Bitwise kooperiert mit ING: Online-Broker ermöglicht Kunden vergünstigten Handel von Krypto-ETPs

02. Februar 2026. Frankfurt: Bitwise, ein führender Anbieter von Krypto-Investmentlösungen, startet eine Kooperation mit der ING Deutschland: Ab Februar können die Kunden des Online-Brokers in Deutschland Krypto-ETPs von Bitwise ab 1.000 Euro Ordergröße ohne Ausführungskosten handeln – darunter für pauschal 3,90 Euro. Die Produkte können ohne Ausführungskosten bespart werden. Die Partnerschaft unterstreicht das nachhaltige Engagement beider Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte.

Fokus auf etablierte Krypto-Assets

Während das gesamte Produktsortiment von Bitwise auf Xetra Teil der Aktion ist, stehen insbesondere drei Produkte im Fokus der Kooperation:

Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1, DE000A4AER62): Das Bitcoin-ETP mit Gesamtkostenquote (TER) von aktuell 0,05% 1 .

. Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20, DE000A3G3ZL3): Ein Krypto Basket ETP das darauf abzielt, einen Index der 20 größten Digitalwährungen laut MSCI-Indexregelwerk, nach Kosten und Gebühren, abzubilden.

Bitwise Physical Ethereum ETP (ZETH, DE000A3GMKD7): Zugang zur Wertentwicklung von Ether (ETH) über die Wertpapierbörse, der zweitgrößten Kryptowährung der Welt.





Alle ETPs von Bitwise sind vollständig hinterlegt, werden bei einem Krypto-Verwahrer in Cold Storage (offline) Verwaltung gehalten und verfügen über eine Auszahloption.

Strategisches Wachstum im deutschen Markt

Für Bitwise markiert die Kooperation mit der ING Deutschland einen Meilenstein in der Erschließung neuer Kundengruppen. Die ING betreut eine der größten und kapitalstärksten Broker-Communities im Land. Die Partnerschaft ermöglicht es Bitwise, eine erfahrene und qualitätsbewusste Anlegerschicht anzusprechen, die über eine überdurchschnittliche Asset-Allokation verfügt und zunehmend Diversifizierung in Krypto-ETPs sucht.

„Die Partnerschaft mit der ING Deutschland ist ein zentraler Baustein unseres Wachstumskurses in Europa“, so Jan Altmann, Director Investment Strategy bei Bitwise Europe GmbH. „Wir freuen uns, den deutschen Kunden eines der führenden europäischen Online-Brokers den Zugang zu unseren institutionellen Investmentlösungen nun kosteneffizient und unkompliziert zu ermöglichen. Die begleitenden Informationsangebote zielen darauf ab, Anlegerinnen und Anleger dabei zu unterstützen, fundierte Investment-Entscheidungen im Bereich digitaler Assets treffen zu können.“

Ausbau des Partner-Netzwerks

Mit der neuen Kooperation erweitert Bitwise sein Partner-Netzwerk. Neben der ING Deutschland gehören dazu Broker, Direktbanken und Investment-Plattformen wie Scalable Capital, finanzen.net zero, comdirect und S-Broker. Bitwise’ Krypto-ETPs können über die Wertpapierdepots der meisten Banken, die über einen Zugang zu den deutschen Börsenplätzen verfügen, genau wie Aktien oder ETFs gehandelt werden. Die Verfügbarkeit kann je nach Plattform variieren.

Einen Überblick über alle Produkte finden Sie hier: Produktliste | Entdecken Sie unsere Krypto-ETPs | Bitwise

Einen Überblick über die Partnerschaft mit der ING Deutschland finden Sie hier; https://www.ing.de/wertpapiere/krypto-partner/bitwise/

Warnhinweis – Risiken von Krypto ETPs

Anleger sollten beachten, dass Investitionen in Kryptowerten mit erheblichen Risiken verbunden sind, unter anderem:

Volatilitätsrisiko: Die Preise von Krypto-Assets und von börsengehandelten Krypto-Produkten (ETPs) können erheblichen Schwankungen unterliegen.

Liquiditätsrisiko: Markttiefe und Handelsvolumina können variieren und die Ausführung von Transaktionen beeinflussen.

Verwahrungsrisiko: Trotz Verwahrung auf institutionellem Niveau können digitale Vermögenswerte gegenüber Cyberangriffen und technischen Störungen anfällig bleiben.

Regulatorisches Risiko: Die Behandlung von Krypto-Assets unterliegt weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen.

Marktrisiko: Übergeordnete Marktbewegungen können den Wert des ETP maßgeblich beeinflussen.





