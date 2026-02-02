Aktietilbagekøb i Djurslands Bank – transaktioner i uge 5

Fondsbørsmeddelelse 7/2026





Djurslands Bank offentliggjorde den 1. september 2025 et aktietilbagekøbsprogram på 35 mio. kr., dog med maksimalt 51.800 aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 1. september 2025 og vil være afsluttet senest den 31. august 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i banken med op til 25 mio. kr., samt etablering af medarbejderaktieordning med op til 10 mio. kr.

Programmet gennemføres i overensstemmelse med artikel 5 i EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:





Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK) Transaktions-værdi (DKK) I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 23.431 820,28 19.220.000,39 26. januar 2026 200 1.070,75 214.150,00 27. januar 2026 150 1.092,33 163.849,50 28. januar 2026 150 1.073,07 160.960,50 29. januar 2026 150 1.069,37 160.405,50 30. januar 2026 150 1.076,57 161.485,50 I alt uge 5 800 1.076,06 860.851,00 I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 24.231 828,73 20.080.851,39

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060136273 og gennemført af Danske Bank

A/S på vegne af banken.

Efter ovenstående transaktioner ejer Djurslands Bank i alt 56.639 egne aktier, svarende til 2,097 % af bankens aktiekapital

Venlig hilsen

Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard

Adm. direktør, CEO

