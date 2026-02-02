Communiqué de presse



Atos nommé leader dans le « Provider Lens™ » d’ISG sur la durabilité des solutions et services informatiques en Europe

Paris, France - 2 février 2026 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale accélérée par l’IA, a été nommé leader pour la durabilité de ses solutions et services informatiques en Europe par Information Services Group (ISG), la principale société mondiale de recherche et de conseil.

Dans son évaluation du marché, destinée à devenir une référence définitive pour la durabilité pour le marché du numérique, ISG a évalué plus de 35 prestataires. Dans cette évaluation complète, Atos s’est vu reconnaître une position de tout premier plan.

Le rapport de l'ISG évalue les acteurs fournissant des solutions durables à travers les briques informatiques de base utilisées par tous les secteurs — communément appelés « Green IT ». Elle couvre le conseil, l'ingénierie, l'IT et les services managés visant à améliorer la durabilité environnementale et sociale des actifs informatiques, comme par exemple les infrastructures des centres de données, les équipements des utilisateurs finaux, les logiciels et les systèmes d'IA/ML. Les cas d'usage clés considérés incluent la réduction de la consommation d'énergie, l'augmentation de la consommation d'énergies renouvelables et la conception d'architectures et de codes économes en énergie.

L'évaluation reconnaît également la capacité des prestataires à prendre en compte l'impact social de l'informatique, y compris via des solutions améliorant l'accessibilité pour les employés moins aptes physiquement et neurodivergents — soulignant l'engagement d'Atos en faveur d'une transformation numérique inclusive et responsable.

Atos a été salué pour l’ensemble de son portefeuille IT durable, proposant notamment des solutions comme le « Sustainable Digital Workplace », disposant de partenariats stratégiques avec SAP, Microsoft et Greenspector afin d'aider les entreprises à mesurer, optimiser et décarboner leurs actifs technologiques. Atos a également été reconnu pour des capacités hors du commun telles que l'évaluation complète de l'empreinte carbone IT, la modernisation et l’économie énergétique de ses systèmes informatique haute performance, l'optimisation des applications et de l'IA, la gestion du cycle de vie des appareils ou bien encore la pertinence de ses tableaux de bord destinés à la durabilité. Atos a également été mis en avant pour avoir été un pionnier dans les accords de niveau de décarbonation dans l'externalisation informatique, s'engageant à des réductions mesurables d'émissions au fil du temps.

Atos a enfin été salué pour sa grande expertise dans les environnements de travail numériques durables, offrant des services qui optimisent les équipements des utilisateurs finaux pour la durabilité à grande échelle. Ce rôle de leader est par exemple illustré par son partenariat avec le Département britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires Rurales (DEFRA), pour lequel Atos propose à ce jour l’environnement de travail numérique le plus durable sur le plan environnemental des services gouvernementaux. Fondée sur les principes de l'économie circulaire, cette approche repense les cycles de renouvellement des équipements et déploie des ordinateurs portables reconditionnés performants, réduisant significativement les émissions de carbone et les déchets électroniques.

« Atos est extrêmement fier d'être salué par l'ISG dans son dernier rapport, qui marque une reconnaissance importante de notre engagement de longue date en faveur de la décarbonation numérique. Nos équipes ont démontré leur capacité à soutenir la transformation digitale durable de nos clients en garantissant une utilisation responsable des technologies sans compromettre la performance. Atos s'efforce de combiner durabilité et déploiement des technologies les plus avancées, au bénéfice de nos clients et de tous nos acteurs », a indiqué Miriam Hanckmann, responsable du portefeuille durabilité, Atos.

« Notre partenariat avec DEFRA illustre parfaitement comment Atos soutient ses clients dans leur transformation numérique. Les résultats que nous avons pu obtenir ensemble, en termes de mesure, de correction, d'impact social et, en fin de compte, de réduction des niveaux d'émissions de carbone, de la consommation d'eau et des déchets électroniques offrent un exemple clair, réussi et validé sur le terrain de la voie que nos clients peuvent suivre avec confiance avec nous dans leur quête d'une utilisation plus durable de la technologie », a déclaré Michael Herron, Head of Atos Royaume-Uni & Irlande.

« Atos se distingue par son offre de solutions et services informatiques de premier plan conçus pour la durabilité, différenciée par des solutions circulaires destinées à l’environnement de travail, son informatique de haute performance, l'ingénierie logicielle verte, l'accessibilité et ses capacités d'IA responsable, conçues pour minimiser l'impact environnemental tout en maximisant la valeur commerciale pour leurs clients. Ces capacités complètent les capacités plus larges d'OT et de données d'Atos », a indiqué Matt Warburton, consultant principal et responsable de la durabilité numérique, ISG

Pour accéder au rapport complet, veuillez consulter la section dédiée sur le site web d'Atos.

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 63 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 8 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

