Thérapie révolutionnaire pour l’insuffisance cardiaque avancée

GÖTTINGEN, Allemagne, 02 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société de biotechnologie allemande Repairon GmbH a annoncé la création de sa filiale à 100 %, Repairon USA, Inc., afin de permettre le développement des essais cliniques et d’obtenir l’autorisation réglementaire de son produit phare en Amérique du Nord. Repairon USA a été constituée en société de droit dans l’État du Delaware, son siège social devant être établi à Providence, dans l’État de Rhode Island. Frank Ahmann, un dirigeant de l’industrie biomédicale possédant une vaste expérience dans le domaine cardiovasculaire, a été désigné pour diriger les opérations.

La thérapie régénérative révolutionnaire de l’insuffisance cardiaque élaborée par Repairon est actuellement évaluée dans le cadre d’une étude clinique de phase 2 en Allemagne. Comme indiqué récemment, une analyse intermédiaire présentée lors des sessions scientifiques 2025 de l’American Heart Association a montré une augmentation de l’épaisseur de la paroi cardiaque, une amélioration de la fonction cardiaque et une amélioration de la qualité de vie chez les patients atteints d’insuffisance cardiaque avancée (IC). Ces résultats positifs exigent l’extension des essais cliniques à d’autres pays européens et à l’Amérique du Nord. Aux États-Unis, 6,7 millions d’adultes souffrent d’IC, et ce nombre devrait atteindre 11,4 millions d’ici 2050. Parmi ces patients, on estime que 10 % souffrent d’insuffisance cardiaque avancée avec un pronostic très défavorable. Repairon entamera des essais cliniques aux États-Unis, élément clé de sa stratégie de développement mondial, dès l’obtention de l’autorisation de la FDA.

Lothar Germeroth, Ph.D., PDG de Repairon, a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de franchir une nouvelle étape dans la concrétisation du potentiel de notre muscle cardiaque artificiel qui améliorera considérablement la vie des patients et changera le cours de l’insuffisance cardiaque avancée, une maladie invalidante, chronique et coûteuse. Aux États-Unis, le plus grand marché mondial de l’insuffisance cardiaque, les pressions économiques et les demandes croissantes des patients envers le système de santé exigent également à de nouvelles alternatives thérapeutiques comme la nôtre. » Frank Ahmann, qui occupe le poste de PDG de Repairon USA, a ajouté : « Les États-Unis disposent d’un réseau mondialement reconnu de cardiologues et de spécialistes de l’insuffisance cardiaque qui sont motivés pour participer aux essais cliniques et au processus d’autorisation réglementaire de Repairon. En outre, le traitement de Repairon devrait offrir une alternative pratique et économique aux transplantations cardiaques et aux dispositifs d’assistance ventriculaire, dont les ressources sont limitées. » Grâce à sa situation stratégique et à son secteur des sciences de la vie en pleine expansion, le Rhode Island est un choix naturel pour le siège social de Repairon USA.

Besoins médicaux élevés en cas d’insuffisance cardiaque avancée : environ 5 % de la population allemande souffre d’insuffisance cardiaque chronique, quelle que soit sa gravité, se positionnant ainsi comme la troisième cause de décès dans ce pays. Aux États-Unis, l’insuffisance cardiaque représente la cause la plus fréquente d’hospitalisation et de mortalité chez les personnes âgées, et plus de 6 millions de personnes sont concernées. Lorsque l’insuffisance cardiaque progresse vers des stades avancés, les patients ressentent une faiblesse et une gêne lors de toutes les activités physiques et au repos, nécessitant parfois même un alitement constant. Pour ces patients gravement malades, les seules options de traitement actuellement disponibles sont les pompes mécaniques ou la greffe cardiaque.