Comunicato stampa

2 febbraio 2026

Quanto costa mezzo grado? Origo, la nuova famiglia di trasmettitori modulari di Vaisala, riduce gli sprechi associati al raffreddamento nei data center

Circa l'80% dei data center nel mondo utilizza ancora sistemi di raffreddamento ad aria. Correggere un errore di appena mezzo grado può far risparmiare circa 805 milioni di dollari in costi di raffreddamento ogni anno, ovvero circa 8 miliardi di dollari in un decennio, considerando data center da 10 MW con carico moderato.

Vaisala, leader globale nel settore degli strumenti di misura e della tecnologia che fornisce i dati per l'azione climatica, presenta Origo, una piattaforma di misura modulare di nuova generazione progettata per trasformare il monitoraggio ambientale nei data center e in altri edifici altamente critici.

Perché un mezzo grado fa la differenza

Una deviazione di appena 0,5 °C in un sensore di temperatura può sembrare trascurabile, ma in un data center da 10 MW, ad esempio, può tradursi in oltre 800.000 dollari di sprechi energetici associati al raffreddamento in un periodo di dieci anni. Nelle camere bianche del settore life science, ad esempio, la posta in gioco è ancora più alta: qualsiasi parametro ambientale critico, come la temperatura o l'umidità relativa, può compromettere l'integrità del prodotto o i risultati della ricerca, con perdite che vanno ben oltre i costi energetici.

Il raffreddamento ad aria rimane essenziale in un mercato dei data center in rapida evoluzione

Si stima che al mondo esistano circa 12.000 data center, di cui più della metà negli Stati Uniti e in Europa. Sebbene le soluzioni di raffreddamento tramite liquido e ibrida si stiano diffondendo rapidamente per carichi di lavoro di IA ad alta intensità, il raffreddamento ad aria rimane il metodo più diffuso per la gestione termica dei data center. Questo garantisce infatti il raffreddamento di base a livello di ambiente, mentre il raffreddamento tramite liquido interviene in modo mirato e ad alta efficienza sui rack più caldi. Di conseguenza, le architetture ibride, aria per gli ambienti e liquido per i carichi più densi, sono ormai lo standard sia per le nuove costruzioni sia per i progetti di ammodernamento.

Impatto su larga scala

Misurazioni affidabili e precise sono fondamentali per ottimizzare gli ambienti raffreddati ad aria.

"I sensori generici con una precisione di ±0,5 °C possono causare un raffreddamento eccessivo e sprechi energetici, costando agli operatori decine di migliaia di dollari ogni anno. La precisione di Origo (±0,1°C e ±1 %RH) e la stabilità delle sue misurazioni riducono il raffreddamento eccessivo, garantendo un controllo ambientale affidabile, essenziale per le strutture più critiche. Tutto questo si traduce in prestazioni che si ripagano da sé in pochi mesi e che garantiscono la continuità operativa negli anni a venire", afferma Anu Kätkä, Product Line Manager di Vaisala per gli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria e gli edifici critici.

Se applicata su scala globale, l'eliminazione dell'errore di "mezzo grado" in tutti gli impianti installati dotati di raffreddamento ad aria, ovvero l'80% dei 12.000 data center nel mondo, potrebbe evitare uno spreco di energia di raffreddamento pari a circa 805 milioni di dollari, per un totale di circa 8 miliardi di dollari in dieci anni.

Poiché i data center consumano circa l'1,5% dell'energia globale e si prevede che la domanda raddoppi come minimo entro il 2030, il monitoraggio preciso è fondamentale per mantenere sotto controllo consumi ed emissioni, tutelando al contempo le prestazioni IT.

Progettato per gli ambienti critici di oggi e di domani

Origo è progettato per garantire semplicità e adattabilità a lungo termine. Il suo design modulare consente il monitoraggio di più parametri tramite le sonde compatibili Vaisala, come i sensori di anidride carbonica (CO₂) e punto di rugiada, sulla stessa piattaforma. Questa flessibilità rende Origo una soluzione all'avanguardia in grado di adattarsi ai requisiti di misurazione in continua evoluzione anche in altri ambienti critici come le camere bianche, le applicazioni life science e gli impianti di produzione dei semiconduttori.

Grazie all'impegno assunto da Vaisala rispetto all'affidabilità, Origo garantisce misurazioni accurate e prestazioni affidabili per l'intera vita utile, aiutando gli operatori a proteggere i processi, ridurre i rischi e ottimizzare le risorse.

Le sonde sostituibili sul campo di Origo permettono aggiornamenti rapidi sul posto con interruzioni minime dell'attività. L'ampia gamma di servizi Vaisala, dalle calibrazioni accreditate al supporto tecnico, è disponibile per integrare le competenze in loco.

Fatti chiave in breve

• Nel mondo operano circa 12.000 data center. Ben oltre la metà di tutti i data center risiede negli Stati Uniti e in Europa

• Il raffreddamento ad aria rimane lo standard per la maggior parte delle strutture mentre, il raffreddamento tramite liquido, è sempre più usato nelle applicazioni IA ad alta intensità, spesso in configurazioni ibride

• Per un data center da 10 MW un errore di 0,5 °C può tradursi in sprechi energetici associati al raffreddamento per più di 800.000 dollari in 10 anni

• Vaisala Origo offre una precisione della temperatura di ±0,1 °C e una precisione dell'umidità di ±1 %RH per un controllo ambientale stabile e affidabile

• Il design modulare e la capacità multiparametrica si adattano ad ambienti critici come data center, camere bianche, ospedali, impianti di produzione e ambienti per semiconduttori



Ulteriori informazioni per i media

Miia Lahti, Communications Partner

Industrial Measurements, Vaisala

miia.lahti (at)vaisala.com



Informazioni su Vaisala

Vaisala è leader globale nella produzione di strumenti di misura e nella fornitura di dati che guidano l’azione climatica. Forniamo ai nostri clienti strumenti e dati per migliorare l'efficienza delle risorse, favorire la transizione energetica e garantire la sicurezza nonché il benessere delle persone e delle società in tutto il mondo. Con oltre 90 anni di innovazione ed esperienza, vantiamo di un team di circa 2.500 esperti fedeli alla nostra mission, Taking every measure for the planet. Le azioni di serie A di Vaisala sono quotate alla Borsa Nasdaq Helsinki.

www.vaisala.it



Nota per i redattori:

Le cifre si basano su fonti di settore (Uptime Institute, IEA, Statista, AFCOM/Upsite e calcoli Vaisala) e presuppongono una base installata globale di circa 12.000 data center, di cui l'80% viene raffreddato principalmente ad aria.

Metodo di calcolo:

Un data center tipico da 10 MW raffreddato ad aria potrebbe sprecare circa 700.000 kWh di energia di raffreddamento all'anno tenendo conto di un errore della temperatura di 0,5 °C. Con un prezzo dell'energia di 0,12 dollari per kWh, si parla di 83.800 dollari per sito all'anno, ovvero oltre 830.000 dollari in dieci anni.

Con circa 9.600 centri raffreddati ad aria in tutto il mondo (l'80% di 12.000), l'impatto annuale globale viene calcolato come segue:

83.800 dollari × 9,600 ≈ 805 milioni di dollari all'anno, per un totale di 8 miliardi in dieci anni.

I calcoli dei risparmi mettono a confronto questo dato di riferimento alla riduzione del raffreddamento eccessivo ottenuta utilizzando misurazioni della temperatura ad alta precisione (±0,1 °C).

