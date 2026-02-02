Bonterra invite la nature à la maison avec une nouvelle collection de boîtes de papiers-mouchoirs conçues par Sarah Richardson

TORONTO, 02 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BonterraMC, une gamme innovatrice et plus durable de papier à usage domestique, s’est associée à la célèbre designer d’intérieur canadienne Sarah Richardson pour le lancement d’une nouvelle ligne de boîtes de mouchoirs qui invite la beauté de la nature dans vos intérieurs.

Disponibles en cinq designs uniques, les nouvelles boîtes de mouchoirs s’inspirent de photographies de nature personnelles de Sarah, qu’elle a transformées en motifs abstraits et picturaux.

« Chez Bonterra, nous nous engageons à créer des articles ménagers essentiels qui sont meilleurs pour la planète, sans compromis sur le style. Ce partenariat avec Sarah nous a permis de donner vie à cette vision en transformant un produit du quotidien en un bel accent pour toutes les pièces de la maison », explique Susan Irving, cheffe du marketing chez Produits Kruger. « Chaque boîte prouve que les choix écoresponsables peuvent être aussi élégants que doux. »

Lancée en 2022, Bonterra offre aux consommateurs canadiens des options de papier hygiénique, d’essuie‑tout et de papiers-mouchoirs plus responsables. La gamme de produits Bonterra révolutionne la catégorie des produits de papier ménager tout en privilégiant des pratiques durables clés, notamment l’utilisation de matériaux provenant de sources responsables, des emballages sans plastique et une production carboneutre. Récemment, Bonterra a été reconnue comme la marque la plus durable au Canada en 2025 par Kantar BrandZ.

À travers cette collaboration, Bonterra marie design réfléchi et innovation. Le résultat est une collection qui célèbre une beauté inspirée par la nature tout en renforçant l’engagement de la marque envers un avenir meilleur.

« Pour moi, le design consiste à créer des espaces harmonieux et connectés au monde qui nous entoure. Cette collaboration avec Bonterra m’a amenée à réfléchir à la manière dont un objet aussi simple qu’une boîte de papiers-mouchoirs peut être transformé en une création qui célèbre la beauté de la nature », explique Sarah Richardson. « Étant quelqu’un qui apprécie la vie hors réseau, il est gratifiant de collaborer avec un partenaire qui place la durabilité au cœur de ses priorités. »

Maintenant disponible partout au Canada chez les principaux détaillants, la collection permet aux Canadiens de faire des choix plus durables qui s’harmonisent avec leur décor intérieur. C'est l'art d'embellir le quotidien – tout en agissant pour le bien-être de la planète.

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le plus grand fabricant canadien de produits de papier de qualité, à usage domestique, industriel et commercial. La Société offre aux consommateurs canadiens des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties® et Bonterra®. La gamme de produits Bonterra offre aux consommateurs canadiens des produits de papier à usage domestique axés sur le développement durable, fabriqués au Canada à partir de papier certifié FSC® provenant de sources responsables, dans des emballages sans plastique et avec une fabrication neutre en carbone, vérifiée par un programme de retrait de crédits de carbone d'une tierce partie. Figurant dans le classement des 50 meilleures entreprises responsables au Canada de Corporate Knights depuis huit ans, Produits Kruger compte environ 2 500 employés au Canada et a de nouveau été nommée l'une des entreprises les mieux gérées du Canada en 2025. L’entreprise exploite dix usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification CoC du FSC® (code de licence FSC C-104904). Pour plus de renseignements, visitez www.produitskruger.ca

À propos de Sarah Richardson

Sarah Richardson est une figure incontournable du design depuis 1995, captivant le public grâce à son approche accessible et à son esthétique intemporelle. Après le lancement de sa première série sur HGTV, Room Service, en 2000, elle a animé et produit plus de 350 épisodes répartis sur neuf émissions à succès, dont Design Inc., Sarah’s House, Sarah’s Cottage et Sarah’s Mountain Escape, diffusées dans plus de 100 pays à travers le monde. En plus de sa carrière à la télévision, Sarah dirige Sarah Richardson Design Inc., un cabinet de design établi à Toronto. Son travail a été largement publié dans des magazines de renom tels que House and Home, Country Living et House Beautiful, et elle est l’auteure à succès de cinq livres qui inspirent les propriétaires à créer des espaces à la fois beaux et fonctionnels.Elle a également développé sa vision créative à travers de nombreuses collaborations de produits, incluant des collections de papiers peints, textiles, meubles, tapis et accessoires, ainsi que sa propre ligne de textiles artisanaux pour la maison, de mode et d’accessoires. Sarah continue de partager sa vision du design à travers son entreprise, sa chaîne YouTube et sa présence dans les médias internationaux. Pour en savoir plus, visitez : www.sarahrichardsondesign.com | Instagram: @sarahrichardsondesign

Contact:

Vera Culic

North Strategic (pour Produits Kruger)

vera.culic@northstrategic.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5c95dbb9-7554-4642-a5bc-99747353f672/fr