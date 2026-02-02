Unlimit Group overtager majoritetsejerskab i Smart Shop Danmark



Selskabsmeddelelse nr. 03/2026

København, den 02. februar 2026

Denne meddelelse indeholder intern viden.

Unlimit Group A/S har erhvervet yderligere 80 % af kapitalandelene i Smart Shop Danmark ApS for en samlet købesum på 1 kr.

Transaktionen er gennemført på baggrund af en samlet værdiansættelse baseret på en enterprise value på ca. 20 mio. kr.

Unlimit Group A/S er blandt de største kreditorer i Smart Shop Danmark ApS og har med erhvervelsen sikret kontrol over den videre eksekvering og værdibeskyttelse.

Selskabet har ikke til hensigt at være langsigtet ejer. Det forventes, at Smart Shop Danmark ApS frasælges inden for 12–24 måneder.

