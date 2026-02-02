Vaisala

2.2.2026

Mikä on puolen asteen hinta? Vaisalan uusi Origo vähentää datakeskusten jäähdytyshukkaa

Noin 80 prosenttia maailman datakeskuksista käyttää edelleen ilmajäähdytystä. Puolen asteen virheen korjaaminen voi säästää noin 805 miljoonaa dollaria jäähdytyskustannuksissa vuosittain, eli noin 8 miljardia dollaria vuosikymmenessä. Laskelma perustuu 10 megawatin keskikokoisiin datakeskuksiin.

Vaisala, maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys, esittelee Origon, uuden sukupolven modulaarisen mittausratkaisun, joka on suunniteltu datakeskusten ja muiden kriittisten rakennusten olosuhdevalvontaan.

Miksi puolella asteella on merkitystä

0,5 °C:n poikkeama lämpötila-anturin lukemassa saattaa vaikuttaa vähäpätöiseltä, mutta esimerkiksi 10 MW:n datakeskuksessa näinkin pieni virhe voi maksaa kymmenessä vuodessa yli 800 000 dollaria hukatun jäähdytysenergian muodossa. Esimerkiksi terveysteknologian alan puhdastiloissa panokset ovat vielä tätäkin suuremmat. Niissä mikä tahansa kriittinen ympäristöparametri, kuten lämpötila tai suhteellinen kosteus, voi vaarantaa tuotteen laadun tai tutkimustulokset aiheuttaen menetyksiä, jotka ovat huomattavasti pelkkiä energiakustannuksia mittavampia.

Ilmajäähdytys on edelleen välttämätöntä nopeasti kehittyvillä datakeskusmarkkinoilla

Maailmassa arvioidaan olevan noin 12 000 datakeskusta, joista yli puolet sijaitsee Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Vaikka neste- ja hybridijäähdytys yleistyvät nopeasti paljon laskentatehoa edellyttävien tekoälytyökuormien myötä, ilmajäähdytys on yhä datakeskusten lämpöhallinnan kulmakivi. Sillä tuotetaan jokaisessa laitoksessa tarvittava tilojen perusjäähdytys, kun taas nestejäähdytyksellä saavutetaan kuumimpiin telineisiin kohdistettu tehokas lämmönpoisto. Siksi hybridijärjestelmät – ilmajäähdytys tiloille, nestejäähdytys tiheimmille kuormille – ovat nykyään yleinen valinta sekä uudisrakennuksissa että saneerauskohteissa.

Laajamittainen vaikutus

Luotettavat ja tarkat mittaukset ovat ilmajäähdytteisten tilojen optimoinnin kannalta ratkaisevan tärkeitä.

”Geneeriset anturit, joiden tarkkuus on ±0,5 °C, voi johtaa liikajäähdytykseen ja energiahukkaan, mikä maksaa operaattoreille kymmeniä tuhansia dollareita vuodessa. Origon ±0,1 °C:n ja ±1 % suhteellisen kosteuden tarkkuus sekä vakaat mittaukset vähentävät tarpeetonta jäähdytystä. Samalla ne takaavat luotettavan olosuhdehallinnnan, josta kriittisten tilojen toiminta riippuu. Investointi maksaa itsensä takaisin jo muutamassa kuukaudessa ja takaa käyttövarmuuden vuosiksi eteenpäin”, sanoo Vaisalan kriittisten rakennusten ratkaisujen tuotepäällikkö Anu Kätkä.

Puolen asteen virheen eliminointi maailman koko nykyisessä pääosin ilmajäähdytteisessä laitekannassa – eli noin 80 prosentissa maailman noin 12 000 datakeskuksesta – auttaisi välttämään noin 805 miljoonan dollarin turhat jäähdytysenergiakustannukset joka vuosi. Tämä tarkoittaisi noin 8 miljardin dollarin säästöjä kymmenen vuoden aikana.

Koska datakeskukset kuluttavat noin 1,5 prosenttia maailman energiasta ja niiden kysynnän odotetaan yli kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä, tarkat mittaukset ovat avainasemassa haluttaessa leikata energiankulutusta ja hallita päästöjä IT-laitteistojen suorituskykyä vaarantamatta.

