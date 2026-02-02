Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner - Totalkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen

2. februar 2026

Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner

Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af variabelt forrentede lån på Nykredits og Totalkredits refinansieringsauktioner er opgjort til ca. 53,9 mia. kr. Auktionerne gennemføres i perioden 3. til 6. februar 2026.



I auktionsperioden offentliggør Nykredit Realkredit A/S dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

Vilkår for auktionerne med liste over berørte obligationer, udbudsmængder og auktionstidspunkter fremgår af bilag 1 og 2.

Spørgsmål vedrørende obligationssalget og tekniske spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Morten Søby Willendrup på tlf. 44 55 16 92.

Øvrige spørgsmål kan rettes til Kommunikation på telefon 44 55 14 50.



Bilag 1: Auktionsvilkår

Udbudte obligationer, udbudsmængder og auktionsplan

Oversigt over auktionsplan, udbudte obligationer, forventede mængder og afviklingstidspunkter ses i bilag 2.

Hver morgen kl. 9.00 i auktionsperioden offentliggøres dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir under fanebladet "Gæld", hvor man kan finde informationer om refinansieringsauktioner.

Refinansieringsprincipper – tilpasningslån

Nykredit-koncernen udbyder fastforrentede inkonverterbare stående obligationer til rentetilpasning af lån efter princippet om "refinansieringskurs".

Ved rentetilpasning til refinansieringskurs sælges obligationerne på en eller flere auktioner. Kursen fastsættes som et vægtet gennemsnit af de kurser, som er opnået på auktion.

Vurderer Nykredit-koncernen, at mængden af obligationer til salg på auktion ikke er tilstrækkelig til at opnå en markedskonform pris, baseres refinansieringskursen i stedet på Referencekursen på den pågældende obligation på Nasdaq Copenhagen.

Refinansieringsprincipper – variabelt forrentede lån

Refinansiering af de variabelt forrentede lån foregår ved seks enkeltstående auktioner.



Fondskode DK000955140-0 er inkonverterbar .

Obligationen udbydes og afregnes til kurs 100,20.

På basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse.





Referencerente: Cibor/3m

Fixingmetode: 5. sidste bankdag (korrigeret)

Udløbende fondskode: DK000953989-2

Fondskode DK000955175-6 er inkonverterbar .

Obligationen udbydes og afregnes til kurs 100,20.

På basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse.





Referencerente: Cibor/3m

Fixingmetode: 5. sidste bankdag (korrigeret)

Udløbende fondskode: DK000954543-6

Fondskode DK000955167-3 er grøn og inkonverterbar .

Obligationen udbydes og afregnes til kurs 100,20.

På basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse.





Referencerente: Cibor/3m

Fixingmetode: 5. sidste bankdag (korrigeret)

Udløbende fondskode: DK000953997-5 og DK000954004-9

Fondskode DK000955159-0 er konverterbar .

Obligationen udbydes og afregnes til kurs 100,20.

På basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse.





Referencerente: Cibor/3m

Fixingmetode: 5. sidste bankdag (korrigeret)

Udløbende fondskode: DK000954330-8

Fondskode DK000955183-0 er konverterbar .

Obligationen udbydes og afregnes til kurs 100,00.

På basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse.





Referencerente: Euribor/3m

Fixingmetode: 6. sidste bankdag

Udløbende fondskode: DK000954357-1

Fondskode DK000955191-3 er konverterbar .

Obligationen udbydes og afregnes til kurs 100,20.

På basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse.





Referencerente: Euribor/3m

Fixingmetode: 5. sidste bankdag (korrigeret)

Udløbende fondskode: DK000953679-9

Rating

Alle auktionerede obligationer i kapitalcenter H og G er ratet AAA af S&P.

Bud

Bud på fastforrentede inkonverterbare stående obligationer afgives i form af mængde og kurs. For obligationer med udløb inden for 14 måneder kan der bydes i kurser med tre decimalers nøjagtighed. For øvrige obligationer kan der bydes med to decimalers nøjagtighed.

For DKK-denominerede obligationer kan der bydes i enheder af 100.000 kr., og for EUR- denominerede obligationer kan der bydes i enheder af 10.000 euro.

Det er muligt at afgive flere bud i samme fondskode.

Auktionsform

Auktioner over obligationer i kapitalcenter H og G vil foregå på Nasdaq Copenhagens auktionsdelmarked CPH Auctions. Deltagere er alle børsmæglere og investorer med adgang til auktionsdelmarkedet på Nasdaq Copenhagen.



Tildeling

For obligationer, hvor der bydes på kurs, vil bud over skæringskursen blive tildelt den fulde mængde, og for bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata-tildeling.

