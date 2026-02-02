Udbytter i Investeringsforeningen Nordea Invest for 2025

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Nordea Invest vil indstille nedenstående udbytter til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 13. april 2026. Udbytterne fragår kursen den 4. februar 2026 og udbetales den 6. februar 2026.

Hvis en afdeling ikke fremgår af listen, skyldes det, at der ikke udbetales udbytte.

NavnISINUdbytte per bevis
Aktier Ansvarlig KL 1DK00611160276,2
Aktier II KL 1DK001535706542,1
Aktier KL 1DK001025015812,9
Basis 1 KL 1DK00161958605,2
Basis 2 KL 1DK001619594411,1
Basis 3 KL 1DK00161960828,3
Basis 4 KL 1DK00600758938,2
Danmark KL 1DK00102658591,4
Danske aktier fokus KL 1DK00600124662,9
Emerging Markets Enhanced KL 1DK00609501113,4
Emerging Markets KL 1DK00103081707,7
Emerging Stars KL 1DK00605863947,9
Europe Enhanced KL 1DK00609499645,2
European High Yield Bonds KL 1DK00163067984,9
European Stars KL 1DK00102656936,7
Global Enhanced KL 1DK00609498813,7
Global Small Cap Enhanced KL 1DK006111289311,7
Global Small Cap KL 1DK00160509749,2
Global Stars KL 1DK001030132418,9
Globale Aktier Indeks KL 1DK006045162322,7
Globale UdbytteAktier KL 1DK001026550342,2
HøjrenteLande KL 1DK00162548995,0
Japan Enhanced KL 1DK006095003811,1
Klima og Miljø KL 1DK006019218525,7
Lange obligationer KL 1DK00601873422,1
Mellemlange obligationer KL 1DK00151686862,4
Nordic Small Cap KL 1DK001597469522,9
North America Enhanced KL 1DK006083145120,6
North American Stars KL 1DK00102657765,5
Obligationer Ansvarlig KL 1DK00611397484,5
Stabile Aktier KL 1DK00600483049,2
Verdens Obligationsmarkeder KL 1DK00603538861,0
Virksomhedsobligationer Højrente KL1DK00160674322,5
Virksomhedsobligationer KL 1DK00160153991,4

Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland

Rasmus Eske Bruun
Filialbestyrer


