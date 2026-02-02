|Til
2. februar 2026
Selskabsmeddelelse nummer 9/2026
Endelige udbudte mængder på auktioner over obligationer i serie 10F
Realkredit Danmark offentliggør hermed de endelige mængder SDRO, der udbydes på auktionen til refinansiering af FlexLån® og FlexLife® i serie 10F pr. 1. april 2026.
De nøjagtige vilkår for auktionerne fremgår af bilag 1.
Realkredit Danmark skal derudover refinansiere FlexLån® med statsgaranti i serie 10A for ca. DKK 30 mio. Disse obligationer vil blive solgt onsdag den 25. februar 2026 kl. 11.45. Interesserede kan rette henvendelse til RD Funding på nedennævnte telefonnummer.
Eventuel henvendelse kan rettes til Head of RD Funding, Christian Rosenstand, på telefon 45 13 20 19.
