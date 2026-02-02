Digitalist Group oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Wilhelm Rosenlew
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group oyj
LEI: 743700AL68PUX6JMS644
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 140862/5/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-27
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000591698
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 3.49 EUR
(2): Volyymi: 850 Yksikköhinta: 3.42 EUR
(3): Volyymi: 1503 Yksikköhinta: 3.3 EUR
(4): Volyymi: 1158 Yksikköhinta: 3.21 EUR
(5): Volyymi: 1659 Yksikköhinta: 3.55 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (5):
Volyymi: 7170 Keskihinta: 3.41053 EUR