Digitalist Group oyj - Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Wilhelm Rosenlew

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

 Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group oyj

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 140862/5/4


 

Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-27

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000591698

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS 


 


 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot 

(1): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 3.49 EUR 

(2): Volyymi: 850 Yksikköhinta: 3.42 EUR 

(3): Volyymi: 1503 Yksikköhinta: 3.3 EUR 

(4): Volyymi: 1158 Yksikköhinta: 3.21 EUR 

(5): Volyymi: 1659 Yksikköhinta: 3.55 EUR 


 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (5): 

Volyymi: 7170 Keskihinta: 3.41053 EUR