Suunniteltu nykypäivän ja tulevaisuuden kriittisiin ympäristöihin

Origo on kehitetty yksinkertaiseksi ja mukautuvaksi ratkaisuksi. Sen modulaarinen rakenne mahdollistaa useiden parametrien seurannan, sillä samassa alustassa voidaan käyttää Vaisalan yhteensopivia mittapäitä, kuten hiilidioksidi- ja kastepisteantureita. Tämä joustavuus tekee Origosta tulevaisuudenkestävän ratkaisun, joka mukautuu muuttuviin mittausvaatimuksiin myös muissa kriittisissä ympäristöissä, kuten puhdastiloissa, terveysteknologian sovelluksissa ja puolijohteiden valmistuksessa.

Origo perustuu Vaisalan pitkään kokemukseen luotettavista mittausratkaisuista. Se mittaa tarkasti ja luotettavasti koko käyttöikänsä ajan auttaen operaattoreita suojaamaan prosesseja, vähentämään riskejä ja optimoimaan resursseja.

Vaihdettavien mittapäiden ansiosta Origoa voi päivittää nopeasti käyttöpaikalla ilman merkittäviä keskeytyksiä. Vaisalan laaja palvelutarjonta akkreditoiduista kalibroinneista tekniseen tukeen varmistaa ratkaisun luotettavan toiminnan koko elinkaaren ajan.

Keskeiset tiedot lyhyesti

• Maailmassa on noin 12 000 datakeskusta. Niistä yli puolet sijaitsevat Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

• Ilmajäähdytys on edelleen vakioratkaisu useimmissa datakeskuksissa, mutta nestejäähdytys yleistyy nopeasti suurta laskentatehoa edellyttävien AI-kuormien lisääntyessä. Näitä kahta mallia käytetään usein hybridikokoonpanona.

• 0,5 °C:n virhe voi aiheuttaa 10 MW:n datakeskukselle yli 800 000 dollarin turhat jäähdytysenergiakulut kymmenen vuoden aikana.

• Vaisala Origon tarkkuus on ±0,1 °C lämpötilamittauksissa ja ±1 %:n suhteellisen kosteuden mittauksissa, mikä varmistaa vakaan ja luotettavan olosuhdevalvonnan.

• Modulaarinen rakenne ja monipuoliset mittausmahdollisuudet sopivat vaativiin ympäristöihin, kuten datakeskuksiin, puhdastiloihin, sairaaloihin, tuotantolaitoksiin ja puolijohdeympäristöihin.



Lisätietoja medialle

Miia Lahti, viestintäpäällikkö

Teolliset mittaukset, Vaisala

miia.lahti (at)vaisala.com



Tietoja Vaisalasta

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on takanamme jo yli 90 vuotta innovaatiota ja asiantuntemusta, ja tiimissämme on lähes 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

www.vaisala.fi



Huomautus toimittajille:

Luvut perustuvat alan tietoihin (Uptime Institute, IEA, Statista, AFCOM/Upsite ja Vaisalan laskelmat). Niiden mukaan maailmassa on noin 12 000 datakeskusta, joista noin 80 % käyttää ilmajäähdytystä pääasiallisena jäähdytysmenetelmänä.

Laskentamenetelmä:

Tyypillinen 10 megawatin ilmajäähdytteinen datakeskus voi hukata noin 700 000 kWh jäähdytysenergiaa vuosittain, jos lämpötilan mittausvirhe on 0,5 °C. Jos energian hinta on 0,12 USD/kWh, tämä vastaa 83 800 dollaria per datakeskus per vuosi eli yli 830 000 dollaria kymmenen vuoden aikana.

Kun maailmassa on noin 9 600 ilmajäähdytteistä datakeskusta (80 prosenttia 12 000:sta), maailmanlaajuinen vuosittainen vaikutus voidaan laskea seuraavasti:

83 800 dollaria × 9 600 ≈ 805 miljoonaa dollaria vuodessa, mikä vastaa noin 8 miljardia dollaria kymmenessä vuodessa.

Säästölaskelmissa tätä lähtötasoa verrataan liikajäähdytyksen vähentymiseen, joka saavutetaan, kun lämpötila mitataan ±0,1 °C:n tarkkuudella.





