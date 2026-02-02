Vaisala

2026년 2월 2일

0.5도 온도 오차가 초래하는 비용은 얼마일까요? Vaisala의 새로운 Origo가 데이터 센터 냉각 에너지 낭비를 대폭 줄입니다

전 세계 데이터 센터의 약 80%는 여전히 공기 냉각 방식에 의존하고 있습니다. 이러한 환경에서 단 0.5도의 온도 오차만 바로잡아도,중간 규모(10 MW) 데이터 센터 기준으로 연간 약 8억 500만 달러, 10년간 약 80억 달러에 달하는 냉각 에너지 낭비를 줄일 수 있습니다.

기후 대응을 위한 정밀 측정 장비 및 인텔리전스 분야의 글로벌 리더인 Vaisala는 데이터 센터를 비롯한 미션 크리티컬 빌딩의 환경 모니터링을 혁신하도록 설계된 차세대 모듈형 측정 플랫폼 Origo를 선보입니다.

0.5도의 온도의중요성

온도 센서가 0.5 °C 만 벗어나도 겉보기에는 사소한 차이처럼 느껴질 수 있습니다. 그러나 예를 들어 10 MW 규모의 데이터 센터에서는 이러한 작은 오차 하나로 10년간 80만 달러 이상의 불필요한 냉각 에너지 비용이 발생할 수 있습니다.니다. 특히 생명과학 클린룸과 같은 환경에서는 그 영향이 더욱 큽니다. 온도나 상대습도와 같은 핵심 환경 매개변수가 조금만 어긋나도 제품의 품질이나 연구 결과에 영향을 미칠 수 있으며, 그 손실은 단순한 에너지 비용을 훨씬 넘어설 수 있습니다.

빠르게 변화하는 데이터 센터 시장에서도 여전히 핵심인 공기 냉각

전 세계에는 약 12,000개의 데이터 센터가 운영되고 있으며, 이 가운데 절반 이상이 미국과 유럽에 위치해 있습니다. 고밀도 AI 워크로드를 중심으로 액체 냉각 및 하이브리드 냉각 방식이 빠르게 확산되고 있지만, 공기 냉각은 여전히 데이터 센터 열 관리의 기본적인 기반으로 자리하고 있습니다. 공기 냉각은 모든 시설에 필요한 공간 단위의 기본 냉각을 담당하며, 액체 냉각은 가장 높은 발열을 보이는 랙을 대상으로 고효율의 집중 냉각을 제공합니다. 이로 인해 공간은 공기 냉각, 고밀도 부하는 액체 냉각을 결합한 하이브리드 아키텍처는 신규 구축과 리트로핏 프로젝트 모두에서 표준으로 자리 잡고 있습니다.

대규모 환경에서의 실제 효과

공기 냉각 환경을 최적화하기 위해서는 정확하고 신뢰할 수 있는 측정이 무엇보다 중요합니다.

"±0.5°C 정확도의 일반 센서는 과냉각을 유발해 에너지 낭비로 이어지며, 운영업체에 연간 수만 달러의 추가 비용을 발생시킵니다. Origo의 정밀한 ±0.1°C 및 ±1%RH 정확도와 안정적인 측정은 불필요한 냉각을 줄이면서 핵심 시설의 근간이 되는 신뢰할 수 있는 환경 제어를 보장합니다. 이는 수개월 내 투자 대비 효과를 실현하고, 장기간 안정적인 가동을 뒷받침하는 성능으로 이어집니다,"라고 Vaisala의 HVAC 및 핵심 건물 제품 라인 매니저인 Anu Kätkä는 말합니다.

현재 전 세계 데이터 센터의 약 80%에 해당하는 공기 냉각 기반 시설 전반에서 이른바 ‘0.5도 오차’를 제거할 수 있다면, 연간 약 8억 500만 달러, 10년간 약 80억 달러에 달하는 냉각 에너지 낭비를 줄일 수 있습니다.

데이터 센터는 현재 전 세계 에너지 소비의 약 1.5%를 차지하고 있으며, 2030년까지 그 수요는 두 배 이상 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 IT 성능을 안정적으로 유지하는 동시에 에너지 사용과 탄소 배출을 관리하기 위해 정밀 센싱 기술의 중요성은 더욱 커지고 있습니다.

