Korrektion af meddelelseskategori: Ændringer i direktion og bestyrelse i Unlimit Group



Selskabsmeddelelse nr. 06/2026

København, den 02. februar 2026

Denne meddelelse indeholder intern viden.

Unlimit Group A/S meddeler, at selskabet som led i en strategisk tilpasning har gennemført ændringer i direktion og bestyrelse med øjeblikkelig virkning.

Ændringer i direktionen:

Jan Bo Sørensen er udnævnt til CEO. Jan Bo Sørensen har hidtil fungeret som COO i selskabet.

Mads Lynge Laursen, hidtidig CEO, overgår til rollen som Chief Strategy Officer (CSO).



Ændringer i bestyrelsen:

I forbindelse med ovenstående ændringer har bestyrelsen genkonstitueret sig.

Morten Schwartz Nielsen er udpeget som ny bestyrelsesformand.

Rolf Lynge Olsen fratræder som formand men fortsætter som medlem af bestyrelsen.

Jan Bo Sørensen fratræder som medlem af bestyrelsen som følge af sin udnævnelse til CEO.

Ændringerne har til formål at styrke selskabets eksekveringsevne, governance og strategiske fokus.

