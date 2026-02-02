Til

2. februar 2026

Selskabsmeddelelse nummer 9/2026

Endelige udbudte mængder på auktioner over obligationer i serie 10F

Realkredit Danmark offentliggør hermed de endelige mængder SDRO, der udbydes på auktionen til refinansiering af FlexLån® og FlexLife® i serie 10F pr. 1. april 2026.

De nøjagtige vilkår for auktionerne fremgår af bilag 1.

Realkredit Danmark skal derudover refinansiere FlexLån® med statsgaranti i serie 10A for ca. DKK 30 mio. Disse obligationer vil blive solgt onsdag den 25. februar 2026 kl. 11.45. Interesserede kan rette henvendelse til RD Funding på nedennævnte telefonnummer.

Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til Head of RD Funding, Christian Rosenstand, på telefon 45 13 20 19.