For obligationer, hvor der bydes på rentetillæg/-fradrag, vil bud under skæringen blive tildelt den fulde mængde, og for bud på skæringen kan der blive tale om pro rata-tildeling.

Alle gennemførte handler offentliggøres på Nasdaq Copenhagen.



Tildeling på auktionerne vil ske hurtigst muligt, dog senest 10 minutter efter auktionerne er lukket.

Betinget udbud for obligationer med rentetrigger

For de obligationer, der udbydes med rentetrigger, gælder, at det er en betingelse for endelig gennemførelse af salget (tildeling), at der ikke dermed sker en rentestigning på mere end 5 procentpoint. Der henvises til lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Valør

Alle obligationerne handles med lang valør. Valørdatoen for alle handler, der indgås på auktionerne, er den 1. april 2026.

Reversefacilitet

Da obligationerne handles med lang valør, vil Nykredit Realkredit A/S tilbyde en reversefacilitet til de auktionsdeltagere, der er blevet tildelt obligationer, og som ønsker at råde over obligationerne allerede efter to handelsdage.

Via reversefaciliteten tilbyder Nykredit Realkredit A/S at sælge de tildelte obligationer med almindelig 2-dages valør og købe dem tilbage med valør den 1. april 2026.

Størrelsen af reversefaciliteten fastsættes individuelt og kan højst udgøre den enkelte byders tildelte mængde. Reversefaciliteten kan betinges af, at investor samtidigt tilvejebringer en tilsvarende mængde obligationer med udløb den 1. april 2026.

Reversefaciliteten aftales individuelt ved telefonisk henvendelse til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, ved Morten Søby Willendrup på tlf. 44 55 16 92.

Forbehold vedrørende gennemførsel af auktioner

Såfremt det mod forventning viser sig ikke at være teknisk muligt at gennemføre en auktion via Nasdaq Copenhagens auktions delmarked, vil nærmere information om den praktiske gennemførelse tilgå markedet via en selskabsmeddelelse.

Tap-salg

Tap-salg sker den 3. og 4. februar 2026. Købsinteresser kan afgives på dagen ved henvendelse til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital.

Andre vilkår

Nykredit-koncernen er ikke forpligtet til at sælge de annoncerede udbudte mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Hvis det konstateres, at et salg må aflyses, meddeles dette straks herefter til markedet ved en selskabsmeddelelse.

Bilag 2: Afviklingstidspunkter og mængder for obligationer i kapitalcenter H og G





Kapital-center



IT / RF*



Kupon



Udløbs

dato



Bud på



Rente-

trigger



LCR

kategori



Valuta



Auktionsdatoer Afviklings

tidspunkter Udbud

(beløb i mio.)



Start dato Slut dato Skæring Tildeling DK0009519357 SDO (H) RF 1 01-01-2029 Kurs - 1b DKK Tapsalg** 375 DK0009550865 SDO (H) IT/RF 1 01-04-2027 Kurs 7,08% 1b DKK 03-02-2026 06-02-2026 10:30 10:40 20.800 DK0009537920 RO (G) RF 1 01-04-2028 Kurs - 2a DKK Tapsalg** 100 DK0009542847 RO (G) RF 1 01-04-2029 Kurs - 2a DKK 03-02-2026 11:30 11:40 700 DK0009546913 RO (G) RF 1 01-04-2030 Kurs - 2a DKK Tapsalg** 75 DK0009550782 RO (G) RF 1 01-04-2031 Kurs - non-level DKK 03-02-2026 13:00 13:10 700 DK0009551400 SDO (H) RF Variabel 01-10-2028 Rente - 1b DKK 04-02-2026 11:30 11:40 10.900 DK0009551756 RO (G) RF Variabel 01-10-2028 Rente - 1b DKK 04-02-2026 13:00 13:10 4.700 DK0009551673 SDO (H) RF Variabel 01-04-2029 Rente - 1b DKK 05-02-2026 11:30 11:40 10.400 DK0009551590 SDO (H) RF Variabel 01-04-2029 Rente - 2a DKK 05-02-2026 13:00 13:10 2.300 DK0009551830 SDO (H) RF Variabel 01-04-2029 Rente - 2a EUR 06-02-2026 11:30 11:40 370 DK0009551913 SDO (H) RF Variabel 01-10-2030 Rente - non-level EUR 06-02-2026 13:00 13:10 20

* (IT) Rente- og refinansieringstrigger / (RF) Refinansieringstrigger

** Tapsalg sker den 3. og 4. februar 2026.



Bemærk, at Nykredit-koncernen ikke er forpligtet til at sælge de annoncerede udbudte mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Oplysning herom meddeles straks til markedet ved selskabsmeddelelse.

