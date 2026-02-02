Vaisala

Pressmeddelande

2 februari 2026

Vad är kostnaden för en halv grad? Vaisalas nya Origo minskar kylningsslöseriet i datacenter

Ungefär 80 % av världens datacenter är fortfarande beroende av luftkylning. Att åtgärda en avvikelse på en halv grad kan undvika kylningsslöseri för cirka 805 miljoner dollar varje år och cirka 8 miljarder dollar under ett årtionde, baserat på medelstora 10 MW-anläggningar.

Vaisala, global ledare inom mätinstrument och intelligenta lösningar som möjliggör klimatåtgärder, lanserar Origo som är nästa generations modulära mätplattform och är utformad för att förändra miljöövervakningen i datacenter och andra verksamhetskritiska byggnader.

Därför har en halv grad så stor betydelse

En temperatursensor med en avvikelse på bara 0,5 °C kan låta obetydligt, men i ett datacenter på 10 MW kan en sådan liten avvikelse kosta mer än 800 000 dollar i onödig energiförbrukning för kylning under tio år. I renrum inom life science står ännu mer på spel. Kritiska miljöparametrar, såsom temperatur och relativ luftfuktighet, kan äventyra produktens integritet eller forskningsresultat, med förluster som sträcker sig mycket längre än energikostnaderna.

Luftkylning är fortfarande avgörande på en snabbt föränderlig datacentermarknad

Det uppskattas finnas 12 000 datacenter världen över, där USA och Europa står för mer än hälften. Även om vätske- och hybridkylning växer snabbt för AI-arbetsbelastningar med hög densitet, utgör luftkylning fortfarande den universella grunden för termisk hantering i datacenter. Den ger den grundläggande kylning på rumsnivå som varje anläggning behöver, medan vätskekylning bidrar med riktad, högeffektiv värmeborttagning för de varmaste racken. Som ett resultat är hybridarkitekturer – luft för utrymmen och vätska för belastningar med högst densitet – nu standard i både nybyggnationer och ombyggnadsprojekt.

Storskalig påverkan

Tillförlitlig och exakt mätning är avgörande för att optimera luftkylda miljöer.

”Generiska sensorer med ±0,5 °C noggrannhet leder till överkylning och energislöseri, vilket kostar operatörerna tiotusentals dollar varje år. Origos exakta ±0,1 °C- och ±1 % RH-noggrannhet och stabila mätningar minskar onödig kylning samtidigt som den säkerställer den tillförlitliga miljökontroll som kritiska anläggningar är beroende av. Det innebär prestanda som återbetalar sig inom några månader och skyddar drifttiden under flera år framöver”, säger Anu Kätkä, Vaisalas produktchef för VVS och kritiska byggnader.

Om detta tillämpades globalt skulle elimineringen av avvikelsen med en halv grad i dagens övervägande luftkylda installerade bas – ungefär 80 % av världens cirka 12 000 datacenter – undvika omkring 805 miljoner dollar i förlorad energi för kylning varje år, vilket totalt motsvarar cirka 8 miljarder dollar under tio år.

Eftersom datacenter förbrukar cirka 1,5 % av all världens energi och efterfrågan väntas mer än fördubblas till år 2030, är precisionsmätning avgörande för att hålla energianvändning och utsläpp under kontroll samtidigt som IT-prestanda säkerställs.

Utformad för dagens och morgondagens kritiska miljöer

Origo är utvecklad för enkelhet och långsiktig flexibilitet. Dess modulära design möjliggör övervakning av flera parametrar via Vaisalas kompatibla prober, såsom koldioxid- och daggpunktssensorer, på samma plattform. Denna flexibilitet gör Origo till en framtidssäker lösning som anpassar sig till föränderliga mätkrav även i andra kritiska miljöer såsom renrum, life science-tillämpningar och halvledartillverkning.

Med stöd av Vaisalas engagemang för tillförlitlighet säkerställer Origo noggranna mätningar och tillförlitlig prestanda under hela sin livslängd, vilket hjälper operatörer att skydda processer, minska risker och optimera resurser.

Origos prober som kan bytas ut i fält möjliggör snabba uppdateringar på plats med minimala avbrott. Vaisalas breda utbud av tjänster, från ackrediterade kalibreringar till teknisk support, finns tillgängligt för att komplettera expertisen på plats.

Viktiga fakta i korthet

• Världen förlitar sig på cirka 12 000 datacenter. USA och Europa står tillsammans för en bra bit över hälften av alla anläggningar

• Luftkylning är fortfarande standardbaslinjen för de flesta anläggningar. Vätskekylning växer snabbt för högdensitets-AI, ofta i hybridlösningar.

• En mätavvikelse på 0,5 °C kan kosta ett datacenter på 10 MW mer än 800 000 dollar i extra kylningskostnader under tio år

• Vaisala Origo levererar ±0,1 °C temperaturnoggrannhet och ±1 % RH fuktnoggrannhet för stabil och tillförlitlig miljökontroll.

• Modulär design och kapacitet för flera parametrar som passar för kritiska miljöer såsom datacenter, renrum, sjukhus, produktionsanläggningar och halvledartillverkning



Mer information för media

Miia Lahti, Communications Partner

Industrial Measurements, Vaisala

miia.lahti (at)vaisala.com



Om Vaisala

Vaisala är global ledare inom mätinstrument och intelligenta lösningar som möjliggör klimatåtgärder. Vi förser våra kunder med enheter och data för att förbättra resurseffektiviteten, driva energiomställningen och värna för säkerheten och välbefinnandet för människor och samhällen världen över. Med över 90 års innovation och expertis och ett team med närmare 2 500 experter är vi fast beslutna att vidta varje insats för planetens bästa. Vaisalas A-aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors.

www.vaisala.com



Kommentar till redaktörer:

Siffrorna baseras på branschdata (beräkningar av Uptime Institute, IEA, Statista, AFCOM/Upsite och Vaisala) och utgår från en global installerad bas på cirka 12 000 datacenter, där luftkylning är den primära metoden på omkring 80 % av anläggningarna.

Beräkningsmetod:

Ett typiskt luftkylt 10 MW-datacenter kan slösa cirka 700 000 kWh kylenergi årligen vid en temperaturavvikelse på 0,5 °C. Med ett energipris på 0,12 dollar/kWh motsvarar det 83 800 dollar per anläggning och år, eller drygt 830 000 dollar under en tioårsperiod.

Med ungefär 9 600 luftkylda anläggningar världen över (80 % av 12 000) beräknas den globala årliga påverkan som:

83 800 × 9 600 dollar ≈ 805 miljoner dollar per år, vilket motsvarar cirka 8 miljarder dollar under tio år.

Besparingsberäkningarna jämför denna baslinje med den minskade överkylningen som uppnås med temperaturmätningar med hög noggrannhet på ±0,1 °C.

