2026 年 2 月 2 日

维萨拉新款 Origo 系统助力数据中心精准控温，大幅减少制冷浪费

全球约有 80% 的数据中心仍依赖风冷技术。这些数据中心若能修正小到“半度”的温控误差，每年将可避免浪费近 8.05 亿美元的制冷费用，十年累计节约 80 亿美元（前述数值基于总功率 10 兆瓦的中等规模数据中心）。

维萨拉是一家提供测量仪器与智能解决方案的公司，致力于推动气候行动。该公司新近推出了一款名为“Origo”的新一代模块化测量平台，用于革新数据中心及其他关键建筑的环境监测。

为什么就算只有“半度”也很重要

温度传感器的 0.5 °C 误差看似微不足道，但以总功率 10 兆瓦的数据中心为例，这样的小误差累积十年将导致浪费超过 800,000 美元的制冷能耗费用。倘若以生命科学洁净室为例，则半度温差的干系更为重大：任何关键环境参数（如温度或相对湿度）的误差都将严重影响产品完整性或科研结果，其损失远远超过能源成本。

尽管数据中心市场日新月异，风冷技术的地位仍不可撼动

全球共计约有 12,000 座数据中心，其中美国和欧洲占据了半壁江山。尽管高密度人工智能工作负载日益依赖液冷和混合制冷技术，数据中心仍以风冷技术为主。数据中心利用风冷技术为每个机房提供所需的基础制冷，并利用液冷技术为温度最高的机架定点提供高效散热。因此，混合架构（即空间采用风冷、密集负载采用液冷）已成为新建和改造项目的标准配置。

规模化效应

优化风冷环境，关键在于实现可靠且精准的测量。

“普通传感器的测量精度为 ±0.5 °C，容易导致过度制冷和能源浪费，每年给运营商造成数万美元的损失。Origo 具备高测量精度（±0.1°C 和 ±1 %RH）和稳定测量能力，不仅能为关键设施提供可靠的环境控制，还能减少此过程中不必要的制冷能耗。换言之，该方案通常在数月内即可收回投资，并将在未来多年持续保障系统稳定运行。”维萨拉暖通空调与关键建筑产品线经理 Anu Kätkä 说道。

若在全球范围内推广应用，并在当前以风冷为主的已部署数据中心基础设施（约占全球约 12,000 座数据中心的 80%）中消除“半度”测量误差，则每年可避免约 8.05 亿美元的制冷能源浪费，十年累计节省约 80 亿美元。

数据中心约占全球能源消耗的 1.5%，且预计到 2030 年需求将翻一番以上，因此精准传感对于降低能耗和排放、保障 IT 设施可靠运行至关重要。

面向当下和未来的关键环境

Origo 设计简约，经久适用。该系统采用模块化设计，在同一平台上通过搭载维萨拉兼容探头（如二氧化碳和露点传感器）监测多种参数。这种灵活性让系统成为面向未来的解决方案，可在包括洁净室、生命科学应用及半导体制造等关键环境中轻松应对不断变化的测量需求。

Origo 附带维萨拉的可靠性承诺，可在整个使用寿命周期内提供精准测量和稳定性能，助力运营商保障流程、降低风险并优化资源。

Origo 的探头可在现场快速更换，降低对系统运行的干扰。维萨拉提供包括认可校准和技术支持在内的全方位服务，可辅助现场专业人员开展工作。

关键事实概述

•        全球约有 12,000 座数据中心，其中美国和欧洲占据了半壁江山

•        风冷仍是大多数数据中心的标准基础制冷方式；液冷在高密度人工智能场景中增长迅速，常与风冷混合使用

•        以总功率 10 兆瓦的数据中心为例，0.5 °C 的误差累积十年将导致浪费超过 800,000 美元的制冷能耗费用

•        维萨拉 Origo 具备 ±0.1 °C 的温度精度和 ±1 %RH 的湿度精度，可实现稳定可靠的环境控制

•        采用模块化设计，具备多参数监测能力，适用于数据中心、洁净室、医院、生产设施及半导体等关键环境


媒体联系信息

Miia Lahti（传播专员）
维萨拉工业测量部
miia.lahti (at)vaisala.com


关于维萨拉

维萨拉是一家提供测量仪器与智能解决方案的公司，致力于推动气候行动。我们提供可靠的测量设备和数据，助力客户提高资源利用效率，并推动能源转型，同时也致力于保障大众的安全以及提升社会福祉，让世界变得更美好。依托逾 90 年的创新与专业积累，我们的近 2,500 名专家致力于用实际行动保护地球。维萨拉 A 系列股票在纳斯达克赫尔辛基证券交易所上市。

www.vaisala.com


编者注：

数据基于行业资料（Uptime Institute、IEA、Statista、AFCOM/Upsite 及维萨拉计算）；假设全球已部署约 12,000 座数据中心，其中约 80% 以风冷为主要制冷方式。

计算方法：

一座典型的 10 兆瓦风冷数据中心在温度误差 0.5 °C 的情况下，每年可能浪费约 700,000 千瓦时的制冷能耗。按每千瓦时 0.12 美元的电价计算，每座数据中心每年损失约 83,800 美元，十年累计略超 830,000 美元。

全球约有 9,600 座风冷数据中心（占 12,000 座的 80%），由此计算全球年影响为：

83,800 美元 × 9,600 ≈ 8.05 亿美元/年，十年累计约 80 亿美元。

节能效果通过将上述基于使用 ±0.1 °C 高精度温度测量减去过度制冷的情况比较得出。


