce el enfriamiento innecesario mientras garantiza el control ambiental confiable del que dependen las instalaciones críticas. “Se traduce en un rendimiento que se amortiza en meses y protege el tiempo de actividad durante años”, afirma Anu Kätkä, Gerente de Línea de Productos de Vaisala para HVAC y Edificios Críticos.

Aplicado a escala global, eliminar el error de “medio grado” en la base instalada actual, que en su mayoría utiliza refrigeración por aire — aproximadamente el 80 % de los ~12,000 centros de datos del mundo — evitaría cerca de 805 millones de dólares en energía desperdiciada en refrigeración cada año, sumando aproximadamente 8,000 millones de dólares en una década.

Con los centros de datos consumiendo alrededor del 1,5 % de la energía global, y con la demanda prevista para más que duplicarse para 2030, la detección precisa es esencial para mantener controlado el uso energético y las emisiones, mientras se garantiza el rendimiento de TI.

Diseñado para entornos críticos actuales y futuros

Origo está desarrollado para ofrecer simplicidad y adaptabilidad a largo plazo. Su diseño modular permite monitorear múltiples parámetros mediante sondas compatibles con Vaisala, como sensores de dióxido de carbono (CO₂) y de punto de rocío, en la misma plataforma. Esta flexibilidad convierte a Origo en una solución preparada para el futuro que se adapta a los requisitos de medición cambiantes, también en otros entornos críticos como salas limpias, aplicaciones de ciencias de la vida y la fabricación de semiconductores.

Respaldado por el compromiso de Vaisala con la fiabilidad, Origo garantiza mediciones precisas y un rendimiento fiable a lo largo de toda su vida útil, ayudando a los operadores a proteger los procesos, reducir riesgos y optimizar recursos.

Las sondas reemplazables en campo de Origo permiten actualizaciones rápidas en el sitio con mínimas interrupciones. La amplia gama de servicios de Vaisala, desde calibraciones acreditadas hasta soporte técnico, está disponible para complementar la experiencia in situ.

Principales datos breves

• El mundo funciona con aproximadamente 12,000 centros de datos; EE. UU. y Europa juntos representan bastante más de la mitad de todos los sitios

• La refrigeración por aire sigue siendo el estándar para la mayoría de las instalaciones; el enfriamiento líquido está creciendo rápidamente para cargas de IA de alta densidad, a menudo en configuraciones híbridas.

• Un error de 0,5 °C puede costarle a un centro de datos de 10 MW más de 800,000 dólares en energía de refrigeración durante 10 años

• Vaisala Origo ofrece una precisión de temperatura de ±0,1 °C y una precisión de humedad relativa de ±1 %RH para un control ambiental estable y confiable.

• El diseño modular y la capacidad multiparámetro son ideales para entornos críticos como centros de datos, salas limpias, hospitales, instalaciones de producción y entornos de semiconductores.



Acerca de Vaisala

Vaisala es líder mundial en instrumentos de medición e inteligencia para la acción climática. Equipamos a nuestros clientes con dispositivos y datos para mejorar la eficiencia de los recursos, impulsar la transición energética y proteger la seguridad y el bienestar de las personas y las sociedades en todo el mundo. Con más de 90 años de innovación y experiencia, contamos con un equipo de casi 2500 expertos que sienten un profundo compromiso con el planeta y dispuestos a tomar las medidas necesarias para cuidarlo. Las acciones de Vaisala serie A cotizan en la bolsa de valores Nasdaq Helsinki.

www.vaisala.com



Nota para los editores:

Las cifras se basan en datos del sector (Uptime Institute, IEA, Statista, AFCOM/Upsite y cálculos de Vaisala) y suponen una base instalada global de aproximadamente 12,000 centros de datos, siendo la refrigeración por aire el método principal en alrededor del 80 % de los sitios.

Método de cálculo:

Un centro de datos típico refrigerado por aire de 10 MW puede desperdiciar alrededor de 700,000 kWh de energía de refrigeración al año cuando opera con un error de temperatura de 0,5 °C. A un precio de energía de 0,12 dólares por kWh, esto equivale a 83,800 dólares por sitio al año, o poco más de 830,000 dólares durante una década.

Con aproximadamente 9600 sitios refrigerados por aire en todo el mundo (80 % de 12,000), el impacto anual global se calcula como:

83,800 dólares × 9600 ≈ 805 millones de dólares al año, lo que equivale aproximadamente a 8,000 millones de dólares en diez años.

Los cálculos de ahorro comparan esta línea base con la reducción del sobreenfriamiento lograda mediante mediciones de temperatura de alta precisión de ±0,1 °C.