오늘날과 미래의 핵심 환경을 위한 설계

Origo는 사용 편의성과 장기적인 확장성을 고려해 설계되었습니다. 모듈형 구조를 기반으로, 이산화탄소(CO₂), 이슬점 등 Vaisala의 호환 측정부를 통해 하나의 플랫폼에서 다양한 환경 매개변수를 모니터링할 수 있습니다. 이러한 유연성은 데이터 센터뿐만 아니라 클린룸, 생명과학 애플리케이션, 반도체 제조 환경 등 변화하는 측정 요구가 지속적으로 발생하는 다양한 크리티컬 환경에서도 Origo를 미래지향적인 솔루션으로 만듭니다.

Vaisala의 신뢰성에 대한 오랜 철학을 바탕으로, Origo는 제품 수명 전반에 걸쳐 정확한 측정과 안정적인 성능을 제공하여 운영자가 공정을 보호하고 위험을 줄이며 자원을 효율적으로 운영할 수 있도록 지원합니다.

현장 교체가 가능한 측정부 설계를 통해 Origo는 최소한의 중단으로 신속한 현장 업데이트를 가능하게 합니다. 또한 공인 교정 서비스부터 기술 지원에 이르기까지, Vaisala의 폭넓은 서비스가 현장 운영을 보완합니다.

핵심 내용 요약

• 전 세계에는 약 12,000개의 데이터 센터가 운영 중이며, 미국과 유럽이 절반 이상을 차지

• 공기 냉각은 대부분의 시설에서 기본 냉각 방식으로 유지되고 있으며, 고밀도 AI 환경에서는 액체 냉각이 하이브리드 형태로 빠르게 확산

• 0.5 °C의 온도 오차는 10 MW 데이터 센터 기준, 10년간 80만 달러 이상의 냉각 에너지 비용을 유발

• Vaisala Origo는 ±0.1 °C의 온도 정확도와 ±1%RH의 습도 정확도를 제공하여 안정적이고 신뢰할 수 있는 환경 제어를 구현

• 모듈식 설계와 다중 매개변수 기능은 데이터 센터, 클린룸, 병원, 생산 시설, 반도체 환경과 같은 중요한 환경에 적합



문의처

Miia Lahti, Communications Partner

산업 계측, Vaisala

miia.lahti(at)vaisala.com



Vaisala 소개

Vaisala는 기후 행동 분야에서 세계적 수준의 측정 장비와 노하우를 보유한 글로벌 리더 기업입니다. Vaisala는 당사의 장치와 데이터를 활용하여 귀사의 자원의 효율성을 높이고, 에너지 전환을 추진하며, 전 인류의 사회적 안전과 번영을 수호하는 데 앞장 서고 있습니다. 90년 이상의 혁신과 전문성을 바탕으로, 우리는 지구를 위해 모든 조치를 취하기 위해 헌신하는 2,500명에 가까운 전문가 팀을 고용하고 있습니다. 현재 Vaisala 시리즈 A 주식은 나스닥 헬싱키 증권거래소에 상장되어 있습니다.

www.vaisala.com/ko



편집자 노트:

본 수치는 Uptime Institute, IEA, Statista, AFCOM/Upsite 및 Vaisala의 계산을 포함한 업계 자료를 기반으로 하며, 전 세계 약 12,000개의 데이터 센터 중 약 80%가 공기 냉각을 주요 냉각 방식으로 사용하는 것으로 가정하였습니다.

산출 방식:

일반적인 10MW 공기 냉각 데이터 센터는 온도 설정이 0.5°C의 벗어날 경우, 연간 약 700,000 kWh의 냉각 에너지를 불필요하게 소비할 수 있습니다. 에너지 단가를 $0.12/kWh로 적용하면, 이는 연간 약 $83,800, 10년간 $830,000 이상에 해당합니다.

전 세계 약 9,600개(12,000개 중 80%)의 공기 냉각 사이트를 기준으로 할 때, 연간 글로벌 영향은 다음과 같습니다.

$83,800 × 9,600 ≈ 연간 약 8억 500만 달러, 10년간 약 80억 달러에 해당합니다.

본 절감 효과는 ±0.1°C 고정밀 온도 측정을 통해 과도한 냉각이 줄어드는 경우를 기준으로 산정되었습니다.

