Aptean lanceert Paragon Route 360 op AppCentral en transformeert AI-driven, realtime routering en planning voor logistieke teams

ALPHARETTA, Ga., Feb. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean, een wereldwijde aanbieder van bedrijfskritische B2B-softwareoplossingen, kondigde vandaag de lancering aan van Paragon Route 360 op AppCentral, wat een grote vooruitgang markeert in AI-gedreven transportplanning en logistieke optimalisatie. Paragon Route 360, speciaal ontworpen voor wagenparken, chauffeurs en logistieke teams, biedt een uniforme, intelligente planningsomgeving die de manier transformeert waarop transportoperaties worden gepland, gerouteerd en beheerd.

Paragon Route 360 is Aptean's eerste AI-gestuurde oplossing voor routering en planning. De software combineert continue planning, intelligent resource management en door AI geconfigureerde routering, allemaal toegankelijk via agents die natuurlijke taal gebruiken. Aangeboden op AppCentral, Aptean’s cloud native AI-platform, stelt Paragon Route 360 organisaties in staat om samenwerking op te schalen, besluitvorming te versnellen en operationele intelligentie te integreren in hun volledige logistieke ecosysteem.

Deskundig inzicht van Aptean Transportation

"Paragon Route 360 vertegenwoordigt een transformerende stap in hoe logistieke operaties worden gepland en geoptimaliseerd," zei Chris Peel, Director of Product Management bij Aptean Transportation. "Door de decennialange routeringexpertise van Aptean te combineren met de AI-mogelijkheden van AppCentral, geven we logistieke teams een slimmere, snellere, en meer adaptieve manier om hun operaties aan te sturen."

Kernfunctionaliteiten omvatten:

Continuous Schedules: Een continu bijgewerkte, meerdaagse routeweergave die de planning stroomlijnt, zich in realtime aanpast en de chaos van dagelijkse resets elimineert. Hierdoor krijgen planners volledige zichtbaarheid om routes aan te passen zodra omstandigheden veranderen.

Resource Manager: Intelligente personeelsplanning binnen hetzelfde uniforme platform als Routing en Scheduling, die zorgt voor naadloze coördinatie en AI-gedreven optimalisatie tussen chauffeurs, voertuigen en bezorgactiviteiten.

AI Routing Assistant: Transformeert complexe routeringsbeslissingen in eenvoudige opdrachten in natuurlijke taal. Hierdoor kunnen planners sneller bijsturen, bezorgtijden optimaliseren en intelligente route-aanbevelingen benutten, allemaal zonder handmatige configuratie.

AI-agents en AgenticWorkflows: Automatiseer complexe, cross-applicatie taken met intelligente, end-to-end workflows die besluitvorming versnellen en operationele werkdruk verminderen.

Beschikbaarheid en volgende stappen

Nieuwe klanten

Om te ontdekken hoe Paragon Route 360 op AppCentral, Aptean's AI-platform dat speciaal is ontwikkeld voor transport- en logisitieke professionals, operaties kan transformeren, kunnen klanten een demo inplannen plan hier een demo . Tijdens de demo zien ze hoe realtime routering, resource management en optimalisatie het aantal gereden kilometers verminderen, kosten tot wel 30% verlagen en de punctualiteit van leveringen verbeteren.

Bestaande klanten

Toegang tot Paragon Route 360 is beschikbaar via AppCentral, waarmee u de volledige set aan functionaliteiten kunt benutten. Krijg een end-to-end overzicht van uw operaties, intelligente workflows en een single-pane-of-glass-ervaring die direct efficiëntie oplevert. Neem contact op met uw accountmanager om de mogelijkheden te verkennen, zoals continue planning, intelligente resource management en agents die natuurlijke taak ondersteunen.

Over Aptean

Aptean is een wereldwijde aanbieder van speciaal gebouwde, branchespecifieke bedrijfssoftware die fabrikanten en distributeurs helpt hun bedrijf te runnen en te laten groeien. De oplossingen van Aptean omvatten ERP, supply chain planning, uitvoering en branchegerichte applicaties – geleverd op cloud-en on-premises platforms. Aptean heeft het hoofdkantoor in Alpharetta, Georgia, en opereert wereldwijd in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. www.aptean.com



Voor mediacragen, neem contact op met:

Geraldine O’Neill

+ 353 87 686 2995