Skift af revisor



Selskabsmeddelelse nr. 02/2026

København, den 02. februar 2026

Unlimit Group A/S meddeler, at selskabet har besluttet at indstille Crowe Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor.

Der vil hurtigst muligt blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at vedtage beslutningen om skiftet.

