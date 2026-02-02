Udbytter i Investeringsforeningen Nordea Invest for 2025

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Nordea Invest vil indstille nedenstående udbytter til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 13. april 2026. Udbytterne fragår kursen den 4. februar 2026 og udbetales den 6. februar 2026.

Hvis en afdeling ikke fremgår af listen, skyldes det, at der ikke udbetales udbytte.

Navn ISIN Udbytte per bevis Aktier Ansvarlig KL 1 DK0061116027 6,2 Aktier II KL 1 DK0015357065 42,1 Aktier KL 1 DK0010250158 12,9 Basis 1 KL 1 DK0016195860 5,2 Basis 2 KL 1 DK0016195944 11,1 Basis 3 KL 1 DK0016196082 8,3 Basis 4 KL 1 DK0060075893 8,2 Danmark KL 1 DK0010265859 1,4 Danske aktier fokus KL 1 DK0060012466 2,9 Emerging Markets Enhanced KL 1 DK0060950111 3,4 Emerging Markets KL 1 DK0010308170 7,7 Emerging Stars KL 1 DK0060586394 7,9 Europe Enhanced KL 1 DK0060949964 5,2 European High Yield Bonds KL 1 DK0016306798 4,9 European Stars KL 1 DK0010265693 6,7 Global Enhanced KL 1 DK0060949881 3,7 Global Small Cap Enhanced KL 1 DK0061112893 11,7 Global Small Cap KL 1 DK0016050974 9,2 Global Stars KL 1 DK0010301324 18,9 Globale Aktier Indeks KL 1 DK0060451623 22,7 Globale UdbytteAktier KL 1 DK0010265503 42,2 HøjrenteLande KL 1 DK0016254899 5,0 Japan Enhanced KL 1 DK0060950038 11,1 Klima og Miljø KL 1 DK0060192185 25,7 Lange obligationer KL 1 DK0060187342 2,1 Mellemlange obligationer KL 1 DK0015168686 2,4 Nordic Small Cap KL 1 DK0015974695 22,9 North America Enhanced KL 1 DK0060831451 20,6 North American Stars KL 1 DK0010265776 5,5 Obligationer Ansvarlig KL 1 DK0061139748 4,5 Stabile Aktier KL 1 DK0060048304 9,2 Verdens Obligationsmarkeder KL 1 DK0060353886 1,0 Virksomhedsobligationer Højrente KL1 DK0016067432 2,5 Virksomhedsobligationer KL 1 DK0016015399 1,4

Med venlig hilsen

Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland

Rasmus Eske Bruun

Filialbestyrer