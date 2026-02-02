Udbytter i Investeringsforeningen Nordea Invest for 2025

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Nordea Invest vil indstille nedenstående udbytter til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 13. april 2026. Udbytterne fragår kursen den 4. februar 2026 og udbetales den 6. februar 2026.
Hvis en afdeling ikke fremgår af listen, skyldes det, at der ikke udbetales udbytte.
|Navn
|ISIN
|Udbytte per bevis
|Aktier Ansvarlig KL 1
|DK0061116027
|6,2
|Aktier II KL 1
|DK0015357065
|42,1
|Aktier KL 1
|DK0010250158
|12,9
|Basis 1 KL 1
|DK0016195860
|5,2
|Basis 2 KL 1
|DK0016195944
|11,1
|Basis 3 KL 1
|DK0016196082
|8,3
|Basis 4 KL 1
|DK0060075893
|8,2
|Danmark KL 1
|DK0010265859
|1,4
|Danske aktier fokus KL 1
|DK0060012466
|2,9
|Emerging Markets Enhanced KL 1
|DK0060950111
|3,4
|Emerging Markets KL 1
|DK0010308170
|7,7
|Emerging Stars KL 1
|DK0060586394
|7,9
|Europe Enhanced KL 1
|DK0060949964
|5,2
|European High Yield Bonds KL 1
|DK0016306798
|4,9
|European Stars KL 1
|DK0010265693
|6,7
|Global Enhanced KL 1
|DK0060949881
|3,7
|Global Small Cap Enhanced KL 1
|DK0061112893
|11,7
|Global Small Cap KL 1
|DK0016050974
|9,2
|Global Stars KL 1
|DK0010301324
|18,9
|Globale Aktier Indeks KL 1
|DK0060451623
|22,7
|Globale UdbytteAktier KL 1
|DK0010265503
|42,2
|HøjrenteLande KL 1
|DK0016254899
|5,0
|Japan Enhanced KL 1
|DK0060950038
|11,1
|Klima og Miljø KL 1
|DK0060192185
|25,7
|Lange obligationer KL 1
|DK0060187342
|2,1
|Mellemlange obligationer KL 1
|DK0015168686
|2,4
|Nordic Small Cap KL 1
|DK0015974695
|22,9
|North America Enhanced KL 1
|DK0060831451
|20,6
|North American Stars KL 1
|DK0010265776
|5,5
|Obligationer Ansvarlig KL 1
|DK0061139748
|4,5
|Stabile Aktier KL 1
|DK0060048304
|9,2
|Verdens Obligationsmarkeder KL 1
|DK0060353886
|1,0
|Virksomhedsobligationer Højrente KL1
|DK0016067432
|2,5
|Virksomhedsobligationer KL 1
|DK0016015399
|1,4
Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland
Rasmus Eske Bruun
Filialbestyrer