Investitionen in kryptogebundene Produkte sind mit hohen Risiken verbunden und können zum teilweisen oder vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Kryptomärkte sind hoch volatil, und Preise können stark und unvorhersehbar schwanken. Die Liquidität kann eingeschränkt sein, was Ihre Fähigkeit beeinträchtigen kann, zu dem von Ihnen erwarteten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Darüber hinaus bestehen zusätzliche Risiken im Zusammenhang mit der Produktstruktur (einschließlich Emittenten- und Kreditrisiken), der Verwahrung und operativen Abläufen sowie mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen. Es besteht das Risiko, dass Sie einen Teil oder den gesamten investierten Kapitalbetrag verlieren. Anleger sollten die vollständigen Informationen den jeweiligen Anleihebedingungen, dem jeweiligen Basisinformationsblatt (BIB oder “KIID”) sowie dem dazugehörigen Basisprospekt entnehmen, einsehbar auf https://bitwiseinvestments.eu/de/resources/



Medienkontakt:



SCHWARZ Financial Communication

Frank Schwarz

Tel.: +49 611 580 2929 0

schwarz@schwarzfinancial.com



Über Bitwise

Bitwise ist einer der weltweit führenden, auf Kryptowährungen spezialisierten Vermögensverwalter mit mehr als 15 Milliarden US-Dollar an verwalteten Kundengeldern. Seit 2017 hat Bitwise eine Erfolgsbilanz bei der Verwaltung einer breiten Palette von Index- und aktiven Lösungen über ETPs, separat verwaltete Konten, Privatfonds und Hedge-Fonds-Strategien aufgestellt – sowohl in den USA als auch in Europa.

In Europa hat Bitwise (ehemals ETC Group) in den vergangenen fünf Jahren eine umfangreiche und innovative Reihe von Krypto-ETPs entwickelt, beispielsweise Europas größtes und liquidestes Bitcoin-ETP oder das erste diversifizierte Krypto-Basket-ETP, das einen MSCI Digital Assets-Index nachbildet.

Diese Familie von Krypto-ETPs ist in Deutschland domiziliert und von der BaFin zugelassen. Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Unternehmen aus der traditionellen Finanzbranche zusammen und stellen sicher, dass 100 % der Vermögenswerte sicher und offline (Cold Storage) bei regulierten Verwahrern gelagert werden.

Die europäischen Produkte von Bitwise umfassen ein Portfolio von sorgfältig entwickelten Finanzinstrumenten, die sich nahtlos in jedes professionelle Portfolio integrieren lassen und ein umfassendes Engagement in Kryptowährungen als Anlageklasse bieten. Der Zugang erfolgt unkompliziert über die großen europäischen Börsen, mit primären Notierungen auf Xetra, der liquidesten Börse für den ETF-Handel in Europa. Privatanleger profitieren vom einfachen Zugang über zahlreiche DIY-/Online-Broker in Verbindung mit der robusten und sicheren physischen ETP-Struktur von Bitwise, die eine Rücknahmefunktion beinhaltet. Weitere Informationen finden Sie unter www.bitwiseinvestments.com/eu



WICHTIGER HINWEIS:

Dieser Artikel stellt weder eine Anlageberatung dar, noch bildet er ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten. Dieser Artikel dient ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken, und es erfolgt weder ausdrücklich noch implizit eine Zusicherung oder Garantie bezüglich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin enthaltenen Meinungen. Es wird davon abgeraten, Vertrauen in die Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin enthaltenen Meinungen zu setzen. Beachten Sie bitte, dass es sich bei diesem Artikel weder um eine Anlageberatung handelt noch um ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb von Finanzprodukten oder Kryptowerten.

Diversifikation garantiert weder Gewinne noch einen Schutz vor Verlusten.

KEINE ANLAGEBERATUNG. KAPITALVERLUSTRISIKO.

Bevor Sie in Krypto-Exchange Traded Products („ETPs“) investieren, sollten potenzielle Anleger Folgendes berücksichtigen:

Potenzielle Anleger sollten unabhängigen Rat einholen und die relevanten Informationen im Basisprospekt sowie in den endgültigen Bedingungen der ETPs sorgfältig prüfen, insbesondere die Risikofaktoren. Die von der Bitwise Europe GmbH emittierten ETPs sind ausschließlich für Personen geeignet, die über Erfahrung mit Investitionen in Kryptowährungen verfügen. Bei ETPs handelt es sich um Produkte, die schwer zu verstehen sein können. Die Risiken einer Investition sind im Basisprospekt und in den endgültigen Bedingungen beschrieben, die unter www.bitwiseinvestments.eu verfügbar sind. Der Basisprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Eine solche Billigung sollte nicht als Bestätigung der Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses Basisprospekts sind, erachtet werden. Potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die von Bitwise Europe GmbH emittierten ETPs zu investieren, vollends zu verstehen. Das investierte Kapital ist gefährdet, und Verluste bis zur Höhe des investierten Betrags sind möglich. Durch Kryptowährungen besicherte ETPs sind äußerst volatile Anlagen, deren Wertentwicklung unvorhersehbar ist. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Marktpreis von ETPs kann schwanken, sie bieten kein festes Einkommen und entsprechen nicht genau der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Kryptowährung. Investitionen in ETPs sind mit zahlreichen Risiken verbunden, darunter allgemeine Marktrisiken in Bezug auf den Basiswert, ungünstige Preisbewegungen, Währungs-, Liquiditäts-, operationelle, rechtliche und regulatorische Risiken.

1Die Verwaltungsgebühr ist bis zum 30. April 2026 oder bis auf Weiteres von 0,20% auf 0,05% reduziert. Bitte beachten Sie den offiziellen Hinweis für Anleihegläubiger für weitere Informationen zur Gebührenreduzierung (TER) des Produkts.